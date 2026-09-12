Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Το προγραμματικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για τη διακυβέρνηση της χώρας παρουσιάζει αυτή την ώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης με την ομιλία του στη ΔΕΘ.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο σχέδιο με 7 νομοσχέδια στα οποία περιλαμβάνονται μείωση ΦΠΑ και ρεύματος, νέο ΕΚΑΣ, κατάργηση τεκμαρτής φορολόγησης και αλλαγές σε Golden Visa και πρώτη κατοικία.

Δείτε live:

«Τώρα είναι η ώρα των σημαντικών και μεγάλων αποφάσεων», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, θέτοντας στο επίκεντρο της ομιλίας του την ανάγκη αλλαγής πορείας για τη χώρα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι η κρίσιμη επιλογή δεν αφορά μόνο το ποιος θα αναλάβει τη διακυβέρνηση, αλλά κυρίως τον τρόπο με τον οποίο θα κυβερνηθεί η Ελλάδα, τις προτεραιότητες, τους κανόνες και τις κοινωνικές ομάδες στις οποίες θα απευθύνεται η πολιτική.

«Κυρίες και κύριοι, υπάρχουν στιγμές στην ιστορία μιας χώρας όπου οι αποφάσεις δεν μπορούν να περιμένουν, στιγμές που πρέπει να αποφασίσεις ποια κατεύθυνση θα πάρεις».

«Τώρα είναι η ώρα των μεγάλων αποφάσεων. Όχι μόνο για το ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο. Αλλά κυρίως για το πώς θα κυβερνηθεί η χώρα. Με ποιες προτεραιότητες. Με ποιους κανόνες. Και, τελικά, για ποιους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Για εμάς η επιλογή είναι σαφής: Οφείλουμε να αφουγκραστούμε το μήνυμα της κοινωνίας: «κάτι πρέπει να αλλάξει». Και για να αλλάξει, πρέπει πρώτα να δούμε κατάματα πού βρισκόμαστε σήμερα» σημείωσε.

«Η χώρα δεν έκανε το άλμα που είχε ανάγκη. Το πραγματικό καμπανάκι: όταν οι άλλοι προχωρούν γρηγορότερα, η στασιμότητα δεν σημαίνει ότι μένεις στην ίδια θέση. Σημαίνει ότι υποχωρείς. Και αυτό συμβαίνει σήμερα. Αυτή η υποχώρηση δεν φαίνεται μόνο στους οικονομικούς δείκτες. Φαίνεται στην καθημερινή ζωή» είπε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για δύο διαφορετικούς δρόμους και εξαπέλυσε επίθεση στη Νέα Δημοκρατία.

Διαφήμιση

«Μπροστά μας, λοιπόν, ανοίγονται δύο δρόμοι», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι ο ένας είναι «ο δρόμος που ήδη βαδίζουμε». Στο σημείο αυτό εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση, αναφερόμενος στα διλήμματα που, όπως είπε, τίθενται από τη Νέα Δημοκρατία.

«Από το “Μητσοτάκης ή χάος”, έφτασαν στην απόλυτη φαιδρότητα: “Μητσοτάκης ή Ερντογάν”. Δηλαδή παρουσιάζουν τη δημοκρατική εναλλαγή ως εθνική απειλή», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Ανδρουλάκης συνέχισε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, απευθυνόμενος στη Νέα Δημοκρατία: «Λίγη ντροπή, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Είστε επικίνδυνοι».

Απέναντι σε αυτόν τον δρόμο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε την πολιτική πρόταση του κόμματός του ως μια διαφορετική επιλογή, την οποία χαρακτήρισε «δρόμο της προοπτικής, της προόδου και της ευθύνης».

«Μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή των πολιτών. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις δομικές αιτίες της ακρίβειας. Να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος. Να εξασφαλίσουμε λογικό κόστος ενέργειας και μετακινήσεων για κάθε νοικοκυριό και κάθε επιχείρηση. Να θωρακίσουμε το κράτος δικαίου και τους θεσμούς. Εμείς επιλέγουμε αυτόν τον δρόμο», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε, παράλληλα, ότι η διαφορά ανάμεσα στις δύο πολιτικές κατευθύνσεις δεν περιορίζεται στα επιμέρους μέτρα, αλλά αφορά συνολικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται ο πολίτης.

