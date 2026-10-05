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«Την αυτοδυναμία δεν τη θεωρώ απίθανη. Τη θεωρώ πολύ πιθανή», δήλωσε η Μαρία Καρυστιανού σε σημερινή συνέντευξή της, σημειώνοντας παράλληλα ότι τα ψηφοδέλτια της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» βρίσκονται ακόμη υπό διαμόρφωση και θα ανακοινωθούν εν καιρώ, εφόσον δεν προκύψει θέμα πρόωρων εκλογών.

«Είμαστε έτοιμοι, βεβαίως. Υπάρχουν υποψηφιότητες που έχουν κλείσει, που έχουμε συμφωνήσει κατά κάποιο τρόπο. Η λίστα με τις αιτήσεις συνεχώς εμπλουτίζεται. Είμαστε ακόμα σε διαδικασία επιλογής και συζητήσεων. Όλα θα ανακοινωθούν. Εάν προκύψει θέμα πρόωρων εκλογών, θα το επισπεύσουμε, είμαστε έτοιμοι», ανέφερε αρχικά μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega».

Και ανέφερε σε άλλο σημείο: «Θέλουμε αυτοδυναμία, όχι από αλαζονεία, αλλά για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτά για τα οποία έχουμε δεσμευτεί. Η αυτοδυναμία δεν είναι δύσκολη λόγω των συνθηκών που υπάρχουν στη χώρα. Η συγκυρία είναι κατάλληλη για να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή. Την αυτοδυναμία δεν τη θεωρώ απίθανη. Τη θεωρώ πολύ πιθανή».

«Εμείς μιλάμε για πλήρη έλεγχο. Ποια κόμματα μπορούν να συνεργαστούν μαζί μας; Το ΠΑΣΟΚ χρωστάει 500 εκατομμύρια στις τράπεζες, η ΝΔ το ίδιο, ο κ. Τσίπρας είναι ένας μνημονιακός πρωθυπουργός. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι κομμάτι του συστήματος. Είναι κάποια πράγματα που συμφωνούμε και κάποια που διαφωνούμε», πρόσθεσε σε άλλο σημείο αναφορικά με το με ποια κόμματα θα μπορούσε να συνεργαστεί.

«Έχουμε στοιχεία από όλες τις ιδεολογίες»

Για το πού τοποθετεί τον εαυτό της ιδεολογικά, απάντησε:

«Με βάση αυτά που ισχύουν τώρα για τις ιδεολογίες, Αριστερά, Δεξιά και Κέντρο, εγώ θεωρώ ότι δεν μπορούμε να μπούμε κάπου συγκεκριμένα. Έχουμε στοιχεία από όλες τις ιδεολογίες. Βάζουμε το κράτος δικαίου, βάζουμε το κοινωνικό κράτος, η ανάπτυξη δεν θέλουμε να είναι μονοκρατική, στηρίζουμε το επιχειρείν γενικότερα και την ιδιωτική πρωτοβουλία. Είμαστε ένα κράμα από αυτά που πιστεύουμε ότι έχει ανάγκη η χώρα για να μπορέσει να ορθοποδήσει οικονομικά».

Για το πού εστιάζει κυρίως το πρόγραμμά της

Σε ερώτηση που της έγινε για το πού δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα το πρόγραμμα του κόμματος, απάντησε:

«Η Δικαιοσύνη, σίγουρα, γιατί οι αλλαγές που προτείνουμε είναι ρηξικέλευθες. Είναι αυτό που χρειάζεται η κοινωνία για την κάθαρση, γιατί εμείς γι’ αυτό δημιουργηθήκαμε. Και το οικονομικό μας πρόγραμμα, όμως, που στηρίζει από τον πρωτογενή τομέα, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και φτάνει μέχρι τους φοιτητές και την οικογένεια, για να μπορεί να βγάλει τον μήνα. Είναι πολύ δυνατό πρόγραμμα».

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