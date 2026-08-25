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Οι εκλογές είναι προγραμματισμένες για την άνοιξη του 2027. Στο πολιτικό ρολόι της Νέας Δημοκρατίας, όμως, η αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη αρχίσει. Το πρώτο μεγάλο τεστ θα δοθεί στην προετοιμασία για τη ΔΕΘ, με το βλέμμα όχι μόνο σε όσα θα ανακοινωθούν στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στο έδαφος που πρέπει να στρωθεί για την επόμενη μέρα.

Μέσα σε μόλις πέντε ημέρες, μεικτά κλιμάκια κομματικών στελεχών, υπουργών και βουλευτών θα επιχειρήσουν να καλύψουν όλους τους νομούς της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Μια μεγάλη γεωγραφική επιχείρηση σε ασφυκτικό χρόνο, από τα δυτικά σύνορα μέχρι τον Εβρο.

Οι περιοδείες θα υπηρετήσουν την προετοιμασία για τη ΔΕΘ και την παρουσίαση του κυβερνητικού έργου, θα αποτελέσουν όμως και ένα πρώτο crash test του κομματικού μηχανισμού στον Βορρά. Θα μετρηθούν κλίμα, οργανώσεις, τοπικές ισορροπίες και, αναπόφευκτα, πρόσωπα: ποιος έχει έρεισμα, ποιος διαθέτει δίκτυο και ποιοι από εκείνους που σήμερα ακούγονται μπορούν πράγματι να αντέξουν μια μάχη σταυρού.

Η χρονική ακολουθία δεν είναι τυχαία. Μετά τη ΔΕΘ αναμένεται να ανοίξει η επόμενη φάση, με τουλάχιστον 100 υποψηφιότητες να ανακοινώνονται και μεγάλο μέρος των ψηφοδελτίων να περνά σε καθαρά προεκλογική διάταξη.

Οι ενδιαφερόμενοι είναι πολλαπλάσιοι. Πάνω από 250 πρόσωπα βρίσκονται ήδη στις λίστες επιλογής για μια θέση στα «γαλάζια» ψηφοδέλτια: αυτοδιοικητικοί, άνθρωποι της αγοράς, επιστήμονες, πρώην γενικοί γραμματείς, κομματικά στελέχη, παλιοί πολιτευτές και νέοι «μνηστήρες».

Οι «λοχαγοί»

Γύρω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ξεχωρίζει ήδη η ομάδα που θα σηκώσει το βάρος της εκστρατείας. Στο κυβερνητικό και προγραμματικό σκέλος βρίσκονται ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Ακης Σκέρτσος, ο Θανάσης Κοντογεώργης και ο Θάνος Πετραλιάς. Ο κ. Χατζηδάκης βρίσκεται στην καρδιά της προετοιμασίας του σχεδίου για την επόμενη περίοδο, ο κ. Σκέρτσος και ο κ. Κοντογεώργης στη σύνδεση του κυβερνητικού έργου με τις δεσμεύσεις της νέας τετραετίας και ο κ. Πετραλιάς κρατά το δημοσιονομικό μέτρο.

Μετά από δύο κυβερνητικές θητείες, το δύσκολο ερώτημα δεν είναι απλώς ποιο θα είναι το επόμενο μέτρο. Είναι γιατί άλλα τέσσερα χρόνια; Ο Παύλος Μαρινάκης θα έχει ρόλο που ξεπερνά την καθημερινή κυβερνητική εκπροσώπηση. Εχει περάσει από την ΟΝΝΕΔ και τη Γραμματεία της Ν.Δ., γνωρίζει τον μηχανισμό και παράλληλα θα δώσει την πρώτη προσωπική μάχη σταυρού στον Βόρειο Τομέα.

Στην επικοινωνιακή μηχανή βρίσκονται ο Γιώργος Ευθυμίου, διευθυντής του Γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού, και η Κύρα Κάπη, ενώ ο Νίκος Ρωμανός έχει το digital πεδίο και μαζί τη δική του εκλογική μάχη στον Νότιο Τομέα. Ιδιαίτερο βάρος στον Βορρά έχει ο Μιχάλης Μπεκίρης, από τους παλαιότερους συνεργάτες του πρωθυπουργού και επικεφαλής του γραφείου του στη Θεσσαλονίκη. Συντονιστής του Γραφείου του Πρωθυπουργού είναι ο Γιάννης Παπαγεωργίου, ο οποίος περνά πλέον και στην εκλογική αρένα της Α’ Θεσσαλονίκης.

