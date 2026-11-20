Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η μάχη για τη μεσαία τάξη βγαίνει στον δρόμο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιστρέφει σήμερα στις γειτονιές της Αττικής, με σταθμό την Ηλιούπολη, βάζοντας μπροστά τον επόμενο γύρο των πολιτικών εξορμήσεων με ορίζοντα την άνοιξη του 2027. Στο Μέγαρο Μαξίμου σχεδιάζουν πυκνότερη παρουσία του πρωθυπουργού τόσο στο Λεκανοπέδιο όσο και στην περιφέρεια, με το εισόδημα, την ακρίβεια και την καθημερινότητα να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

Η χρονική σύμπτωση δεν περνά απαρατήρητη. Την ίδια ημέρα κατατίθεται στη Βουλή ο τελευταίος προεκλογικός προϋπολογισμός, ενώ οι πολιτικοί αρχηγοί πυκνώνουν τις δικές τους εξορμήσεις, μεταφέροντας στην κοινωνία τη σύγκρουση για το ποιος έχει την πιο πειστική απάντηση στις οικονομικές πιέσεις των νοικοκυριών.

Για τον πρωθυπουργό, το απογευματινό ραντεβού στην Ηλιούπολη στις 17:30 έχει δύο πολιτικές αναγνώσεις. Από τη μία, επιχειρεί να αναδείξει τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη στήριξη των εισοδημάτων και τη μείωση των φορολογικών βαρών.

Από την άλλη, επιδιώκει να ενισχύσει την επαφή με ένα εκλογικό ακροατήριο στο οποίο η Νέα Δημοκρατία καταγράφει σημαντικές απώλειες σε σχέση με τις εθνικές εκλογές του 2023. Δεν είναι τυχαία η επιλογή της Ηλιούπολης, ενός μεγάλου αστικού δήμου με ισχυρές κεντροαριστερές αναφορές, όπου η ΝΔ είχε συγκεντρώσει 37,74% τον Ιούνιο του 2023 και 25,08% στις ευρωεκλογές του 2024.

Το σχέδιο εξορμήσεων

Η σημερινή επίσκεψη αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού που προβλέπει τρεις έως τέσσερις εξορμήσεις τον μήνα στην Αττική και μία έως δύο εκτός Λεκανοπεδίου, ανάλογα με τις κυβερνητικές και διεθνείς υποχρεώσεις του πρωθυπουργού.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να αυξηθεί ιδιαίτερα η συχνότητα των επισκέψεων στην περιφέρεια, με επιδίωξη ο Κυριάκος Μητσοτάκης να έχει περάσει τουλάχιστον δύο φορές από κάθε περιοχή μέχρι τις εθνικές εκλογές.

Το μοντέλο συνδυάζει σύντομες, ανοιχτές συναντήσεις με πολίτες, επισκέψεις σε τοπικές επιχειρήσεις και έργα, αλλά και οργανωμένες εξορμήσεις υπουργών, βουλευτών και κομματικών στελεχών. Οι τελευταίοι καλούνται να καταγράφουν προβλήματα και αιτήματα των τοπικών κοινωνιών, τροφοδοτώντας και την επεξεργασία του νέου κυβερνητικού προγράμματος.

Η διαδικασία αυτή βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, υπό τον συντονισμό του Κωστή Χατζηδάκη, σε συνεργασία με τον Άκη Σκέρτσο. Έως τις 15 Δεκεμβρίου αναμένεται να έχουν συγκεντρωθεί οι εισηγήσεις των κομματικών οργανώσεων και των μελών της ΝΔ, με στόχο να διαμορφωθούν συγκεκριμένες και κοστολογημένες δεσμεύσεις για την επόμενη τετραετία.

Οι αριθμοί και το πορτοφόλι

Στην ίδια πολιτική εξίσωση μπαίνει ο προϋπολογισμός του 2027, τον οποίο καταθέτει σήμερα στη Βουλή ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Πρόκειται για το τελευταίο πλήρες οικονομικό σχέδιο της κυβέρνησης πριν από την κάλπη, με τις φορολογικές ελαφρύνσεις, τη στήριξη των οικογενειών, τους μισθούς και τις επενδύσεις να αποτελούν βασικά στοιχεία της επιχειρηματολογίας της.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε άλλωστε στην πρόσφατη παρέμβασή του στο οικονομικό συνέδριο της «Ναυτεμπορικής» ότι «η ακρίβεια από τη διεθνή κρίση παραμένει το μεγάλο στοίχημα», υπογραμμίζοντας ότι η κυβερνητική απάντηση στηρίζεται στην ενίσχυση του εισοδήματος και στη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας.

