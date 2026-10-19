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Από τους «βλάκες» και τους «αφελείς» στους «τοξικούς» και τους υπηρέτες συμφερόντων: Σφάζονται παλικάρια σε ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ στο μέσον του δημοσκοπικού κύκλου του Οκτωβρίου, καθώς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα φρενάρει, ενώ η «βελόνα» του Νίκου Ανδρουλάκη κινείται κάπως προς τα πάνω μετά τη μεγάλη κάμψη του καλοκαιριού.

Ένα από τα τελευταίο επεισόδιο του σίριαλ παίχτηκε την Παρασκευή: μιλώντας στα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ, ο Αλέξης Τσίπρας κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι κάθε άλλο παρά αποκλείει να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ μίλησε για αφελείς που πίστεψαν ότι θα γίνονταν η εναλλακτική λύση από τη στιγμή που ο ίδιος έχασε στις εκλογές του 2023.

Η απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη ήταν ότι «δεν θα τον ακολουθήσει στον κατήφορο και στην τοξικότητα». Κατέληξε δε με τη φράση «ο πολιτικός συνεργάτης της Ακροδεξιάς του Πάνου Καμμένου και πολιτικός χρυσός χορηγός του κ. Μητσοτάκη έχει πια αποκαλυφθεί». Την Κυριακή δε, από το Αιγάλεω, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε στο κατάμεστο κλειστό γυμναστήριο «Σταύρος Βενέτης», τον κατηγόρησε ότι έκρυψε στο κάτω – κάτω συρτάρι την φωτογραφία του με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ…

Είχε προηγηθεί το ερώτημα περί «βλακείας Ανδρουλάκη» μέσω του άρθρου του Θανάση Καρτερού, για το οποίο αρχικά τα στελέχη της ΕΛΑΣ έλεγαν ότι μεγαλοποιήθηκε για να σκεπάσει επικοινωνιακά τις καταγγελίες της Αννας Παπαδοπούλου, αναπληρώτριας εκπροσώπου Τύπου του κόμματος Τσίπρα (ήταν προηγουμένως αναπληρώτρια τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ), για τα όσα συνέβησαν εις βάρος της από τον «πράσινο» πρώην βουλευτή Δημήτρη Κωνσταντόπουλο, αλλά στη συνέχεια το άρθρο Καρτερού περίπου αποκηρύχθηκε από τους περισσότερους εκπροσώπους της ΕΛΑΣ στα τηλεοπτικά κανάλια.

Το χαμένο γκάλοπ

Ηδη από τις πρώτες ημέρες μετά την ιδρυτική εκδήλωση του κόμματος Τσίπρα με τη μεγάλη εκδήλωση στο Θησείο, ο Αδωνις Γεωργιάδης είχε θέσει ερωτήματα για τη χρηματοδότηση της ΕΛΑΣ από τη στιγμή που δεν λαμβάνει κρατική επιχορήγηση. Ωστόσο, το ΠΑΣΟΚ δεν είχε μπει τότε στη συζήτηση, αλλά μετά ήρθαν τα γκάλοπ.

Γνωστός δημοσκόπος έλεγε στο «ΘΕΜΑ» ότι υπήρξαν γκάλοπ στα μέσα Ιουλίου που δεν δημοσιοποιήθηκαν, τα οποία έδειχναν την εκτίμηση ψήφου για το ΠΑΣΟΚ στο 10,5%, με την ΕΛΑΣ πάνω από το 17%, αλλά σε απόσταση 13-14 μονάδων από τη Νέα Δημοκρατία. Εν ολίγοις, μπορεί το κόμμα Τσίπρα να είχε στρογγυλοκαθίσει στη δεύτερη θέση, αλλά δεν έδινε το μήνυμα ότι μπορούσε να ανατρέψει τους συσχετισμούς με το κυβερνών κόμμα.

Αλλά και σε προσωπικό επίπεδο, ο Τσίπρας, με το πλεονέκτημα που του δίνει στο «αριστερόστροφο» κοινό το γεγονός ότι κυβέρνησε για 4,5 χρόνια, μείωσε τη δυσθεώρητη διαφορά που είχε ο Ανδρουλάκης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία από τις 20 και πάνω στις 13-14 μονάδες, το οποίο όμως δεν ήταν αρκετό για να δείξει ότι η μονομαχία με τον πρωθυπουργό θα μπορούσε να αποβεί υπέρ του.

Μία και μόνη δημοσκόπηση, της Real Polls στα τέλη Ιουνίου, έδειξε την ΕΛΑΣ στο 21%, δηλαδή έβγαζε μονοψήφια διαφορά ντέρμπι Ν.Δ. με ΕΛΑΣ, αλλά δεν επαναλήφθηκε. Μάλιστα, στην επόμενη μέτρησή της τον Σεπτέμβριο, η ίδια εταιρεία έδωσε πτώση 6 μονάδων για το κόμμα Τσίπρα.

