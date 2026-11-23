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Ξεκάθαρο μήνυμα στο Λονδίνο εξέπεμψε για ακόμη μία φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποκλείοντας οποιαδήποτε συμφωνία για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα που θα προϋποθέτει αναγνώριση βρετανικής ιδιοκτησίας. Ο πρωθυπουργός επανέλαβε την αδιαπραγμάτευτη ελληνική θέση, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η προσπάθεια για την επανένωσή τους θα δικαιωθεί.

Στην ομιλία του στα εγκαίνια του ανακαινισμένου Παλαιού Μουσείου της Ακρόπολης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε παράλληλα αιχμές για την κριτική της αντιπολίτευσης σχετικά με την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ δεν παρέλειψε να επαναφέρει και την παλαιότερη σύγκρουση με τον Αλέξη Τσίπρα για το «τσιμέντωμα» της Ακρόπολης.

Η κόκκινη γραμμή

«Η επιστροφή και η επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα παραμένει σταθερά ο μεγάλος και αδιαπραγμάτευτος δικός μας στόχος», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για μια απλή νομική διαφορά, αλλά για την πλήρη αποκατάσταση ενός ακρωτηριασμένου μνημείου.

«Ο ναός αυτός δεν χτίστηκε για να τεμαχιστεί, με τα κομμάτια του να εκτίθενται μεμονωμένα σε διαφορετικές εκθέσεις, σε διάφορες πόλεις. Χτίστηκε ως ένα ενιαίο αρχιτεκτονικό, καλλιτεχνικό σύνολο και έτσι ακριβώς πρέπει να παραμείνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε ότι η θέση των Γλυπτών είναι στην Αθήνα, «κάτω από το φως και σε άμεση επαφή με τον ναό στον οποίο ανήκουν», ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί λύση που θα αναγνωρίζει δικαιώματα ιδιοκτησίας στη βρετανική πλευρά.

«Μια ιστορία δυόμισι χιλιάδων ετών δεν παραγράφεται. Καμία λύση και καμία συμφωνία δεν μπορεί να περάσει μέσα από την αναγνώριση ξένης ιδιοκτησίας», τόνισε, δεσμευόμενος ότι η διεκδίκηση θα συνεχιστεί με σοβαρότητα, αποφασιστικότητα και τεκμηριωμένα επιχειρήματα.

«Στο τέλος θα τα καταφέρουμε», πρόσθεσε.

Τα πολιτικά «καρφιά»

Από την ομιλία δεν έλειψαν και οι βολές προς την αντιπολίτευση, με τον πρωθυπουργό να απαντά στην κριτική για το πού κατευθύνονται τα ευρωπαϊκά κονδύλια και κατά πόσο πιάνουν τόπο.

Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να έχει επανειλημμένα ζητήσει εξηγήσεις για τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χωρίς να τον κατονομάσει, επικαλέστηκε τα έργα που έχουν ολοκληρωθεί τα τελευταία επτά χρόνια, καλώντας όσους αμφισβητούν την αξιοποίηση των χρημάτων να διαπιστώσουν οι ίδιοι το αποτέλεσμα.

«Πρόκειται για αποτελέσματα που δεν ήρθαν με λόγια και με εξαγγελίες, αλλά με σχέδιο και καλά μελετημένα χρονοδιαγράμματα. Με σωστή αξιοποίηση των πόρων», σημείωσε.

Και συνέχισε σε υψηλότερους τόνους. «Όσοι επενδύουν στη μίζερη και στην εύκολη κριτική δεν έχουν παρά να έρθουν εδώ, αλλά και στις εκατοντάδες υποδομές που κατασκευάστηκαν και ανακαινίστηκαν μέσα σε επτά χρόνια σε ολόκληρη την επικράτεια. Μόνο έτσι θα διαπιστώσουν τη διαφορά ανάμεσα στις εύκολες υποσχέσεις και στις χειροπιαστές πράξεις».

Η αιχμή Τσίπρα

Ο πρωθυπουργός θυμήθηκε και την πολιτική αντιπαράθεση για το «τσιμέντωμα» της Ακρόπολης, απαντώντας ουσιαστικά στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος το 2021 είχε καταγγείλει τις παρεμβάσεις στον Ιερό Βράχο, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «η κ. Μενδώνη έριξε τσιμέντο στην Ακρόπολη».

