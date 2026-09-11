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Αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα και επίθεση στην κυβέρνηση είχε το «μενού» της συνάντησης του Νίκου Ανδρουλάκη με τους δημοσιογράφους απόψε το βράδυ στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή την αυριανή ομιλία του για την παρουσίαση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης.

Η πρόσκληση για χαλαρή συζήτηση και ένα ποτό με τους δημοσιογράφους στο μπαρ ξενοδοχείου της πόλης εξελίχθηκε σε βροχή ερωτήσεων, στις οποίες απάντησε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, δείχνοντας διάθεση να ανεβάσει περαιτέρω τους τόνους της αντιπαράθεσης, τόσο με τη Νέα Δημοκρατία, όσο και με το κόμμα Τσίπρα.

«Η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι καθαρή και συνεδριακή: να φύγει τώρα, στις προσεχείς εκλογές η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και όχι το 2031, όπως σχεδιάζουν κάποιοι άλλοι», υποστήριξε ο κ. Ανδρουλάκης αφήνοντας να εννοηθεί ότι η «επιστροφή» του κ. Τσίπρα με την ίδρυση νέου κόμματος συνδέεται με τη στόχευση για τη διεκδίκηση της πρωτιάς τις εκλογές του 2031.

«Η λύση τώρα για πολιτική αλλαγή με συγκεκριμένο και πολύ καθαρό πρόγραμμα είναι το ΠΑΣΟΚ απέναντι στη Νέα Δημοκρατία», τόνισε και επέμεινε λέγοντας ότι «εμείς έχουμε λύσεις για τα προβλήματα των πολιτών, όραμα και σχέδιο γι αυτό και ανεβαίνουμε, ενώ όσοι δεν έχουν αρχίζουν και «ξεφουσκώνουν».

Στο ερώτημα για τις επιδόσεις του ΠΑΣΟΚ ισχυρίστηκε χαριτολογώντας ότι «το ΠΑΣΟΚ πάει καλά, όταν πάει καλά ο Παναθηναϊκός» για να συμπληρώσει ο εκπρόσωπος Τύπου και οπαδός του Ολυμπιακού, Κώστας Τσουκαλάς «άμα είναι έτσι πρόεδρε, να δω τι θα κάνω…».

«Οι κάλπες θα δείξουν» είπε στη συνέχεια και απαντώντας στην ερώτηση για το αν το ΠΑΣΟΚ κάνει διμέτωπο αγώνα υπογράμμισε: «Το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και έχει βασικό αντίπαλο το κυβερνητικό κόμμα, αλλά δεν θα αφήνει και τίποτα αναπάντητο που έρχεται από άλλη πλευρά».

Πιθανή αύριο η παρουσία των ανεξάρτητων βουλευτών Ευάγγελου Αποστολάκη και Αλέξανδρου Αυλωνίτη στην ομιλία Ανδρουλάκη

Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ κατά τη συζήτηση προανήγγειλε επί της ουσίας νέες «μεταγραφές» στο κόμμα. «Η διεύρυνση είναι αμφίπλευρη, πολιτική και κοινωνική», είπε καλώντας στο ΠΑΣΟΚ όσους συμφωνούν με τις προγραμματικές δεσμεύσεις.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι πολύ πιθανή αύριο κατά την ομιλία Ανδρουλάκη η παρουσία δύο ανεξάρτητων βουλευτών (προερχόμενων από τον ΣΥΡΙΖΑ), του Ευάγγελου Αποστολάκη (Επικρατείας) και του Αλέξανδρου Αυλωνίτη (από την Κέρκυρα), ενώ είναι θέμα χρόνου και η «επιστροφή» της Νίνας Κασιμάτη.

Η πρόσκληση για ποτό με τους δημοσιογράφους είχε και εξωτερική πολιτική. «Δεν επιτρέπονται παιχνίδια με τα εθνικά θέματα- είναι επικίνδυνα», είπε ο κ. Ανδρουλάκης με αφορμή τη δήλωση του Γιώργου Φλωρίδη ότι αν το βράδυ των εκλογών δεν υπάρχει σταθερή κυβέρνηση μπορεί να κάνουν ντου οι απέναντι.

«Δεν εκμεταλλεύτηκε η κυβέρνηση τα «ήρεμα νερά», τόνισε και σε σχέση με την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη όπως και για την αποφυλάκιση Κασιδιάρη και τα σχέδια για την επιστροφή του στην πολιτική σκηνή υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι «το ΠΑΣΟΚ ήταν το πρώτο κόμμα που έλαβε πρωτοβουλίες εναντίον της Χρυσής Αυγής από το 2014 – έχουν ευθύνες όσοι …ομνύουν στον τραμπισμό και με τη ρητορική τους «νομιμοποιούν» τις ακροδεξιές φωνές».

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