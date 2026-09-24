Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Την προοπτική να εγκαταλείψει την Ελλάδα σε περίπτωση που το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» δεν καταφέρει να αποκτήσει κοινοβουλευτική παρουσία εξέφρασε η Μαρία Καρυστιανού, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική της προσπάθεια αποτελεί για την ίδια συνέχεια της κοινωνικής δράσης που ξεκίνησε μετά την τραγωδία των Τεμπών.

Η πρόεδρος του κόμματος ανέφερε ότι εάν δεν πειστεί η κοινωνία πως πολίτες χωρίς κομματική διαδρομή, αλλά με εμπειρία ζωής και εργασίας, μπορούν να συμβάλουν διαφορετικά στην πολιτική, τότε η προσπάθεια αυτή θα έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της.

Όπως σημείωσε, η παραμονή της στην Ελλάδα θα ήταν δύσκολη εάν διαπιστώσει ότι η κοινωνία δεν στηρίζει αυτή την πολιτική πρωτοβουλία και ότι συνεχίζονται φαινόμενα τα οποία, όπως υποστήριξε, πλήττουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς.

Η ίδια τόνισε ότι αγαπά τη χώρα και επιθυμεί να συνεχίσει να προσφέρει, εκφράζοντας ωστόσο την άποψη ότι η κατάσταση στο πολιτικό σκηνικό δεν μπορεί να παραμείνει όπως είναι.

Η αντιπαράθεση για την «κβαντική ιατρική»

Η Μαρία Καρυστιανού, η οποία είναι παιδίατρος, αναφέρθηκε επίσης στις δηλώσεις του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη σχετικά με τις αναφορές που υπάρχουν στην ιστοσελίδα της για την «κβαντική ιατρική».

Απαντώντας στην κριτική, υποστήριξε ότι το θέμα έχει παρουσιαστεί με τρόπο που απομακρύνει τη συζήτηση από την ουσία, σημειώνοντας ότι η κβαντική τεχνολογία αποτελεί πεδίο έρευνας με εφαρμογές στην ιατρική, κυρίως στον τομέα της διάγνωσης.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει ειδικότητα ή επαγγελματική ιδιότητα «κβαντικού ιατρού», χαρακτηρίζοντας λανθασμένη την αντίληψη ότι πρόκειται για ξεχωριστό ιατρικό κλάδο αντίστοιχο με άλλες ειδικότητες.

Η ίδια εξήγησε ότι ως γιατρός ακολουθεί τα επιστημονικά πρωτόκολλα στην άσκηση της παιδιατρικής, ειδικά στην αντιμετώπιση παθήσεων όπως λοιμώξεις και άλλα προβλήματα υγείας που απαιτούν συγκεκριμένη θεραπευτική προσέγγιση.

Η προσέγγιση της ολιστικής ιατρικής

Αναφερόμενη στην έννοια της ολιστικής ιατρικής, η Μαρία Καρυστιανού ανέφερε ότι η πρόληψη και η συνολική κατανόηση της λειτουργίας του οργανισμού αποτελούν σημαντικό μέρος της δικής της προσέγγισης.

Όπως σημείωσε, το ενδιαφέρον της αφορά νέες μεθόδους που μπορούν να συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση του ανθρώπινου σώματος και του εγκεφάλου, πάντα παράλληλα με την εφαρμογή των καθιερωμένων ιατρικών πρακτικών.

Τόνισε ότι η βασική ιατρική αντιμετώπιση παραμένει αυτή που βασίζεται στα πρωτόκολλα και στη γνώση που παρέχει η επιστήμη.

«Φοβήθηκα μόνο μία φορά στη ζωή μου»

Σε ερώτηση για το εάν αισθάνεται φόβο λόγω της δημόσιας παρουσίας της και της προσπάθειάς της να αναδείξει ζητήματα διαφάνειας και λογοδοσίας, η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε στην απώλεια της κόρης της στο δυστύχημα των Τεμπών.

Όπως είπε, η πιο δύσκολη στιγμή της ζωής της ήταν όταν βρέθηκε αντιμέτωπη με την εικόνα της κόρης της μετά την τραγωδία.

Τόνισε ότι μετά από αυτή την εμπειρία δεν αισθάνεται φόβο απέναντι σε άλλες δυσκολίες ή πιέσεις που μπορεί να προκύψουν από τη δημόσια δράση της.

Η πολιτική πορεία και το κίνημα των Τεμπών

Αναφορικά με το εάν η απόφασή της να εισέλθει στην πολιτική επηρέασε το κίνημα που δημιουργήθηκε μετά την τραγωδία των Τεμπών, η Μαρία Καρυστιανού υποστήριξε ότι πρόκειται για τη φυσική εξέλιξή του.

Όπως ανέφερε, το κίνημα έφτασε σε ένα συγκεκριμένο σημείο, προχώρησε στις απαραίτητες νομικές ενέργειες και πλέον βρίσκεται σε φάση αναμονής για τις επόμενες εξελίξεις.

Η ίδια παρουσίασε την πολιτική της επιλογή ως συνέχεια μιας προσπάθειας που, όπως υποστηρίζει, έχει ως στόχο την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του κράτους και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς.

Διαβάστε ακόμη

Morgan Stanley: Ποιοι ευρωπαϊκοί κλάδοι ωφελούνται από πιθανή αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

SoftBank: Η επένδυση στην OpenAI φουσκώνει το χρέος και δοκιμάζει την εμπιστοσύνη των αγορών (γραφήματα)

Έρευνα ΙΕΛΚΑ: Φθηνότερο το καλάθι στα ελληνικά σούπερ μάρκετ από 8 ευρωπαϊκές χώρες

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