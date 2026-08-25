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Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί λειτούργησαν για δεκαετίες ως ένα πρωτοποριακό εγχείρημα, το οποίο όμως στην πορεία επέδειξε αδυναμίες και παθογένειες για αρκετές περιπτώσεις.

Έτσι, αν και υπάρχουν συνεταιρισμοί και ενώσεις συνεταιρισμών που εξακολουθούν να αποτελούν καίριο στήριγμα των αγροτών και του πρωτογενούς τομέα, οι προκλήσεις και τα προβλήματα είναι πολλά. Μεταξύ αυτών και οικονομικά.

Κάπως έτσι εδώ και καιρό ακίνητα αγροτικών συνεταιρισμών βγαίνουν στο σφυρί…

Από Σεπτέμβριο

Το προηγούμενο διάστημα στο στόχαστρο βρέθηκαν αρκετά τέτοια ακίνητα, ενώ σειρά έχουν δύο ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών, του Αμυνταίου και της Αμαλιάδας.

Η αρχή γίνεται με την, υπό εκκαθάριση, Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αμυνταίου, σε βάρος της οποίας έχουν προγραμματιστεί τέσσερις πλειστηριασμοί για τις 24 Σεπτεμβρίου.

Βεβαίως, θα πρέπει να σημειωθεί μέχρι την ημερομηνία διενέργειας κάθε πλειστηριασμού είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο αναστολής ή και ματαίωσής του, στο βαθμό που έχουν προηγηθεί νομικές προσφυγές. Επίσης, η διαδικασία εκτέλεσης από μόνη της δεν επηρεάζει τη λειτουργία τους.

Επισπεύδουσα είναι η εκκαθαρίστρια Ευ. Παπανδρέου, δεδομένου ότι ο εν λόγω συνεταιρισμός έχει τεθεί σε εκκαθάριση με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του από το 2014.

Στους πλειστηριασμούς του Σεπτεμβρίου, που γίνονται με μειωμένες τιμές εκκίνησης λόγω προηγούμενων άγονων προσπαθειών, αναμένεται να βγουν τα εξής:

-Η πλήρης κυριότητα 100% ενός οικοπέδου μετά του επ’ αυτού κτίσματος (ισόγειο κατάστημα με υπόγειο – κάβα – εκθετήριο και γραφεία στον α’ όροφο) που βρίσκεται στην πόλη του Αμυνταίου επί της οδού Γυμναστηρίου, έκτασης 1.370,05 τ.μ., κατά τον τίτλο κτήσης και 1.365 τ.μ. κατά το κτηματολόγιο.

Το οικόπεδο αυτό, περιήλθε στην κυριότητα του Αγροτικού Συνεταιρισμού δυνάμει συμβολαίου αγοραπωλησίας το 1998.

Επί του γηπέδου έχει ανεγερθεί οικοδομή με άδειες του 1999, η οποία αποτελείται από υπόγειο συνολικού εμβαδού 513,80 τ.μ. με βοηθητική χρήση, ισόγειο εμβαδού 513,80 τ.μ. με χρήση καταστημάτων/γραφείων και όροφο συνολικού εμβαδού 513,80 τ.μ.. Ο περιβάλλων χώρος είναι διαμορφωμένος (φυτεύσεις, πλακοστρώσεις) ενώ υπάρχει περίφραξη στα όρια του γηπέδου. Με βάση την αυτοψία, το ακίνητο είναι σε καλή κατάσταση για την ηλικία του.

Στη στέγη του κτίσματος υφίσταται φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 20 kw το οποίο βρίσκεται εντός του μητρώου παγίων του ΑΣΕΠΑ και δε συμπεριλαμβάνεται στην εμπορική αξία και την τιμή πρώτης προσφοράς, που είναι στις 375.700 ευρώ.

-Η πλήρης κυριότητα 100% ενός αγροτεμαχίου με την επ’ αυτού εγκατάσταση ψυγείου (μονάδα διαλογής – ψύξης οπωροκηπευτικών και υπόστεγο με όλο το μηχανολογικό εξοπλισμό), που βρίσκεται στη θέση «Νησί» της κτηματικής περιοχής της Τοπικής κοινότητας Βεγόρας, της Δ.Ε. Φιλώτα του Δήμου Αμυνταίου, έκτασης 21.157 τ.μ. Αυτό περιήλθε στον συνεταιρισμό δυνάμει του δωρητηρίου συμβολαίου το 1996.