«Οι δύο δρόμοι δεν διαφέρουν μόνο στα επιμέρους μέτρα. Διαφέρουν αξιακά. Στο πώς αντιμετωπίζουμε τον πολίτη», σημείωσε.

Στη συνέχεια άσκησε κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης απέναντι σε διαφορετικές κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, χρησιμοποιώντας τον όρο «focus group».

«Για τη Νέα Δημοκρατία, ο εργαζόμενος είναι ένα focus group. Ο συνταξιούχος ένα άλλο. Ο νέος ένα τρίτο. Ο ελεύθερος επαγγελματίας ένα τέταρτο. Και για κάθε ομάδα αναζητείται το κατάλληλο επίδομα», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε το ζήτημα της πολιτικής αλλαγής, καλώντας τους πολίτες να αναλογιστούν αν η χώρα χρειάζεται μια τρίτη θητεία της σημερινής κυβέρνησης.

«Σας καλώ να αναλογιστείτε: Αξίζουμε άλλη μία τετραετία χαμένων ευκαιριών; Μια τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας με περισσότερη διαφθορά, αναξιοκρατία, αδιαφάνεια, ατιμωρησία;», ανέφερε.

«Αν η απάντηση είναι «όχι» και πρέπει να είναι «όχι» . Το «όχι» κάθε πολίτη που μοχθεί για την οικογένειά του, που νοιάζεται για τη χώρα του και σκέφτεται το αύριο, τότε αυτό που ζούμε πρέπει να είναι το τελευταίο μίλι της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί η χώρα δεν χρειάζεται άλλη διαχείριση της στασιμότητας. Χρειάζεται νέα πορεία» πρόσθεσε

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε στην ομιλία του ότι η πολιτική αλλαγή που προτείνει το ΠΑΣΟΚ συνοδεύεται από συγκεκριμένο σχέδιο διακυβέρνησης, παρουσιάζοντας παράλληλα τις βασικές νομοθετικές παρεμβάσεις που προτίθεται να προωθήσει το κόμμα.

«Γι’ αυτό δεσμευόμαστε: στους πρώτους έξι μήνες της θητείας μας, θα προχωρήσουμε σε εμβληματικές νομοθετικές παρεμβάσεις», ανέφερε.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωση, πρόκειται για επτά βασικές τομές, οι οποίες αφορούν την οικονομία, την εργασία, το ιδιωτικό χρέος, τη στέγη και το δημογραφικό, τη δημόσια Υγεία και Παιδεία, αλλά και τη λειτουργία του κράτους.

Οι επτά τομές που θα βελτιώσουν ουσιαστικά τη ζωή του πολίτη

1η παρέμβαση: Η αντιμετώπιση της ακρίβειας και την επιβολή αυστηρών κανόνων στην αγορά.

1η παρέμβαση: Η αντιμετώπιση της ακρίβειας και την επιβολή αυστηρών κανόνων στην αγορά.

2η: Ένα σύγχρονο παραγωγικό πρότυπο που δημιουργεί επενδύσεις, θέσεις εργασίας και πραγματική προστιθέμενη αξία.

3η : Καλύτεροι μισθοί, ισχυρά εργασιακά δικαιώματα και αξιοπρεπείς συντάξεις.

4η : Δίκαιη λύση για το ιδιωτικό χρέος.

5η : Προσιτή στέγη, στήριξη της οικογένειας και μια ολοκληρωμένη απάντηση στο δημογραφικό.

6η : Αναγέννηση της δημόσιας Υγείας και Παιδείας.

7η: Ένα κράτος αξιοκρατίας, διαφάνειας και λογοδοσίας.