Οι μετρήσεις δείχνουν -και το καλοκαίρι και σήμερα- ότι ο Τσίπρας έχει ηγεμονική θέση μεταξύ των ψηφοφόρων που αυτοτοποθετούνται ως αριστεροί, όπως και στους κεντροαριστερούς. Ωστόσο, δεν έχει σχεδόν καθόλου πέρασμα στον χώρο του Κέντρου, όπου το ΠΑΣΟΚ είναι μεν στη δεύτερη θέση, 9 μονάδες πίσω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά με 22%, σύμφωνα με την τελευταία μέτρηση της Marc. Επομένως, η αντιπαλότητα μεταξύ των δύο κομμάτων ήταν εξαρχής αυτονόητη -οι μεταγραφές στελεχών δίνουν και παίρνουν- όσο κι αν επιμένουν να λένε ότι έχουν μονομέτωπο αγώνα με τη Ν.Δ.

Τα χρέη και τα λεφτά

Στα γκάλοπ που δημοσιεύτηκαν τον Ιούλιο, ένα 18%-20% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ δήλωνε υπέρ της συνεργασίας με την ΕΛΑΣ, ενώ οι «πράσινες» απευθείας διαρροές προς το κόμμα Τσίπρα ξεπερνούσαν το 10%.

Για τον πρώην πρωθυπουργό, ο διπλασιασμός αυτών των διαρροών ήταν -και παραμένει- ζωτικός προκειμένου να μπορέσει να μειώσει σε μονοψήφια επίπεδα τη διαφορά του από τη Νέα Δημοκρατία και να δείξει ότι δεν είναι μονόδρομος η πρωτιά της στις επόμενες εκλογές. Σήμερα, εταιρείες όπως η Opinion Poll μετρούν τις διαρροές του ΠΑΣΟΚ προς την ΕΛΑΣ στο 9,1% μεταξύ των ψηφοφόρων των εθνικών εκλογών.

Η συνέχεια είναι λίγο-πολύ γνωστή. Από τα τέλη Ιουλίου και μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, καθώς τα γκάλοπ του Σεπτεμβρίου έδειξαν μία τάση μερικής επανασυσπείρωσης του ΠΑΣΟΚ και στασιμότητα για την ΕΛΑΣ, ο Αλέξης Τσίπρας ξεκίνησε να μιλά για τα χρέη της Χαριλάου Τρικούπη στις τράπεζες, για να εισπράξει ως απάντηση το ερώτημα «πού βρίσκει τόσα λεφτά για τις λαμπερές του εκδηλώσεις», από τη στιγμή μάλιστα που δεν έχει πια ούτε τη βουλευτική αποζημίωση; Το… ματς μεταξύ των δύο κομμάτων είχε πλέον ξεκινήσει.

Ακολούθησε η φράση του κ. Ανδρουλάκη για πρωθυπουργό από το πρώτο κόμμα σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας. Σύμφωνα με στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ο πρόεδρος του κόμματος στόχευε να δείξει ότι το βασικό επιχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, ότι είναι ο μόνος που μπορεί να κοιτάξει στα μάτια και να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι «άσφαιρο», ενώ ήταν και ένα «χτύπημα» στον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος διεκδικεί ένα μικρό, αλλά κρίσιμο κομμάτι των ψηφοφόρων της Χαριλάου Τρικούπη.

Η φράση αυτή αξιοποιήθηκε, όπως αναγνωρίζουν στελέχη του ΠΑΣΟΚ, από την ΕΛΑΣ για να κατηγορήσουν τη Χαριλάου Τρικούπη ότι στο τέλος θα… ξεχάσει τις συνεδριακές δεσμεύσεις της. «Ο Τσίπρας νομίζει ότι είναι πιο κεντρώος από το κοινό του και η τακτική των ύβρεων και των προσωπικών επιθέσεων μέσω στελεχών του ακυρώνεται πλέον σε κάθε βήμα του», εκτιμά έμπειρο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, που είναι της άποψης ότι «από το ξεκατίνιασμα ο μόνος κερδισμένος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης».

Ο Καρτερός και η «βλακεία»

Στο ερώτημα του στελέχους της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ, Θανάση Καρτερού, «αν τελικά είναι ο Ανδρουλάκης βλάκας», το ΠΑΣΟΚ απάντησε εξαπολύοντας πυρά στον πρώην πρωθυπουργό: «Ο κ. Τσίπρας υπαγορεύει και ο κ. Καρτερός, ο άλλοτε λογογράφος του, εκτελεί με τη γραφίδα του την προσωπική επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη».

Κατηγόρησε ανοιχτά την Αμαλίας για τοξικότητα, χρήση «πληρωμένου στρατού τρολ» και πολιτικές επιλογές που, κατά τη Χαριλάου Τρικούπη, ευνοούν τη Νέα Δημοκρατία, ενώ διέγνωσε με την πρώτη ανακοίνωσή του την περασμένη Κυριακή ότι «το ΙΧ κόμμα του κ. Τσίπρα δείχνει ότι ξέμεινε από πολιτικά καύσιμα και καταφεύγει σε αυτό που ξέρουν καλύτερα: την τοξικότητα και τον λίβελο».

Στην περίπτωση της επίθεσης στον κ. Ανδρουλάκη διά του άρθρου του κ. Καρτερού, το ΠΑΣΟΚ έδειξε εξαρχής… άγριες διαθέσεις και ακόμη και κομματικά στελέχη που έχουν κατά το παρελθόν ασκήσει δριμεία κριτική στον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, εμφανίστηκαν να συσπειρώνονται απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.

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