Η εγκατάσταση έχει ανεγερθεί περί το 2001 και αποτελείται από ισόγειο χώρο (ψυκτικοί θάλαμοι-διαλογητήριο – μηχανοστάσιο κ.α.) συνολικής έκτασης 2811,42 τ.μ. Επίσης υπάρχει διώροφο τμήμα 122,21 τ.μ. (ανά όροφο) όπου στεγάζονται τα γραφεία. Το 2006 έγινε προσθήκη υπόστεγου εμβαδού 1150 τ.μ. στο δυτικό τμήμα του κτίσματος.

Ο περιβάλλων χώρος είναι διαμορφωμένος με ασφαλτόστρωση σε μεγάλο τμήμα, ενώ υπάρχει συμπαγής περίφραξη στα όρια του γηπέδου. Τα κτίσματα είναι κατασκευασμένα από βιομηχανικά πάνελ με μεταλλική στέγη. Με βάση την αυτοψία, το ακίνητο είναι σε καλή κατάσταση για την ηλικία του.

Σημειώνεται ότι πέραν του τυπικού υφιστάμενου εξοπλισμού, επί του ακινήτου υφίσταται μηχανισμός διαλογητηρίου (έτους 1998) και σύστημα ψύξης (έτους 1998). Επί του γηπέδου είναι κατασκευασμένες και δυο πλάστιγγες. Εντός του κτηρίου είναι εγκαταστημένη γραμμή διαλογής – συσκευασίας, νωπών φρούτων, καθώς και ψυγείο που αποτελείται από 4 θαλάμους ελεγχόμενης ψύξης, 5 θάλαμοι κοινής ψύξης, διαλογητήριο μήλων, ροδάκινων, 3 ψυκτικοί συμπιεστές κ.α.

Η τιμή πρώτης προσφοράς, για τα κτίσματα και τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, μειωμένη κατά 35% (στο 65% της αρχικής), είναι στις 872.300 ευρώ.

-Η πλήρης κυριότητα ποσοστού 100% ενός οικοπέδου έκτασης1.495 τ.μ. κατά τον τίτλο και 1.467 τ.μ. κατά την καταμέτρηση του στο πλαίσιο της κτηματογράφησης, που βρίσκεται στον Αντίγονο της Δημοτικής Ενότητας Φιλώτα του Δήμου Αμυνταίου. Επί του οικοπέδου υφίσταται μία ισόγεια αποθήκη, με πρόσωπο και πρόσβαση από την Επαρχιακή οδό Φιλώτα – Άρνισσα. Με βάση την αυτοψία, το κτήριο βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση συντήρησης και χρήζει επισκευών και ανακαίνισης. Η μειωμένη τιμή πρώτης προσφοράς είναι στις 32.500 ευρώ.

-Η πλήρης κυριότητα ποσοστού 100% ενός οικοπέδου 2.000 τ.μ, κατά τον τίτλο κτήσης και 2.741 τ.μ. κατά την καταμέτρηση του στο πλαίσιο της κτηματογράφησης, που βρίσκεται στο δυτικό άκρο του οικισμού Αετός (του Δήμου Αμυνταίου), μετά των επ’ αυτού κτισμάτων-αποθηκών εμβαδού 432 τ.μ.

Στο κτίσμα αυτό σήμερα στεγάζονται τα κεντρικά γραφεία της ΜΚΟ ‘’Αρκτούρος’’ και έχει κατασκευασθεί 1ος όροφος, εντός του αρχικού κτίσματος, μεταλλικής κατασκευής, εμβαδού 380 τ.μ. περίπου. Η μειωμένη τιμή πρώτης προσφοράς είναι στις 117.000 ευρώ.

Η Ένωση Συνεταιρισμών Αμαλιάδας

Για τις 4 Νοεμβρίου σειρά παίρνει η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αμαλιάδας, που και αυτή τελεί σε καθεστώς εκκαθάρισης. Επισπεύδουσα σε αυτή την περίπτωση είναι η Intrum.

