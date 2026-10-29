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«Το καλώδιο προχωρά», λέει η Κομισιόν. «Κανείς δεν μπορεί να το εμποδίσει επικαλούμενος αυθαίρετες θαλάσσιες διεκδικήσεις», είναι το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την Άγκυρα. Με διαφορά λίγων ωρών, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν και ο Έλληνας πρωθυπουργός έβαλαν στο τραπέζι τις δύο κρίσιμες πλευρές του έργου, την ευρωπαϊκή στήριξη και την αποφασιστικότητα της Αθήνας να προχωρήσει στην υλοποίησή του, παρά τις τουρκικές αξιώσεις, με το επόμενο κρίσιμο ραντεβού να έχει ήδη οριστεί νότια της Κάσου.

Την ίδια ώρα, η Αθήνα μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του γαλλικού ερευνητικού «Abeille Marengo» νότια της Κάσου, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι βυθομετρικές καταγραφές και ο ερευνητικός πλους να συνεχιστεί νοτιοανατολικότερα, προς την Κύπρο.

Ο Νταν Γιόργκενσεν, μετά τη συνάντησή του με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον Κύπριο ομόλογό του Μιχάλη Δαμιανό, επέλεξε να δημοσιοποιήσει μέσω X την ενημέρωση που είχε από τις δύο κυβερνήσεις για την πορεία του Great Sea Interconnector.

«Χαίρομαι που ακούω από τους υπουργούς Ελλάδας και Κύπρου ότι το Great Sea Interconnector, το οποίο υποστηρίζεται από την ΕΕ, προχωρά», ανέφερε, χαρακτηρίζοντάς το στρατηγική ενεργειακή υποδομή που θα τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, θα ενισχύσει την ασφάλεια εφοδιασμού στην περιοχή και θα συμβάλει στην ενοποίηση των αγορών και στη μείωση των τιμών της ενέργειας.

Η δημόσια τοποθέτηση του Επιτρόπου αποκτά πρόσθετη σημασία καθώς αναδεικνύει την πρόοδο του έργου, εντάσσοντάς το στις στρατηγικές «ενεργειακές λεωφόρους» της Ευρώπης, σε μια περίοδο κατά την οποία οι τουρκικές αξιώσεις παραμένουν στο επίκεντρο των διπλωματικών χειρισμών της Αθήνας.

Η προειδοποίηση Μητσοτάκη

Λίγες ώρες αργότερα, από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ευθέως το ζήτημα των εμποδίων που δημιουργούν οι μονομερείς θαλάσσιες αξιώσεις στην υλοποίηση στρατηγικών έργων στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το μνημόνιο αυτό να λειτουργήσει ως πρόσχημα για την αμφισβήτηση νόμιμων δραστηριοτήτων στη θάλασσα ή για την παρεμπόδιση στρατηγικών έργων συνδεσιμότητας τα οποία η περιοχή μας χρειάζεται επειγόντως», υπογράμμισε, αναφερόμενος στο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε τη σημασία αυτών των υποδομών με την ενεργειακή ασφάλεια, τη φθηνότερη ηλεκτρική ενέργεια και την περιφερειακή συνεργασία, επισημαίνοντας ότι η ανάπτυξή τους περιπλέκεται από μονομερείς αξιώσεις και απόπειρες αμφισβήτησης νόμιμων δραστηριοτήτων στη θάλασσα.

Χωρίς να κατονομάσει το Great Sea Interconnector, περιέγραψε το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η υλοποίησή του, καθώς η Άγκυρα εξακολουθεί να προβάλλει αξιώσεις στις θαλάσσιες περιοχές όπου προγραμματίζονται οι έρευνες.

Η επιστροφή στην Κάσο

Η επόμενη κίνηση αναμένεται νότια της Κάσου, με το γαλλικό ερευνητικό «Abeille Marengo» να βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο και την έκδοση της σχετικής NAVTEX να τοποθετείται στις αρχές Νοεμβρίου. Οι βυθομετρικές καταγραφές προβλέπεται να συνεχιστούν, με τον ερευνητικό πλου να κατευθύνεται στη συνέχεια προς την Κύπρο.

Η Αθήνα έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν τίθεται ζήτημα τουρκικής άδειας για την πραγματοποίηση των εργασιών. Όπως έχει επισημάνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αιτήματα αδειοδότησης έχουν υποβληθεί αποκλειστικά στις ελληνικές αρχές, ενώ η προβλεπόμενη ενημέρωση άλλων χωρών δεν συνεπάγεται αναγνώριση δικαιωμάτων ή αρμοδιοτήτων.