«Αυτές οι 7 παρεμβάσεις είναι η αφετηρία της πολιτικής αλλαγής που έχει ανάγκη ο τόπος. Είμαστε έτοιμοι» ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης.

Για την ακρίβεια ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε: «δεν αρκεί ένα ακόμη pass», αλλά απαιτούνται παρεμβάσεις στην ίδια την αγορά.

«Αντιμετωπίζουμε την ακρίβεια στην πηγή. Προχωράμε σε μια μεγάλη θεσμική τομή: μια νέα, ισχυρή Επιτροπή Ανταγωνισμού και Αγοράς, που θα έχει το προσωπικό, τους πόρους και τα σύγχρονα εργαλεία για να κάνει τη δουλειά της. Ακολουθώντας επιτυχημένα ευρωπαϊκά πρότυπα. Με δύο βασικές αρμοδιότητες: Προστασία του ανταγωνισμού και προστασία του καταναλωτή. Ελέγχουμε τα καρτέλ και την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Βάζουμε τέλος σε παραπλανητικές διαφημίσεις και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές με βαριές κυρώσεις» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Θεσμοθετούμε Συνήγορο του Μικρομεσαίου Προμηθευτή και Εμπόρου, εξασφαλίζοντας προστασία απέναντι σε αθέμιτες πρακτικές μεγάλων δικτύων διανομής. Μεταφέρουμε τον έλεγχο του ανταγωνισμού στις τηλεπικοινωνίες στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Ο ρυθμιστής μιας αγοράς δεν μπορεί ταυτόχρονα να είναι και ο βασικός ελεγκτής του ανταγωνισμού στον ίδιο κλάδο. Δεν είναι τυχαία θεαματικά υψηλότερες οι τιμές τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της ΕΕ.

Δημιουργούμε Μονάδα Χαρτογράφησης της Αγοράς, αξιοποιώντας το Παρατηρητήριο Τιμών και τα ψηφιακά δεδομένα.

Εντοπίζουμε εγκαίρως πού γεννιέται η ακρίβεια και ποιος κερδίζει από αυτήν σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Δίνουμε δύναμη στον καταναλωτή με μια πραγματικά ανεξάρτητη Ενιαία Αρχή.

Ενισχύουμε το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς, τις καταναλωτικές οργανώσεις και τον Συνήγορο του Καταναλωτή.

Κάθε καταγγελία αποκτά αντίκρισμα: ουσιαστική προστασία, γρήγορη επίλυση διαφορών.

Ο καταναλωτής χρειάζεται έναν θεσμό που ακούει και παρεμβαίνει. Ο μικρός προμηθευτής χρειάζεται κανόνες που ισχύουν για όλους.

Ενισχύουμε τους ελέγχους στις ενδο-ομιλικές τιμολογήσεις των πολυεθνικών.

Θεσπίζουμε μηχανισμό έκτακτης φορολόγησης υπερκερδών των ολιγοπωλίων, που θα ενεργοποιείται ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση των αρμόδιων ανεξάρτητων αρχών.

Με λίγα λόγια, φτιάχνουμε μια οικονομία που ακολουθεί κανόνες πέρα από κυβερνητικές σκοπιμότητες.

Τα έσοδα από τις κυρώσεις στους παραβάτες στηρίζουν το δημογραφικό και το κοινωνικό κράτος. Μειώνουμε στοχευμένα και προσωρινά τον ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα» κατέληξες ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Για την ενέργεια ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε πως η δέσμευση του ΠΑΣΟΚ είναι μετρήσιμη. «Μείωση της συνολικής τιμής της κιλοβατώρας για τα νοικοκυριά κατά 20% το 2027 και κατά 30% έως το τέλος της τετραετίας. Με χαμηλότερο κόστος, σταθερές τιμές και ενεργειακή ασφάλεια.

Το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη καταθέσει συγκεκριμένο οδικό χάρτη για να πετύχουμε αυτόν τον στόχο.

– Διευκολύνουμε τη μετάβαση των νοικοκυριών από τα ακριβά κυμαινόμενα σε φθηνά και σταθερά τιμολόγια.

