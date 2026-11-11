Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε εξέλιξη βρίσκονται, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι προπαρασκευαστικές εργασίες του ερευνητικού σκάφους Abeille Marengo, το οποίο συμμετέχει στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, μετά την αναχώρησή του από το λιμάνι του Ηρακλείου το βράδυ της Τρίτης.

Όπως αναφέρει το protothema.gr, το πλοίο, το οποίο έχει ναυλώσει η γαλλική Nexans, ολοκληρώνει τη διαδικασία βαθμονόμησης και ελέγχου του εξοπλισμού του, ώστε να διασφαλιστεί η ακρίβεια των μετρήσεων που θα πραγματοποιηθούν κατά τις επικείμενες έρευνες.

Η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά και εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, με το Abeille Marengo να προετοιμάζεται για την έναρξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Καρπάθου, στο πλαίσιο της διαδρομής που καταλήγει στην Κύπρο.

Στα διεθνή ύδατα την Πέμπτη – Το παρασκήνιο με τις NAVTEX

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το ερευνητικό σκάφος αναμένεται να κινηθεί σε διεθνή ύδατα την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, σηματοδοτώντας το επόμενο στάδιο των επιχειρήσεων για την προώθηση του έργου.

Την ίδια ώρα, η κινητικότητα στην περιοχή συνοδεύεται από διπλωματικές και επιχειρησιακές κινήσεις της Αθήνας και της Λευκωσίας, οι οποίες βρίσκονται σε στενή συνεννόηση.

Οι δύο πλευρές προχώρησαν τις τελευταίες ημέρες στην έκδοση αντι-NAVTEX, ως απάντηση στις τουρκικές κινήσεις για την προβολή αξιώσεων δικαιοδοσίας στη θαλάσσια ζώνη όπου έχουν προγραμματιστεί οι έρευνες.

Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο τη γεωπολιτική διάσταση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, καθώς η πρόοδος των τεχνικών εργασιών συνδέεται με τις ευρύτερες ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο.