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Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε τη δημοσκοπική πορεία της ΕΛ.Α.Σ και του Αλέξη Τσίπρα, ο Άδωνις Γεωργιάδης, προβλέποντας ότι έτσι όπως πάει μπορεί να χάσει από το ΠΑΣΟΚ. Εκτίμησε ότι η μάχη για τη δεύτερη θέση έχει ενδιαφέρον και είναι ανοικτό το αποτέλεσμα, παρότι αναγνώρισε ένα προβάδισμα Τσίπρα, αλλά «όποιος βγει τρίτος τελείωσε» .

«Είχα προβλέψει ότι θα είναι στη δεύτερη θέση ο Τσίπρας, αλλά εδώ και δύο μήνες έβαλε τα δυνατά του να με διαψεύσει – και μάλλον θα τα καταφέρει αν συνεχίσει έτσι» είπε στο Action24 ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Συνέχισε δε απαριθμώντας τις γκάφες στις οποίες – όπως είπε – έχει περιπέσει ο πρόεδρος της ΕΛ.ΑΣ.

«Στην αρχή πήγε πριν τον Μητσοτάκη στη ΔΕΘ και το συζητούσαμε όλοι. Μετά βγήκαν διάφορα στελέχη του και έλεγαν για φορολόγηση των θυρίδων, οπότε πάει η ΔΕΘ και οι όποιες εντυπώσεις. Μετά βγήκε και είπε «ή εγώ ή κανείς». Σώπα ρε μεγάλε Ναπολέοντα σε συσκευασία Ιούλιου Καίσαρος!» σχολίασε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης για να προσθέσει: «Εβγαλε αλαζονεία ενώ κατηγορεί εμάς για αλαζονεία».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο άρθρο Καρτερού που είπε βλάκα τον Ανδρουλάκη. «Είναι μεγάλο φάουλ, δεν μπορεί να λες βλάκα τον αντίπαλό σου, δεν γίνεται η πολιτική αντιπαράθεση να γίνεται έτσι» τόνισε ο κ. Γεωργιάδης. Είπε πως ο ακόμη και αν δεν ήξερε ή δεν συμφωνούσε ο Τσίπρας με το άρθρο Καρτερού, θα έπρεπε την ίδια μέρα να κάνε ανάρτηση ότι δεν τον εκφράζει και ότι σέβεται τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ.

Τέλος, ως γκάφα θεωρεί τη δήλωση Τσίπρα ότι «εγώ δεν συγκυβέρνησα με τη δεξιά» για να αποκαλύψει ο Άδωνις Γεωργιάδης: Εγώ τον Καμμένο τον έχω ψηφίσει ως βουλευτή ΝΔ γιατί ήταν πολύ δεξιός! Ε δεν μπορεί ο Τσίπρας να προσπαθεί να βγάλει ολόκληρο τον λαό ότι πάσχει από αμνησία».

Καταλήγοντας είπε ότι θα έχει ενδιαφέρον η μάχη για τη δεύτερη θέση γιατί όποιος βγει τρίτος, χάθηκε. «Είναι ανοικτό το αποτέλεσμα αν και εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο Τσίπρας έχει προβάδισμα, αλλά αν συνεχίσει έτσι θα τον περάσει και η Καρυστιανού!» κατέληξε.