Πέντε χρόνια μετά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικαλέστηκε τη δυνατότητα ασφαλούς πρόσβασης των επισκεπτών και ιδιαίτερα των ατόμων με αναπηρία, που προηγουμένως αντιμετώπιζαν σοβαρούς περιορισμούς.

«Όταν κάποιοι μας κατηγορούσαν ότι τσιμεντώνουμε την Ακρόπολη, νομίζω ότι την καλύτερη απάντηση δίνουν οι επισκέπτες που μπορούν να απολαύσουν με ασφάλεια και απόλυτη άνεση αυτόν τον Ιερό Βράχο, που έμενε αποκλεισμένος για τους συμπολίτες μας με αναπηρία», ανέφερε.

Η νέα εποχή

Αναφερόμενος στο Παλαιό Μουσείο της Ακρόπολης, που επαναλειτουργεί έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση επέλεξε τον δυσκολότερο δρόμο, την επανένταξη του ιστορικού κτιρίου στον αρχαιολογικό χώρο.

«Σήμερα επιστρέφουμε στην αφετηρία», είπε, χαρακτηρίζοντας το μουσείο «γέφυρα στον χρόνο, στην ιστορία και στον πολιτισμό», ενώ στάθηκε και στις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη για την αναπαράσταση παλαιότερων εποχών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην απομάκρυνση των ικριωμάτων από το ανατολικό αέτωμα του Παρθενώνα, έπειτα από περίπου 200 χρόνια, επισημαίνοντας την πρόοδο των εργασιών αποκατάστασης και ανάδειξης του μνημείου.

Η σημερινή ημέρα αποτελεί σταθμό για την Ακρόπολη, έπειτα από 20 χρόνια το Παλαιό Μουσείο της Ακρόπολης επαναλειτουργεί με ανανεωμένο ρόλο, τόνισε από την πλευρά της η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη. Ο πολιτισμός πέρα από ανεκτίμητο θησαυρό αποτελεί και αναπτυξιακό κεφάλαιο με σημαντική προοπτική πρόσθεσε η κυρία Μενδώνη.

«Η Ακρόπολη είναι το κορυφαίο σημείο αναφοράς ενός ιστορικού τοπίου στο οποίο αποτυπώνεται η διαχρονιά της Αττικής. Η ίδρυση του παλαιού μουσείου εκπλήρωσε ένα όραμα. Πρόκειται για το πρώτο κτήριο που κατασκευάστηκε ειδικά για μουσειακή χρήση. Το κτήριο υποτάσσεται πλήρως στο περιβάλλον του ιερού βράχου και αυτή είναι η μοναδικότητά του, η θέση του σε απόσταση αναπνοής από τον Παρθενώνα» πρόσθεσε η υπουργός Πολιτισμού.

Όπως θύμισε το 2018 το σχέδιο προέβλεπε τη μετατροπή του μουσείου σε αποθηκευτικό χώρο και γραφεία «κάτι που θεωρήσαμε υβριστικό για την ιστορία του και δώσαμε άλλη κατεύθυνση το 2019 για να υπηρετήσει τον ιστορικό του στόχο».

Στην ομιλία του ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, επισήμανε ότι «ένα ιστορικό κτήριο στον ιερό βράχο αποκτά νέες λειτουργίες με σύγχρονες υποδομές. Ήταν το πρώτο κτήριο που κατασκευάστηκε για μουσειακό λόγο. Σήμερα αποκτά νέα προοπτική συνδυάζοντας τον ιστορικό του χαρακτήρα με τις σύγχρονες ανάγκες της πολιτιστικής προβολής».

Το Παλαιό Μουσείο δεν αποκαθίσταται ως ιστορικό κτήριο αλλά αποκτά νέες λειτουργίες που εμπλουτίζουν την εμπειρία της επίσκεψης στην Ακρόπολη, πρόσθεσε ο κ. Χαρδαλιάς. «Ο πολιτισμός αποτελεί βασικό στοιχεία της αναπτυξιακής μας πολιτικής» πρόσθεσε ο περιφερειάρχης Αττικής.

