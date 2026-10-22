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Στο 30%, από 30,5% τον Σεπτέμβριο καταγράφει τη ΝΔ η μέτρηση της Pulse που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Σκάι. Το κυβερνών κόμμα διατηρεί διαφορά 13,5 μονάδων από την ΕΛΑΣ, που επίσης χάνει μισή μονάδα στην εκτίμηση ψήφου ενώ το ΠΑΣΟΚ κερδίζει μία και μειώνει τη διαφορά στις 3,5 μονάδες από 5 που είχε καταγραφεί στην έρευνα του Σεπτεμβρίου.

Η Pulse «βγάζει» δεκακομματική Βουλή, καθώς η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, η Συμμαχία Ελλήνων ( το κόμμα που στηρίζει ο καταδικασμένος για την εγκληματική Οργάνωση της Χρυσής Αυγής, Ηλίας Κασιδιάρης), η Φωνή Λογικής και το ΜεΡΑ25 κινούνται μεταξύ 3% και 4% στην εκτίμηση ψήφου. Από τα υπόλοιπα κόμματα, πτώση μίας μονάδας στην πρόθεση ψήφου εμφανίζει η Ελληνική Λύση και μένει στο 7,5%, μονάδα πάνω από το σταθερό στο 6,5% ΚΚΕ και την Πλεύση Ελευθερίας που έχει 5,5% .

Από μία μονάδα χάνουν οι κ.κ Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Tσίπρας στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, με τη διαφορά τους να παραμένει σταθερή στις 13 μονάδες. Ο κ. Μητσοτάκης έχει 29%, ο Αλέξης Τσίπρας 16%, αλλά ο Νίκος Ανδρουλάκης παραμένει σταθερός σε μονοψήφιες επιδόσεις, με 8%, όσο είχε και τον Σεπτέμβριο.

Ναι στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις

Σε ό,τι αφορά τις προτιμήσεις των ψηφοφόρων για το είδος της επόμενης κυβέρνησης, το 43% (από 45% τον Σεπτέμβριο) θέλει αυτοδύναμο σχήμα, ενώ το 36%( από 38%) τον Σεπτέμβριο επιλέγει κυβέρνηση συνεργασίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι επιλογές για το κυβερνητικό σχήμα με βάση την αυτοτοποθέτηση «γέρνουν» προς τα αυτοδύναμα σχήματα στις κατηγορίες όπου κυριαρχεί η ψήφος στη ΝΔ. Έτσι, αυτοδύναμες κυβερνήσεις θέλει το 76% των Κεντροδεξιών, το 60% των Δεξιών και το 56% των Κεντρώων, ενώ το 53% των Κεντροαριστερών και των 57% των Αριστερών θέλουν συνεργατικά σχήματα.

Το κριτήριο της ψήφου

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το κύριο κριτήριο της ψήφου, που για άλλον ένα μήνα είναι η λέξη «προοπτική» για πάνω από το 50% των ψηφοφόρων. Για έναν στους πέντε ψηφοφόρους τα βασικά κριτήρια είναι η ανησυχία και η ανασφάλεια, ενώ η τιμωρητική ψήφος έχει υποχωρήσει στο 10%. Σχετικά χαμηλά είναι και τα ποσοστά της ψήφου επιβράβευσης, που μετρήθηκαν στο 9%. Η Pulse μέτρησε και το κριτήριο ψήφου των αποσυσπειρωμένων ψηφοφόρων της ΝΔ, όπου το 49% δηλώνει ως πρώτο κριτήριο την προοπτική, αλλά το 16% προκρίνει την τιμωρητική ψήφο.

Το «κόμμα Σαμαρά»

Στο 5% (από 6% τον Σεπτέμβριο) καταγράφηκε η δυνητική ψήφος σε ένα κόμμα Σαμαρά, ενώ αυξήθηκε κατά δύο μονάδες, στο 63%, το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ότι αποκλείεται να το ψηφίσουν. Σημειώνεται ότι η Pulse μέτρησε την επιρροή του πρώην πρωθυπουργού στους αποσυσπειρωμένους ψηφοφόρους της ΝΔ στο 14%, ενώ σε εκείνους που δηλώνουν πρόθεση ψήφου για το κυβερνών κόμμα «βυθίζεται» στο 2%.

Δείτε τη μέτρηση: