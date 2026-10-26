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Το φωτογραφικό στιγμιότυπο που ορισμένοι περίμεναν στο Πολεμικό Μουσείο δεν ήρθε ποτέ. Ο Κώστας Καραμανλής και ο Αντώνης Σαμαράς δεν μπήκαν «αλά μπρατσέτα», ούτε κάθισαν δίπλα δίπλα.

Η βραδιά, ωστόσο, είχε αρκετό πολιτικό υλικό για να τροφοδοτήσει τις συζητήσεις της επόμενης ημέρας.

Μια αιχμηρή ατάκα στην έξοδο, η ανάγνωση από την κυβερνητική πλευρά και ερωτήσεις ακόμη και για το όνομα ενός κόμματος που δεν έχει ανακοινωθεί συνέθεσαν το σκηνικό μιας εκδήλωσης με έντονο γαλάζιο χρώμα και ακόμη περισσότερο παρασκήνιο.

Η παρουσία των δύο πρώην πρωθυπουργών στην επετειακή εκδήλωση της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού για την 28η Οκτωβρίου είχε εξαρχής συγκεντρώσει τα πολιτικά βλέμματα.

Κάποιοι μάλιστα συζητούσαν, μεταξύ σοβαρού και αστείου, το ενδεχόμενο μιας συμβολικής κοινής άφιξης και εισόδου, που θα προσφερόταν για ποικίλες ερμηνείες. Τελικά, οι δύο άνδρες έφτασαν χωριστά, ενώ και η χωροταξία της αίθουσας δεν τους έφερε σε διπλανές θέσεις.

Οι αιχμές και η ατάκα

Oι προβολείς στράφηκαν στα όσα είπε ο Κώστας Καραμανλής για τα ελληνοτουρκικά.

Ο πρώην πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι «σφάλλουν βαρέως» όσοι διαβάζουν λανθασμένα τη στρατηγική της Άγκυρας, απέρριψε οποιαδήποτε απαίτηση άδειας από την Τουρκία για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, χαρακτήρισε αρνητική εξέλιξη την κύρωση του τουρκολιβυκού συμφώνου από το λιβυκό Κοινοβούλιο και επέκρινε τη στάση συμμάχων και εταίρων απέναντι στις τουρκικές διεκδικήσεις.

Η συνέχεια δόθηκε στην έξοδο. Όταν ο Αντώνης Σαμαράς ρωτήθηκε αν άκουσε την ομιλία Καραμανλή, απάντησε με νόημα: «Το θέμα δεν είναι ότι τον άκουσα εγώ. Το θέμα είναι ότι άλλοι πρέπει να τον ακούσουν», χωρίς να κατονομάσει τους αποδέκτες της αιχμής του.

Από την κυβερνητική πλευρά, πάντως, συνομιλητής του Κυριάκου Μητσοτάκη εκτιμούσε ότι ο Κώστας Καραμανλής, αν και αυτή τη φορά ανέβασε ελαφρώς τα ντεσιμπέλ, δεν διαφοροποιήθηκε επί της ουσίας από τις θέσεις που παγίως εκφράζει. Μοναδική εξαίρεση, μια αποστροφή του πρώην πρωθυπουργού, που όπως διαβάστηκε τουλάχιστον από τον ίδιο παράγοντα, είχε στοιχεία αυτοκριτικής.

Συγκεκριμένα, ο Κώστας Καραμανλής, ανέφερε ότι «όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις, από το 1974 και μετά, δοκίμασαν μια τέτοια συνεννόηση μέσω διαλόγου και καλλιέργειας κλίματος ύφεσης. Ματαίως όπως έμπρακτα απεδείχθη». Η αναφορά περιλαμβάνει, εκ των πραγμάτων, και τη δική του περίοδο διακυβέρνησης, στοιχείο που επισήμαινε ο συνομιλητής του Πρωθυπουργού.

Σε κάθε περίπτωση, όσα έγιναν στο Πολεμικό Μουσείο αναμένεται να βρεθούν σήμερα σε πρώτο πλάνο στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, όπου η κυβερνητική πλευρά θα κληθεί να τοποθετηθεί για τη βραδιά και τα μηνύματά της.

Το όνομα και η «πολιορκία»

Στο περιθώριο της εκδήλωσης, πάντως, ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν περισσότερο στα πηγαδάκια ήταν το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, με το ενδιαφέρον να φτάνει μέχρι και το πώς θα μπορούσε να ονομαστεί.

Αποδέκτης πολλών σχετικών ερωτήσεων έγινε ο διαχρονικά στενός συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού, Κώστας Μπούρας, τον οποίο αρκετοί «πολιόρκησαν», μεταξύ σοβαρού και αστείου, αναζητώντας κάποια πληροφορία για το πιθανό όνομα του νέου πολιτικού φορέα. Κι αυτό ενώ ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς εξακολουθεί να κρατά κλειστά τα χαρτιά του για τις επόμενες κινήσεις του.

Ανάμεσα στα ενσταντανέ που ξεχώρισαν ήταν και εκείνο του Νίκου Τσιούτσια, στενού συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά, με τον γνωστό ποινικολόγο Θέμη Σοφό. Μια συνάντηση με το δικό της παραπολιτικό ενδιαφέρον, καθώς το όνομα του τελευταίου ακούγεται για πιθανή υποψηφιότητα στον Βόρειο Τομέα της Αθήνας, εφόσον προχωρήσει το εγχείρημα Σαμαρά.

Η βραδιά είχε και εικόνες που παρέπεμπαν σε προηγούμενες δεκαετίες της Νέας Δημοκρατίας. Σε κοντινές θέσεις βρέθηκαν τρεις πρώην πρόεδροι της ΟΝΝΕΔ, ο Βασίλης Μιχαλολιάκος, ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης και ο Γιώργος Βουλγαράκης, με τη συνύπαρξή τους να μην περνά απαρατήρητη και να προκαλεί τις δικές της συζητήσεις.