– Προωθούμε τα μακροχρόνια συμβόλαια ενέργειας ώστε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να ξέρουν τι θα πληρώνουν και να μην εξαρτώνται κάθε μήνα από τις διεθνείς διακυμάνσεις.

– Επιταχύνουμε τις υποδομές που ρίχνουν το κόστος όπως είναι οι επενδύσεις στα δίκτυα, στις διασυνδέσεις και στην αποθήκευση ενέργειας.

– Δίνουμε προτεραιότητα στις ενεργειακές κοινότητες των Δήμων, των αγροτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με εξασφαλισμένο χώρο σύνδεσης.

– Θεσπίζουμε ένα νέο, δίκαιο “Εξοικονομώ”, με προτεραιότητα στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά για να μειωθεί η κατανάλωσή τους.

– Και για την παραγωγή, εγγυόμαστε ανώτατη τιμή στο αγροτικό ρεύμα και μόνιμο πλαίσιο σταθερού ενεργειακού κόστους για τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις.

Με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, ο πολίτης και ο επιχειρηματίας θα ξέρουν ότι υπάρχει σχέδιο για χαμηλότερο ενεργειακό κόστος» κατέληξε.

Στην συνέχεια ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε πως το ίδιο ισχύει και για τα καύσιμα. «Λίγο πριν την έναρξη της χειμερινής περιόδου, χιλιάδες νοικοκυριά – ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα – αγωνιούν για το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης. Δεν μπορεί η απάντηση να είναι πάλι “φταίνε οι διεθνείς τιμές”. Όταν η κυβέρνηση πρέπει να δικαιολογήσει την ακρίβεια, επικαλείται την Ευρώπη. Όταν όμως η Ευρώπη συζητά παρεμβάσεις απέναντι στα υπερκέρδη, η κυβέρνηση σιωπά.

Εμείς έχουμε καθαρή θέση: όπου υπάρχουν “ουρανοκατέβατα κέρδη”, το κράτος θα ενεργοποιεί τον μηχανισμό φορολόγησης. Και τα έσοδα θα επιστρέφουν στην κοινωνία».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε για τις επενδύσεις, την φορολογία, την βιομηχανία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την καινοτομία «τη δημιουργία ενός ισχυρού Ομίλου Αναπτυξιακής Τράπεζας, με δύο βασικούς πυλώνες.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Συγκροτούμε ισχυρό Όμιλο Αναπτυξιακής Τράπεζας με δύο πυλώνες:την αναβαθμισμένη Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και ένα πραγματικό Ταμείο Εθνικού Πλούτου.

Η πρώτη γίνεται μόνιμος βραχίονας αναπτυξιακής πολιτικής, με αποστολή πολύ ευρύτερη από τη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Και το Υπερταμείο αλλάζει αποστολή. Η κυβέρνηση άλλαξε μόνο την ταμπέλα. Εμείς μετατρέπουμε έναν μηχανισμό επιτήρησης και δέσμευσης της δημόσιας περιουσίας σε εργαλείο εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής. Αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους, δημόσια περιουσία, έσοδα μελλοντικών εξορύξεων και πρόσθετα κεφάλαια από τις αγορές.

Αλλάζουμε και τα φορολογικά κίνητρα. Καθιερώνουμε επιταχυνόμενες αποσβέσεις για επενδύσεις σε εξοπλισμό, νέες τεχνολογίες και αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας. Η φορολογία πρέπει να ανταμείβει την επανεπένδυση. Και όχι να ευνοεί τη διανομή παχυλών μερισμάτων εκατομμυρίων, με φορολόγηση μόλις 5%, που συχνά φεύγουν στο εξωτερικό.

Σε αυτή την κατεύθυνση καθιερώνουμε ειδικά φορολογικά κίνητρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που κάνουν νέες παραγωγικές επενδύσεις. Γιατί ανάπτυξη χωρίς μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν γίνεται. Δίνουμε ανάσα στον μικρομεσαίο και στον ελεύθερο επαγγελματία που παλεύει καθημερινά να κρατήσει όρθια την επιχείρησή του.