Παράλληλα, έθεσε εκ νέου το δίλημμα της πολιτικής συνέχειας απέναντι σε «αβέβαιους πειραματισμούς που θα τη γύριζαν πίσω», συνδέοντας τη σταθερότητα με την ανάπτυξη και τη δημιουργία καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας.

Το ζητούμενο για την κυβέρνηση είναι να μεταφράσει τους οικονομικούς δείκτες σε απτά αποτελέσματα για τους πολίτες. Και αυτό ακριβώς θα επιχειρήσει να αναδείξει στις επόμενες περιοδείες, όπου η συζήτηση θα περιστρέφεται λιγότερο γύρω από τα συνολικά μεγέθη της οικονομίας και περισσότερο γύρω από όσα φτάνουν τελικά στο οικογενειακό ταμείο.

Η εξόρμηση Ανδρουλάκη

Στο ίδιο πεδίο αναπτύσσει την πολιτική του δραστηριότητα και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συνεχίζει σήμερα την τριήμερη περιοδεία του στη Θεσσαλία. Μετά τις χθεσινές επαφές με αγρότες στην Καρδίτσα και πολίτες στη Φαρκαδόνα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει συνάντηση στον Βόλο με τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες και στη συνέχεια επαφές με αγρότες και κτηνοτρόφους στο Κιλελέρ.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να συνδέσει το εισόδημα με το δημογραφικό, την εγκατάλειψη της περιφέρειας και τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής. Από την Καρδίτσα χαρακτήρισε την κυβερνητική επιλογή «δρόμο των ελίτ», υποστηρίζοντας ότι περιφρονεί τον κόπο και τις θυσίες των παραγωγών.

Η κριτική του επικεντρώνεται στην απόσταση ανάμεσα στις κυβερνητικές αναφορές στην ανάπτυξη και στην οικονομική πραγματικότητα που, όπως υποστηρίζει, αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά.

Οι προτάσεις Τσίπρα

Από την πλευρά του, ο Αλέξης Τσίπρας τοποθετεί στο επίκεντρο της οικονομικής πρότασης της ΕΛΑΣ την αγοραστική δύναμη, τη φορολογική ελάφρυνση και την προσιτή κατοικία.

«Να παράγουμε περισσότερα, να μοιράζουμε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα» είναι το τρίπτυχο με το οποίο περιγράφει το σχέδιό του, προτείνοντας μεταξύ άλλων μείωση του ΦΠΑ στο 6% για βασικά είδη, παρεμβάσεις στο ενεργειακό κόστος και δημιουργία 50.000 προσιτών κατοικιών σε βάθος τετραετίας.

Ο πρώην πρωθυπουργός επιχειρεί παράλληλα να προβάλλει τη δημοσιονομική αξιοπιστία των προτάσεών του, διαβεβαιώνοντας ότι «δεν θα υποσχεθώ τα πάντα σε όλους».

Οι κινήσεις Σαμαρά

Στη μάχη των οικονομικών μηνυμάτων προστίθεται και ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος ξεκινά σήμερα τριήμερη περιοδεία από τα Καμένα Βούρλα και τη Λάρισα, με επόμενους σταθμούς την Κατερίνη, τα Μάλγαρα και τη Θεσσαλονίκη.

Ο πρώην πρωθυπουργός διευρύνει την κριτική του πέρα από τα εθνικά θέματα, δίνοντας βάρος στο ιδιωτικό χρέος, στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στη στεγαστική κρίση και στο ενεργειακό κόστος.

«Δεν είναι φιλελευθερισμός να αφήνεις να δημιουργούνται καρτέλ», ανέφερε χαρακτηριστικά, ασκώντας κριτική στη λειτουργία της αγοράς και στην κυβερνητική οικονομική πολιτική.

Με την κατάθεση του προϋπολογισμού να ανοίγει τον νέο κύκλο κοινοβουλευτικής αντιπαράθεσης και τις εξορμήσεις να πυκνώνουν, η συζήτηση για την οικονομία περνά σταδιακά από τα βήματα των συνεδρίων και τα κομματικά επιτελεία στις γειτονιές και στις τοπικές κοινωνίες. Εκεί όπου οι πολιτικές εξαγγελίες θα συναντούν τις πραγματικές αντοχές της μεσαίας τάξης.