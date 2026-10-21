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Η Άγκυρα δεν προβάλλει αντιρρήσεις στην υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector – GSI), απαιτεί ωστόσο να προηγείται γραπτή ενημέρωση για τις θαλάσσιες έρευνες και τις ακριβείς συντεταγμένες στις οποίες αυτές διεξάγονται.

Τη θέση αυτή διατύπωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, απαντώντας σε ερώτηση της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ», μετά την ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πολιτικής (EPC) στις Βρυξέλλες.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, ο οποίος επισκέπτεται τη βελγική πρωτεύουσα και πρόκειται να συναντηθεί με την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη απαίτηση αποσκοπεί στην αποφυγή δημιουργίας νέων τετελεσμένων και στη διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης στην περιοχή.

«Αυτό είναι το μόνο που ζητάμε. Τίποτα περισσότερο. Δεν θέλουμε να διαταραχθεί το status quo», ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας πως η ενημέρωση πρέπει να παρέχεται εγγράφως και όχι μόνο προφορικά.

Οι συζητήσεις με Μητσοτάκη και Μακρόν και η εναλλακτική πρόταση Ερντογάν

Ο Χακάν Φιντάν αποκάλυψε ότι το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης έχει τεθεί στις συζητήσεις με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πρόταση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την κάλυψη ενεργειακών και άλλων αναγκών της Κύπρου μέσω της Τουρκίας.

Σύμφωνα με τον Φιντάν, ο Τούρκος πρόεδρος έχει προτείνει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και νερού από την Τουρκία προς την Κύπρο, ως εναλλακτική λύση στην κατασκευή της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι μια τέτοια επιλογή θα μπορούσε να αποφέρει οφέλη τόσο στους Ελληνοκύπριους όσο και στους Τουρκοκύπριους.

Τι υποστήριξε για το casus belli και τα 12 ναυτικά μίλια

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών και στο casus belli του 1995, επιχειρώντας να διαφοροποιήσει την τουρκική ερμηνεία από την ελληνική προσέγγιση.

Όπως υποστήριξε, η απόφαση της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης δεν συνιστά απειλή πολέμου, αλλά μια προληπτική πολιτική δήλωση.

«Δεν πρόκειται για απειλή πολέμου. Είναι η ελληνική εκδοχή. Εμείς, ωστόσο, δεν το έχουμε χαρακτηρίσει ως “casus belli”», ανέφερε.

Ο Φιντάν εξήγησε ότι η δήλωση του 1995 δεν αποτελεί νόμο, αλλά απόφαση της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση που η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια χωρίς προηγούμενη διευθέτηση με την Τουρκία, η τουρκική κυβέρνηση καλείται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να αποτρέψει μια τέτοια εξέλιξη.

Συνέδεσε την απόφαση με την αποδοχή από την Ελλάδα της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), υποστηρίζοντας ότι η τουρκική κίνηση συνέβαλε στη διατήρηση της ειρήνης.

Πρόκειται για την ερμηνεία της Άγκυρας, η οποία έρχεται σε αντίθεση με την πάγια ελληνική θέση ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί κυριαρχικό δικαίωμα της Ελλάδας, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.

Ο Τούρκος υπουργός ισχυρίστηκε ακόμη ότι η Αθήνα δεν έχει αποκλείσει ρητά το ενδεχόμενο επέκτασης των χωρικών της υδάτων πριν από την επίλυση των διαφορών με την Τουρκία.

Κατά τον ίδιο, η διατήρηση του status quo μέχρι σήμερα επιτρέπει στις δύο χώρες να συνεχίζουν την προσπάθεια πολιτικής διευθέτησης των εκκρεμοτήτων τους.

Το μήνυμα προς την Αθήνα για τον Ερντογάν

Ο Φιντάν εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι τα ελληνοτουρκικά ζητήματα μπορούν να επιλυθούν μέσω πολιτικής συμφωνίας, υποστηρίζοντας ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι ο μόνος που διαθέτει την απαραίτητη πολιτική νομιμοποίηση για μια τέτοια πρωτοβουλία.

Απευθυνόμενος μάλιστα στην ελληνική πλευρά, προέτρεψε την Αθήνα να αξιοποιήσει την παρουσία του Τούρκου προέδρου στην εξουσία.

«Συμβουλεύω τους έλληνες φίλους μου: όσο εκείνος βρίσκεται ακόμα εκεί, εκμεταλλευτείτε τη στιγμή και συνεργαστείτε μαζί του», δήλωσε.

Η «Γαλάζια Πατρίδα» και τα θαλάσσια πάρκα

Επανερχόμενος στο ζήτημα του Great Sea Interconnector, ο Χακάν Φιντάν επανέλαβε ότι η Τουρκία δεν αντιτίθεται στην κατασκευή του έργου.

«Εμείς δεν προβάλλουμε αντιρρήσεις», ανέφερε, επιμένοντας ωστόσο στην ανάγκη προηγούμενης γραπτής ενημέρωσης για τις σχετικές θαλάσσιες έρευνες.

Αναφορικά με τη «Γαλάζια Πατρίδα», ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας δήλωσε ότι δεν υπάρχει σχετικό νομοσχέδιο.

Τέλος, για το ζήτημα του θαλάσσιου πάρκου, ανέφερε ότι δεν έχει ακόμη τεθεί προς συζήτηση.