Καταργούμε το τέλος επιτηδεύματος.

Μειώνουμε σταδιακά την προκαταβολή φόρου στο 50% μέσα στην τετραετία.

Καταργούμε την τεκμαρτή φορολόγηση.

Φόρος στο πραγματικό εισόδημα.

Αυξάνουμε το όριο απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους.

Θεσπίζουμε ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό, προστατεύοντας τη ρευστότητα κάθε βιώσιμης επιχείρησης.

Και θέτουμε ξεκάθαρες παραγωγικές προτεραιότητες.

Πρώτον, η μεταποίηση.

Γιατί ανθεκτική οικονομία χωρίς ισχυρή βιομηχανική βάση δεν υπάρχει.

Θέλουμε ξανά ισχυρή την ελληνική βιομηχανία.

Με σύγχρονες και ολοκληρωμένες βιομηχανικές περιοχές.

Με χαμηλότερο κόστος εγκατάστασης.

Με σύγχρονες ενεργειακές υποδομές.

Με πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

Με κίνητρα για εξοπλισμό, αυτοματοποίηση, έρευνα και εξαγωγές.

Επενδύουμε στην καινοτομία.

Και δημιουργούμε το περιβάλλον ώστε μια έξυπνη, καινοτόμα ιδέα να μπορεί να εξελιχθεί σε βιώσιμη, εξωστρεφή επιχείρηση».

Πρωτογενής τομέας: Εθνική Τράπεζα Αγροτικής Γης, αφορολόγητο πετρέλαιο και νέα στήριξη των αγροτών

Τη δημιουργία ενός νέου παραγωγικού μοντέλου για τον πρωτογενή τομέα, με έμφαση στην προστιθέμενη αξία των ελληνικών προϊόντων, στη στήριξη των νέων αγροτών και στην ανασυγκρότηση της κτηνοτροφίας, παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι το ελληνικό προϊόν αποκτά μεγαλύτερη αξία όταν μεταποιείται, τυποποιείται και διοχετεύεται οργανωμένα στις αγορές, ώστε ο πλούτος να διαχέεται από το χωράφι στη μεταποίηση και στην τοπική οικονομία.

«Θέλουμε να κρατήσουμε εδώ την προστιθέμενη αξία της γης μας.

Το ελληνικό προϊόν αποκτά μεγαλύτερη αξία όταν μεταποιείται, όταν τυποποιείται και όταν φτάνει οργανωμένα στις αγορές. Έτσι ο πλούτος απλώνεται από το χωράφι στη μεταποίηση και στην τοπική οικονομία. Φανταστείτε ένα επιχειρηματικό πάρκο στη Μεσσηνία, στην Κρήτη ή στη Λέσβο, αφιερωμένο αποκλειστικά στο ελαιόλαδο. Ελαιουργεία.

Μονάδες τυποποίησης. Εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου. Ερευνητικά κέντρα. Υπηρεσίες μάρκετινγκ και εξαγωγών. Όλα στον ίδιο χώρο.

Ένα ολοκληρωμένο παραγωγικό οικοσύστημα που ενισχύει καθοριστικά την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων μας.

Ανοίγουμε την παραγωγή στη νέα γενιά.

Δημιουργούμε Εθνική Τράπεζα Αγροτικής Γης.

Ενεργοποιούμε εγκαταλελειμμένες εκτάσεις.

Επαναφέρουμε τη δωρεάν διάθεση δημόσιας γης σε νέους αγρότες.

Αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία.

Αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ που η Νέα Δημοκρατία δεν κατάφερε να κάνει πράξη επί 7 χρόνια.

Εθνικό σχέδιο διαχείρισης υδάτινων πόρων με μικρά φράγματα και αρδευτικά δίκτυα σε όλη τη χώρα.

Ακατάσχετο των αγροτικών ενισχύσεων και αποζημιώσεων.