Οι τέσσερις εκθέσεις

Στόχος της επαναλειτουργίας του Παλαιού Μουσείου της Ακρόπολης δεν αποτελεί απλώς η επανάχρηση ενός εμβληματικού κτιρίου που βρίσκεται πάνω στον λόφο της Ακρόπολης αλλά η διαμόρφωση ενός νέου εκθεσιακού προγράμματος που να αξιοποιεί την ιστορική ταυτότητα του μουσείου και αναδεικνύει τη δυνατότητά του να φιλοξενεί διαφορετικές, συμπληρωματικές προσεγγίσεις της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Με αυτό το σκεπτικό λοιπόν σχεδιάστηκαν οι τέσσερις διαφορετικές εκθέσεις που θα φιλοξενεί στην έναρξη της νέας εποχής του οι οποίες δεν αποτελούν απλά παράλληλες παρουσιάσεις αλλά ένα πρόγραμμα που συνδέει τα υλικά το αρχαιολογικό εύρημα με την ιστορική αφήγηση, το μνημείο με την ψηφιακή αναπαράσταση και την εμπειρία της μνήμης με τη σύγχρονη τέχνη.

Η πρώτη έχει τίτλο «Αθήναι Πόλις Ιδέα» και περιλαμβάνει εντυπωσιακά ανασκαφικά ευρήματα της Αθήνας τα περισσότερα από τα οποία μάλιστα εκτίθενται για πρώτη φορά. Μέσα από την έκθεση ο επισκέπτης θα παρακολουθεί τη διαμόρφωση της Αθήνας, του φυσικού και οικιστικού της περιβάλλοντος, των θεσμών, των λατρειών και της κοινωνικής και πνευματικής ζωής της.

Η δεύτερη έκθεση, που θα είναι μόνιμη, περιέχει λίθινα αρχιτεκτονικά μέλη και επιγραφές προερχόμενες από την Ακρόπολη αναδεικνύοντας πτυχές της αρχιτεκτονικής ιστορίας του ιερού, καθώς και τη δημόσια και ιδιωτική ζωή της αρχαίας Αθήνας. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν κείµενα δημοσίου χαρακτήρα, ψηφίσµατα της βουλής και του δήµου, συνθήκες µε άλλες πόλεις, επιγραφές οικονομικού και νοµικού περιεχομένου, κατάλογοι αρχόντων, αναθέσεις αρχών, τιµητικά βάθρα, αλλά και ιδιωτικού χαρακτήρα επιγραφές κ.α.

Η τεχνολογική εξέλιξη πρωταγωνιστεί στην τρίτη έκθεση με τίτλο «Parthenon Alive» η οποία στήθηκε με τη συμβολή του Πολυτεχνείου Κρήτης και αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες για την προσέγγιση και ερμηνεία του Παρθενώνα.

Το πρώτο αυτό εκθεσιακό πρόγραμμα ολοκληρώνεται με μια έκθεση σύγχρονης τέχνης, που διοργανώνεται σε συνεργασία με τον οργανισμό ΝΕΟΝ του Δημήτρη Δασκαλόπουλου, το τελευταίο μέρος της τριλογίας «Αρχαίοι Πολιτισμοί και Σύγχρονη Τέχνη» του Αμερικανο-ιρακινού καλλιτέχνη Michael Rakowitz που εισάγει έναν διαφορετικό τρόπο ανάγνωσης της ιστορίας μέσα από τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία.

Κεντρικούς άξονες της έκθεσης αποτελούν οι ιστορίες διασποράς και το πώς αντικείμενα από διαφορετικά ιστορικά, γεωγραφικά και αρχαιολογικά συμφραζόμενα διαμορφώνουν αφηγήσεις, που δεν προέρχονται μόνο από γεωγραφικές οντότητες, αλλά και από ιστορικές. Στο επίκεντρό της βρίσκονται η αρχαία πλίνθος ή αλλιώς το τούβλο και ο πηλός, ως δομικά υλικά οικοδόμησης, ιστοριών και αναμνήσεων.

Η έκθεση απλώνεται σε τρεις διαφορετικές αίθουσες του μουσείου και περιλαμβάνει, οπτικοακουστικό υλικό, ένα γλυπτό μεγάλης κλίμακας από οπτόπλινθους αλλά και μια μακέτα του βράχου της Ακρόπολης από την 4η χιλιετία π.Χ την οποία θα περιβάλουν γραπτές μαρτυρίες ανθρώπων απ’ όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους και βρέθηκαν στην Ελλάδα.