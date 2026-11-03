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Μόλις ένα 24ωρο διήρκεσε η παρουσία του Γιώργου Βαρεμένου στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, καθώς ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή του, μία ημέρα μετά την ορκωμοσία του στη Βουλή.

Με επιστολή που απέστειλε σήμερα στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, γνωστοποίησε την απόφασή του να αποχωρήσει από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, περιορίζοντας τη δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ στους 12 βουλευτές.

Ο κ. Βαρεμένος είχε καταλάβει την έδρα του Μιλτιάδη Ζαμπάρα, ο οποίος είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές εκλογές του Ιουνίου 2023, ανεξαρτητοποιήθηκε στις 16 Ιουλίου 2026 και τελικά παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα στις 29 Οκτωβρίου.

Με τη νέα ανεξαρτητοποίηση, ο αριθμός των ανεξάρτητων βουλευτών αυξάνεται στους 48, ενώ η κοινοβουλευτική δύναμη των υπόλοιπων κομμάτων παραμένει ως εξής: Νέα Δημοκρατία 156, ΠΑΣΟΚ 36, ΚΚΕ 21, Ελληνική Λύση 11, Νίκη 8 και Πλεύση Ελευθερίας 5.