Συγκροτούμε αξιόπιστο οργανισμό αγροτικών ενισχύσεων, στα ευρωπαϊκά πρότυπα, με διαφάνεια, ελέγχους και έγκαιρες πληρωμές.

Μετά το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ και το φιάσκο της μεταφοράς του στην ΑΑΔΕ, η κυβέρνηση άφησε εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες στον αέρα.

Εμείς αποκαθιστούμε την ασφάλεια στην παραγωγή τους.

Γιατί αγροτική ανάπτυξη χωρίς ασφάλεια, χωρίς οργάνωση και χωρίς προοπτική για τον νέο αγρότη δεν υπάρχει.

Η ελληνική κτηνοτροφία έχει φτάσει στα όρια επιβίωσης. Εξαιτίας των ζωονόσων και των κυβερνητικών επιλογών έχουν θανατωθεί περισσότερα από 600.000 ζώα.

Πρέπει να δημιουργηθούν κέντρα αναπαραγωγής ζώων με έμφαση στη διατήρηση των ελληνικών φυλών. Να ανασυσταθεί το ζωϊκό κεφάλαιο και να γίνουν τοπικοί εμβολιασμοί όπου υπάρχει έξαρση».

Να γίνει η ναυτιλία μοχλός παραγωγικής ανάπτυξης – Τέλος στη Golden Visa

Την ανάγκη η ελληνική ναυτιλία να λειτουργήσει ως μοχλός για την ενίσχυση της παραγωγικής δραστηριότητας στο εσωτερικό της χώρας υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Η ελληνική ναυτιλία Πρέπει να γίνει μοχλός μεγαλύτερης παραγωγικής δραστηριότητας μέσα στην Ελλάδα. Με Ναυπηγεία. Με Ναυτιλιακό εξοπλισμό. Σύγχρονα Λιμάνια. Και Logistics.

-Και τέλος, αλλάζουμε την πολιτική προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων.

Τέλος στη Golden Visa ως εργαλείο οικιστικής κερδοσκοπίας.

Τέλος στον αφελληνισμό της εθνικής περιουσίας. Δεν θα γίνουμε νοικάρηδες στον τόπο μας.

Συνδέουμε τις άδειες διαμονής μόνο με πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις και όχι επενδύσεις σε real estate.

Αυστηροποιούμε το πλαίσιο ελέγχου απόκτησης ακινήτων στην παραμεθόριο της χώρας.

Ανάπτυξη δεν είναι για εμάς το ξεπούλημα της περιουσίας του ελληνικού λαού. Και ειδικά σε ευαίσθητες περιοχές της ακριτικής Ελλάδας .

Η Ελλάδα δεν πωλείται».

Εθνικό Σχέδιο Υποδομών με έμφαση στον σιδηρόδρομο και την κλιματική ασφάλεια

Τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Εθνικού Σχεδίου Υποδομών, με τον σιδηρόδρομο, τις μεταφορές, τα λιμάνια και τα logistics στον πυρήνα του παραγωγικού σχεδιασμού της χώρας, παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης

«Ο σιδηρόδρομος γίνεται βασικός πυλώνας του παραγωγικού μας σχεδίου. Με ολοκληρωμένα συστήματα ασφάλειας. Με επαρκές και σωστά εκπαιδευμένο προσωπικό. Με συντήρηση και ουσιαστική εποπτεία.

Με αξιόπιστη σύνδεση Αθήνας–Θεσσαλονίκης. Και με σύνδεση των λιμανιών, των βιομηχανικών περιοχών και των εμπορευματικών κέντρων.

– ανάπτυξη χωρίς χωροταξικό σχέδιο δεν είναι ανάπτυξη. Είναι αυθαιρεσία. Και αυτό τελειώνει με την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.

Ολοκληρώνουμε τον πολεοδομικό σχεδιασμό της χώρας.

Με Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια για τον Τουρισμό, τη Βιομηχανία, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τον αγροτικό χώρο και τον πρωτογενή τομέα.

Γιατί βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς σεβασμό στο περιβάλλον δεν υπάρχει.