Στην Πειραιώς, τα περισσότερα χαρτιά με ονόματα καταλήγουν σε μια τετράδα: Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Γιάννης Σμυρλής, Στέλιος Κονταδάκης και Θανάσης Νέζης.

Ο κ. Κυρανάκης έχει αναλάβει να ανεβάσει τις στροφές του κόμματος, ο γενικός διευθυντής κ. Σμυρλής γνωρίζει το κομματικό δίκτυο σε όλη τη χώρα, ο κ. Κονταδάκης τις οργανώσεις και τις τοπικές ισορροπίες, ενώ ο κ. Νέζης τη νεοδημοκρατική ανθρωπογεωγραφία σχεδόν νομό προς νομό. Γύρω τους βρίσκονται ο Νίκος Παπουτσής, ο Χάρης Χατζηχαραλάμπους, ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ορφέας Γεωργίου και η Ελενα Σώκου, με κομματική και επικοινωνιακή εμπειρία και προσωπικό εκλογικό ενδιαφέρον για τον Εβρο.

Οι 12 που έχουν ήδη πάρει θέση

Για δώδεκα πρόσωπα δεν υπάρχουν πλέον ερωτηματικά. Ο κ. Μαρινάκης θα κατέβει στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, η Ειρήνη Αγαπηδάκη στον Δυτικό και ο κ. Ρωμανός στον Νότιο. Στην Ανατολική Αττική έχει ανακοινωθεί ο Μάριος Θεμιστοκλέους και στον Νότιο ο Τάσος Γαϊτάνης.

Μάριος Θεμιστοκλέους, Ανατολική Αττική

Στην Α’ Θεσσαλονίκης έχουν ήδη πάρει θέση οι Θανάσης Τσιούρας, Γιάννης Παπαγεωργίου και Νίκος Παπαϊωάννου. Στη Σάμο κατεβαίνει ο Μάνος Λογοθέτης, στη Φωκίδα ο Δημήτρης Γλύμης, στα Τρίκαλα ο Δημήτρης Παπαστεργίου και στην Α’ Αθήνας η Αλεξάνδρα Σδούκου. Αυτοί είναι οι δώδεκα σίγουροι. Πίσω τους, όμως, περιμένει ήδη μια δεξαμενή με περισσότερα από 250 ονόματα.

Δημήτρης Παπαστεργίου, Τρίκαλα

Αλεξάνδρα Σδούκου, Α’ Αθήνας

Αθήνα, Πειραιάς και Θεσσαλονίκη

Στην Α’ Αθήνας, μαζί με την κυρία Σδούκου, συζητούνται η δικηγόρος Πώλα Δαμιανού και ο ηθοποιός και αυτοδιοικητικός Θανάσης Βισκαδουράκης. Στη Β’ Πειραιώς ακούγονται η Αργυρώ Τραγάκη, κόρη του Γιάννη Τραγάκη, ο φωτογράφος Δημήτρης Σκουλός και ο πρώην πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ Γρηγόρης Γερακαράκος. Στην Κορινθία, ο βουλευτής Επικρατείας Γιώργος Σταμάτης συζητείται να περάσει στη μάχη του σταυρού, ενώ ακούγεται και ο Ομηρος Τσάπαλος.

Θανάσης Βισκαδουράκης, Α’ Αθήνας

Στην Α’ Θεσσαλονίκης, πέρα από τις τρεις υποψηφιότητες που έχουν ανακοινωθεί, συζητείται η μετακίνηση της Νεφέλης Χατζηιωαννίδου, ενώ ακούγονται ο Νίκος Ταχιάος, η Αφροδίτη Νέστορα και ο δημοσιογράφος Δημήτρης Βενιέρης. Στο τραπέζι έχουν βρεθεί και δύο βαρύτερες περιπτώσεις, ο Γιώργος Φλωρίδης και ο Μαργαρίτης Σχοινάς. Στη Β’ Θεσσαλονίκης, η Κατερίνα Ζιούτα, πρώτη επιλαχούσα στις προηγούμενες εκλογές, αναμένεται να επιχειρήσει ξανά, ενώ συζητούνται η Βούλα Πατουλίδου και ο αντιπεριφερειάρχης Κώστας Γιουτίκας.

