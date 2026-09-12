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Σταθερή πρωτιά με μεγάλη διαφορά για τη ΝΔ από την δεύτερη ΕΛ.Α.Σ καταγράφει δημοσκόπηση της Prorata που δημοσιεύεται στην «Εφημερίδα των Συντακτών» αμέσως μετά τα μέτρα που εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την ΔΕΘ.

Στον σφυγμό Σεπτεμβρίου, το κυβερνών κόμμα βρίσκεται στην πρόθεση ψήφου στο 25,5% ανεβασμένη κατά μισή ποσοστιαία μονάδα από την προηγούμενη έρευνα της εταιρείας τον Ιούλιο. Το κόμμα Τσίπρα βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 16,5% έχοντας «τσιμπήσει» μία μονάδα ενώ το ΠΑΣΟΚ καταγράφει άνοδο μισής μονάδας και είναι τρίτο με 9%. Η Ελληνική Λύση επίσης αυξάνει κατά μία μονάδα τα ποσοστά της, ενώ το Κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού καταρρέει στο 4,5% χάνοντας 4 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε δύο μήνες.

Αναλυτικά, στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 25,5% (από 25% στην έρευνα του Ιουλίου), η ΕΛΑΣ 16,5% (από 15,5%), το ΠΑΣΟΚ 9% (από 8,5%), η Ελληνική Λύση 8% (από 7%), το ΚΚΕ 6%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,5% (από 8,5%), η Φωνή Λογικής 4%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,5%, το ΜέΡΑ25 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,5%, οι Δημοκράτες 1%. Άλλο κόμμα απαντά το 4%, ενώ σταθερό στο 12% παραμένει το ποσοστό όσων δηλώνουν αναποφάσιστοι.

Οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ θα βελτιώσουν αρκετά έως πολύ την καθημερινότητα των πολιτών απαντά το 17%, ενώ το 82% θεωρεί ότι θα βελτιωθεί λίγο έως καθόλου. Στο αντίστοιχο ερώτημα για τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ το 29% απαντά ότι θα βελτιώσουν την καθημερινότητά του έναντι 69% που απαντά αρνητικά.

Επίσης, το 38% απάντησε ότι μια κυβέρνηση Μητσοτάκη θα υλοποιήσει σχεδόν όλα ή αρκετά από όσα εξήγγειλε, ενώ το 47% ότι θα υλοποιηθούν λίγα ή σχεδόν τίποτα. Στο ίδιο ερώτημα για μια κυβέρνηση Τσίπρα, το 59% εκτιμά ότι θα υλοποιηθούν λίγα ή σχεδόν τίποτα, έναντι 26% που απάντησε θετικά.

Τον Κυριάκο Μητσοτάκη εμπιστεύεται η πλειοψηφία των πολιτών για πρωθυπουργό της χώρας με ποσοστό 27%. Ακολουθεί με διαφορά 11 μονάδων ο Αλέξης Τσίπρας (16%) και πολύ πίσω ο Κυριάκος Βελόπουλος και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 6%, η Μαρία Καρυστιανού και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 4%.

Η ακρίβεια παραμένει το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα για το 78% των ερωτηθέντων, το 44% απαντά τα θέματα Δικαιοσύνης, διαφθοράς και διαφάνειας, το 25% οι χαμηλοί μισθοί και οι συνθήκες εργασίες και το 21% η υγεία.

Τέλος, στο ερώτημα «πόσο πιθανό είναι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές να ψηφίσετε ένα κόμμα υπό την ηγεσία του Αντώνη Σαμαρά», το 74% απαντά ότι «είναι εντελώς απίθανο, το αποκλείω», το 15% «όχι και τόσο πιθανό, αλλά δεν το αποκλείω», το 5% «αρκετά πιθανό» και το 4% «πολύ πιθανό».

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