Ο αιγιαλός δεν είναι οικόπεδο.

Η παραλία δεν είναι εμπόρευμα.

Το φυσικό τοπίο δεν είναι αναλώσιμο.

Συνδέουμε επιτέλους τον χωροταξικό σχεδιασμό με την κλιματική ασφάλεια.

Κάθε μεγάλη επένδυση.

Κάθε νέα χωροθέτηση.

Κάθε κρίσιμο έργο υποδομής.

Θα αξιολογείται ως προς τον κίνδυνο πλημμύρας, πυρκαγιάς, σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων.

Γιατί, κυρίες και κύριοι, για το ΠΑΣΟΚ:

Η παραγωγική ανασυγκρότηση χρειάζεται υποδομές.

Η ισχυρή βιομηχανία προϋποθέτει δίκτυα.

Η εξωστρέφεια της οικονομίας συνδέεται με σύγχρονα λιμάνια, σιδηρόδρομο και logistics.

Η ανάπτυξη της περιφέρειας δεν νοείται χωρίς μεταφορές και ψηφιακή διασύνδεση».

Ανδρουλάκης: 13ος μισθός, συλλογικές συμβάσεις και αλλαγές στη φορολογία

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωση την σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους, ενώ παράλληλα πρότεινε την τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, ώστε οι αυξήσεις των ονομαστικών εισοδημάτων που προκύπτουν λόγω πληθωρισμού να μην οδηγούν σε έμμεση αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης.

«Επαναφέρουμε σταδιακά τον 13ο μισθό στους δημοσίους υπαλλήλους.

Θεσπίζουμε τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, προστατεύοντας τον μισθωτό από την κρυφή φορολόγηση του πληθωρισμού.

Αποκαθιστούμε πλήρως τις συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Επαναφέρουμε την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και τον καθορισμό του κατώτατου μισθού από τους κοινωνικούς εταίρους.

Επαναφέρουμε την καθολική ισχύ των κλαδικών συμβάσεων και τη μετενέργεια.

Αποκαθιστούμε το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία για να δώσουμε εργαλεία διαπραγμάτευσης στους εργαζόμενους.

Δίνουμε φορολογικά και ασφαλιστικά κίνητρα για επιχειρησιακές συμβάσεις με σαφή θεσμικά δικαιώματα.

Ανοίγουμε τη συζήτηση για την επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο εργασιακό περιβάλλον, αξιοποιώντας την ευρωπαϊκή εμπειρία» είπε από το βήμα της ΔΕΘ.

Προστασία πρώτης κατοικίας και 120 δόσεις για τα χρέη – Τι προβλέπει το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ

Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και την προστασία των δανειοληπτών παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της 90ής ΔΕΘ, θέτοντας στο επίκεντρο την πρώτη κατοικία, τους servicers και τα funds, αλλά και τη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Το σχέδιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων έως 120 δόσεις, προστασία της πρώτης κατοικίας και ειδική ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο.

Το σχέδιό μας είναι έτοιμο, σε κάθε λεπτομέρεια.

Προστατεύουμε την πρώτη κατοικία με σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο στα πρότυπα του νόμου 3869/2010.

Βάζουμε κανόνες και θέτουμε φραγμό στην ασυδοσία των funds και των servicers.

Δίνουμε στον συνεργάσιμο δανειολήπτη προτεραιότητα για το δικό του δάνειο: δυνατότητα εξαγοράς, με σαφείς και δίκαιους όρους.

Καθιστούμε υποχρεωτική τη συμμετοχή των πιστωτών στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Θεσπίζουμε βιώσιμη ρύθμιση έως 120 δόσεις για οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία με κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων.

Δίνουμε δίκαιη και βιώσιμη λύση στους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο.

Προστατεύουμε την αναγκαία ρευστότητα των βιώσιμων μικρών επιχειρήσεων, βάζουμε κανόνες στις κατασχέσεις και καταργούμε καταχρηστικές τραπεζικές χρεώσεις.