Από τη Μακεδονία μέχρι τον Εβρο

Στην Πιερία συζητούνται η περιφερειακή σύμβουλος Αννα Τζήκα, η αντιπεριφερειάρχης Σοφία Μαυρίδου και η Χρυσαυγή Δριστά. Στη Χαλκιδική ακούγονται ο ξενοδόχος Γρηγόρης Τάσιος και ο δικηγόρος Νίκος Μπλόσκας, ενώ στο Κιλκίς ο δημοσιογράφος Χρήστος Τσαλικίδης. Στην Ημαθία συζητούνται η Συρμούλα Τζήμα, ο Σωτήρης Σκουρτόπουλος από τον επιμελητηριακό χώρο και η δικηγόρος Μαρία-Ωραιοζήλη Κουτσουπιά.

Στις Σέρρες ακούγονται ο πρόεδρος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Σπύρος Μάμαλης, ο πρώην πρόεδρος της ΔΕΕΠ Θόδωρος Καμπούρης, ο αντιπεριφερειάρχης Παναγιώτης Σπυρόπουλος, ο πρώην βουλευτής Θεόφιλος Λεονταρίδης και ο πρώην δήμαρχος Αλέξανδρος Χρυσάφης.

Στην Καστοριά ακούγεται ο αντιπεριφερειάρχης Δημήτρης Σαββόπουλος. Στην Κοζάνη η Ευλαμπία Πρώιου, η Θωμαή Ζαρκοδήμου και ο πρώην περιφερειάρχης Γιώργος Δακής, στη Φλώρινα ο πρώην βουλευτής Γιάννης Αντωνιάδης και στον Εβρο η Ελενα Σώκου.

Θεσσαλία και Ηπειρος

Στα Τρίκαλα, όπου η είσοδος του Δημήτρη Παπαστεργίου αλλάζει τις ισορροπίες, ακούγονται η Δήμητρα Νάτσινα, ο Χρήστος Μιχαλάκης, ο Γιώργος Βλαχογιάννης, η Νικολέτα Τζιωρτζιώτη και ο Δημήτρης Φώτης. Στη Λάρισα συζητούνται η Ρένα Καραλαριώτου, ο δήμαρχος Θανάσης Μαμάκος, ο γιατρός και περιφερειακός σύμβουλος Βασίλης Πινακάς και ο επιχειρηματίας Δημήτρης Ευθυμίου.

Στη Μαγνησία ακούγονται ο Σπύρος Καρανικόλας, η Νάνσυ Καπούλα, η αντιπεριφερειάρχης Δωροθέα Κολυνδρίνη, ο Απόστολος Κουταρέλος και οι πρώην βουλευτές Κωνσταντίνος Μαραβέγιας και Θανάσης Λιούπης. Στα Ιωάννινα συζητούνται ο Γεράσιμος Ζαγορίτης, γιος του πρώην γραμματέα της Ν.Δ. Λευτέρη Ζαγορίτη, και η Λένα Σταμάτη. Στην Αρτα, ο πρώην δήμαρχος Χρήστος Τσιρογιάννης, ο αντιπεριφερειάρχης Βασίλης Ψαθάς και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Μιχάλης Νικολάου.

Στη Θεσπρωτία ακούγονται ο γιατρός Χρήστος Ρίζος και η δημοσιογράφος Αννα Στεργίου, ενώ στην Πρέβεζα ο δήμαρχος Νίκος Γεωργάκος.

Η μάχη στον «κορμό» και Δυτικά

Στη Φθιώτιδα ακούγεται η υφυπουργός Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη, στη Βοιωτία η Φανή Παπαθωμά, στην Ευρυτανία ο γιατρός Κωνσταντίνος Τσιγαρίδας και στην Εύβοια οι Απόστολος Σπανός, Δημήτρης Διαμαντόπουλος και Γιώργος Κελαϊδίτης.

Στην Κέρκυρα παραμένει δυνατή η περίπτωση της πρώην δημάρχου Μερόπης Υδραίου. Στη Χίο συζητείται επιστροφή του πρώην υπουργού Κωστή Μουσουρούλη, στη Λέσβο ο δημοσιογράφος και σύμβουλος του πρωθυπουργού Ιάσων Πιπίνης και στα Δωδεκάνησα η Νιόβη Χριστοπούλου.

Βιβή Χαραλαμπογιάννη, Φθιώτιδα

Στη Μεσσηνία ακούγονται η δικηγόρος Πορφυλένια Κανελλοπούλου, ο πρώην δήμαρχος Πύλου Δημήτρης Καφαντάρης και ο αντιδήμαρχος Καλαμάτας Αναστάσιος Σκοπετέας. Στην Αργολίδα, ο δικηγόρος Ζώης Σταυρόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης Βασίλης Σιδέρης και ο καθηγητής Αναστάσιος Γεώργας. Στην Αρκαδία, η βουλευτής Επικρατείας Ιωάννα Λυτρίβη μπορεί να περάσει στη μάχη του σταυρού, ενώ στη Λακωνία συζητείται ο αντιπεριφερειάρχης Θεόδωρος Βερούτης.