Σε βάρος της Ένωσης έχουν προγραμματιστεί έξι πλειστηριασμοί για τα εξής:

-Η πλήρης κυριότητα σε ποσοστό 100% ενός οικοπέδου 175,72 τ.μ. με την εντός αυτού τριώροφη οικοδομή επιφάνειας 127,20 τ.μ., που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα και Ενότητα Αμαλιάδας, του Δήμου Ήλιδας, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 33.

Επί του οικοπέδου έχει ανεγερθεί με άδειες του 1959 και του 1974, τριώροφο κτήριο γραφείων και καταστημάτων. Η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί σε 245.000 ευρώ.

-Η πλήρης κυριότητα σε ποσοστό 100% ενός οικοπέδου 328,40 τ.μ. με την εντός αυτού ισόγεια αποθήκη 224 τ.μ., που βρίσκεται εντός της πόλης της Αμαλιάδας επί της οδού 25ης Μαρτίου 54. Η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί σε 134.000 ευρώ.

-Η πλήρης κυριότητα σε ποσοστό 100% μιας αποθήκης επιφάνειας 1.920 τ.μ. επί οικοπέδου-γηπέδου που προέρχεται από την ένωση δύο όμορων, του ενός έκτασης 1.932,62τ.μ. και του άλλου 4.838,70 τ.μ.. Αυτό βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα και Ενότητα Αμαλιάδας, του Δήμου Ήλιδας, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και ειδικότερα στη θέση «Τραγάνι».Το ακίνητο κατά τον τίτλο κτήσης είναι ελαιοστάσιο μετά των εντός αυτού 12 ελαιοδένδρων (1.932,62τ.μ.) και μία σταφιδάμπελος (4.838,70 τ.μ.).

Κατά σημερινή εκτίμηση, πρόκειται για μία ισόγεια αποθήκη εμβαδού 1.920 τ.μ. επί γηπέδου συνολικής έκτασης 6.013 τ.μ., εκτός σχεδίου πόλεως Αμαλιάδας. Εντός του ακινήτου και στο νότια τμήμα του υπάρχουν βιομηχανικές εγκαταστάσεις μεγάλης ηλικίας, τυπικής ποιότητας κατασκευής και συντήρησης. Η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί σε 589.000 ευρώ.

-Η πλήρης κυριότητα σε ποσοστό 100% ενός γηπέδου 1.611 τ.μ., με την εντός αυτού αποθήκη επιφάνειας 1.159,20 τ.μ., που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα και Ενότητα Αμαλιάδας, του Δήμου Ήλιδας, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και ειδικότερα στη θέση «Μαραθιάς». Η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί σε 285.500 ευρώ.

-Η πλήρης κυριότητα σε ποσοστό 100% ενός γηπέδου 41.973 τ.μ. με τον εντός αυτού βιοτεχνικό (βιομηχανικό) χώρο επιφάνειας 3.108 τ.μ. και τον βιομηχανικό εξοπλισμό, που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα και Ενότητα Γαστούνης, του Δήμου Πηνειού, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και ειδικότερα στη θέση «Αγία Παρασκευή» επί της οδού Γαστούνης-Παλαιοχωρίου.

Οι εγκαταστάσεις στεγάζουν συσκευαστήριο αγροτικών προϊόντων και η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί σε 790.000 ευρώ.

-Η πλήρης κυριότητα σε ποσοστό 100% ενός αγροτεμαχίου ποτιστικού έκτασης 8.755 τ.μ., που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Πρασίνου, της Δημοτικής Ενότητας Ιάρδανου, του Δήμου Πύργου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και ειδικότερα στη θέση «Καρακούνα».

Το ακίνητο είναι εγκαταλελειμμένο και εμφανίζει σημεία με πυκνή δόμηση. Η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί σε 14.700 ευρώ.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου μέχρι και τα μέσα Δεκεμβρίου έχουν προγραμματιστεί άλλοι εννέα πλειστηριασμοί σε βάρος μεμονωμένων αγροτικών συνεταιρισμών.

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