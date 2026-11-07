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Με νέα ενημέρωση της Γαλλίας προς τα «παράκτια» κράτη χθες το βράδυ, σχετικά με τις έρευνες του γαλλικού πλοίου Abeille Marengo, βάσει της NAVTEX που εξέδωσε ο Σταθμός Ηρακλείου, επιχειρήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες του Protothema.gr να ξεπεραστεί το πρόβλημα που φάνηκε να προκύπτει από τη χθεσινή ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών και την τουρκική NAVTEX που είχε προηγηθεί.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν σε δήλωση του στον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη εμφανίστηκε καθησυχαστικός δηλώνοντάς ότι «όλα είναι φυσιολογικά όλα είναι καλά», με τουρκικές διπλωματικές πηγές να υποστηρίζουν σύμφωνα με την ίδια ανταπόκριση ότι το πρόβλημα που είχε ανακύψει έχει πλέον επιλυθεί.

Ελληνικές διπλωματικές πηγές έσπευσαν πάντως να τονίσουν σχολιάζοντας την δήλωση αυτή ότι «η εσωτερική διαχείριση από την Τουρκία δεν μας αφορά. Η Ελλάδα είναι η μόνη αδειοδοτούσα χώρα, έπραξε αυτό που όφειλε σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και θα συνεχίσει να το πράττει».

Ο γαλλικός παράγοντας

Χθες είχε δοθεί η εντύπωση ότι η συνεννόηση που είχε επιτευχθεί με τη μεσολάβηση της γαλλικής πλευράς είχε ανατραπεί, καθώς η Άγκυρα απαιτούσε την υποβολή αιτήματος για αδειοδότηση των ερευνών από τις τουρκικές Αρχές και ότι δεν αρκούσε η απλή ενημέρωση. Κάτι τέτοιο ήταν προφανές ότι δημιουργούσε πρόβλημα, καθώς η Τουρκία συγχρόνως απηύθυνε προειδοποιήσεις ότι κάθε έρευνα σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη φυσικά και στις περιοχές της οριοθετημένης ελληνικής ΑΟΖ, θα έπρεπε να αδειοδοτείται και να συντονίζεται από τις τουρκικές Αρχές.

Διπλωματική πηγή επισημαίνει ότι χθες ο Χακάν Φιντάν απουσίαζε από την Άγκυρα, επισκεπτόμενος τα Κατεχόμενα, και πιθανότατα υπήρχε σύγχυση και σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο της συνεννόησης που είχε υπάρξει με τους Γάλλους και τους ειδικούς χειρισμούς που απαιτούνταν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε νέα ενημέρωση χθες από τη γαλλική πλευρά τόσο προς την Άγκυρα όσο και προς τη Λευκωσία, η οποία, εκτός των άλλων, διευκρίνιζε ότι με την έρευνα αυτή η Γαλλία «δεν παίρνει θέση σε ζητήματα και αξιώσεις σε θαλάσσιες ζώνες» από καμία πλευρά, ενώ δεν είναι γνωστό εάν υπήρχαν στην ενημέρωση και οι συντεταγμένες της όδευσης των ερευνών, όπως αρχικά απαιτούσε η τουρκική πλευρά.

Η εκτίμηση πάντως της Αθήνας είναι ότι η Τουρκία, λόγω και της διεθνούς συγκυρίας, του νέου περιβάλλοντος στις ΗΠΑ μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, της διαδικασίας σχηματισμού κυβέρνησης στο Ισραήλ με τη στήριξη αραβικών κομμάτων, της μαζικής και έντονης αντίδρασης της Ε.Ε. και σημαντικών περιφερειακών παικτών στο Τουρκολυβικό Μνημόνιο, αλλά και του γεγονότος ότι φιλοξενεί τη μεγάλη διάσκεψη για το κλίμα στην Αττάλεια, δεν θα επιλέξει εύκολα τη σοβαρή κλιμάκωση.

Αντιθέτως, θεωρείται πολύ πιθανή η αντίδραση με τον συνήθη τρόπο της διά ασυρμάτου παρενόχλησης του ερευνητικού πλοίου, κάτι που έχει κάνει και στο παρελθόν, ακόμη και στο Αιγαίο, κατά τη διάρκεια ερευνών σε διεθνή ύδατα, σε ελληνική υφαλοκρηπίδα, για την ηλεκτρική διασύνδεση με τα νησιά του Αιγαίου.

Πάντως, όλοι αναμένουν τώρα την έξοδο του πλοίου για την επανάληψη των ερευνών, ώστε να διαπιστωθεί εάν η συνεννόηση και οι πρόσθετες διευκρινίσεις που παρείχε η γαλλική πλευρά είναι αρκετές, ώστε να δοθεί ένα πρόσχημα στην Τουρκία προκειμένου να μη φανεί ότι υποχωρεί από την κεντρική θέση της για αίτηση αδειοδότησης από την ίδια και συγχρόνως να αποφευχθεί μια κλιμάκωση της έντασης, η οποία θα έχει συνέπειες όχι μόνο για την Ελλάδα και το ίδιο το έργο του GSI, αλλά και για την ίδια.