Στην Αχαΐα ακούγονται η αντιπεριφερειάρχης και γιατρός Αννα Μαστοράκου, οι Φωκίων Ζαΐμης, Χαράλαμπος Μπονάνος και Ανδρέας Τσώκος, αλλά και ο Φοίβος Μπεκίρης, αδελφός του Μιχάλη Μπεκίρη και γιος του πρώην βουλευτή Βασίλη Μπεκίρη, μια περίπτωση με ισχυρές πολιτικές αναφορές στην περιοχή. Στην Ηλεία συζητούνται ο αντιπεριφερειάρχης Νίκος Κοροβέσης και ο πρώην υπουργός Θόδωρος Σκυλακάκης.

Στην Αιτωλοακαρνανία ακούγονται ο δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου, ο αντιπεριφερειάρχης Θανάσης Μαυρομμάτης, ο Νίκος Κατσακιώρης, η Χριστίνα Φούντζουλα και η Αννα Ροκοφύλλου. Η έντονη παρουσία της Αυτοδιοίκησης δεν είναι τυχαία. Δήμαρχοι, αντιπεριφερειάρχες και περιφερειακοί σύμβουλοι διαθέτουν έτοιμα δίκτυα και έχουν ήδη δοκιμαστεί στην κάλπη. Για την Πειραιώς αποτελούν μια δεξαμενή προσώπων που μπορούν να μπουν γρήγορα στη μάχη.

Η Κρήτη και τα τελευταία χαρτιά

Στην Κρήτη το scouting έχει ενταθεί, χωρίς όμως τα νέα ονόματα να έχουν ακόμη αποκτήσει την ευκρίνεια που υπάρχει σε άλλες περιφέρειες. Η αναζήτηση στρέφεται σε νεότερα πρόσωπα, επαγγελματίες με κοινωνική αναφορά και υποψηφιότητες έξω από την κλασική κομματική επετηρίδα. Οι τελικές προσθήκες σε Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο και Λασίθι θα έχουν γι’ αυτό ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν αρχίσουν οι μαζικές ανακοινώσεις.

Υπάρχουν, τέλος, τα ονόματα που δεν έχουν συνδεθεί ακόμη με συγκεκριμένη περιφέρεια. Ενα από αυτά είναι ο πρώην αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος. Κανείς δεν αποκλείει να εμφανιστεί κάποια στιγμή στη συζήτηση για τα «γαλάζια» ψηφοδέλτια, χωρίς μέχρι τώρα να υπάρχει επιβεβαιωμένη κρούση ή συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια.

Υπάρχει και το Επικρατείας, που θα αργήσει περισσότερο να πάρει την τελική του μορφή. Το όνομα του κ. Σχοινά έχει ακουστεί έντονα, χωρίς να υπάρχει απόφαση, ενώ στη σχετική συζήτηση έχει βρεθεί και ο Νικήτας Κακλαμάνης, επίσης χωρίς τίποτε να θεωρείται κλειδωμένο. Δώδεκα υποψήφιοι έχουν ήδη ανακοινωθεί, τουλάχιστον 100 αναμένονται μετά τη ΔΕΘ και περισσότεροι από 250 έχουν περάσει ή περνούν από τις λίστες αξιολόγησης.

Η αναζήτηση δεν αφορά απλώς τη συμπλήρωση των ψηφοδελτίων.

Το ζητούμενο είναι μια σύνθεση κυβερνητικής εμπειρίας, κομματικής ανανέωσης, ισχυρών τοπικών ερεισμάτων και προσώπων έξω από τη στενή κομματική δεξαμενή. Οι ανακοινώσεις μετά τη ΔΕΘ θα δείξουν πού πέφτει το βάρος στην ανανέωση, πού αναζητούνται ισχυρές τοπικές υποψηφιότητες και πού θα γίνουν ανοίγματα με μεγαλύτερη πολιτική ή κοινωνική αναγνωρισιμότητα.

Τότε θα αρχίσει να φαίνεται και η τελική εικόνα: η ανθρωπογεωγραφία της Νέας Δημοκρατίας με την οποία ο κ. Μητσοτάκης θα δώσει τη μάχη για την τρίτη τετραετία.

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