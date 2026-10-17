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«Το ΠΑΣΟΚ δεν αποπροσανατολίζεται από τις επιθέσεις που δέχεται εκατέρωθεν. Καθημερινά το ΠΑΣΟΚ φτιάχνει και καταθέτει προτάσεις νόμου και τροπολογίες», τόνισε στο Mega ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς.

Σε αυτό το πλαίσιο είπε ότι το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζει «τα νομοσχέδια της επόμενης κυβέρνησης», σημειώνοντας ότι «τις 120 δόσεις που η κυβέρνηση φέρνει με μια “κολοβή” ρύθμιση, το ΠΑΣΟΚ τις πρότεινε, το θέμα των servicers, το ΠΑΣΟΚ το έφερε, το ζήτημα που έχει ανακύψει αν θα πάρουν όλη την αύξηση οι συνταξιούχοι ή όσοι έχουν προσωπική διαφορά θα την λάβουν κουτσουρεμένη, το ΠΑΣΟΚ το ανοίγει, το στεγαστικό το ΠΑΣΟΚ το βάζει στην ατζέντα».

«Έχουμε μια μεγάλη εικόνα: από τη μια η κυβέρνηση όπου τα στελέχη της μιλούν για “πρωτοφανή συγκλονιστική ευημερία” και από την άλλη το κόμμα ΕΛΑΣ που θέλει να γυρίσει στο 2019 λες και τότε ήταν η χώρα παράδεισος», σχολίασε, προσθέτοντας πως «αν το δίλημμα της χώρας είναι το δυσβάσταχτο σήμερα ή το 2019, ζήτω που καήκαμε».

Υποστήριξε ότι «σήμερα έχουμε μια κυβέρνηση που έχει αποτύχει σε όλα», για να αναφέρει ειδικότερα: «Έχουμε την τελευταία στην ΕΕ αγοραστική δύναμη, έχουμε την ακριβότερη στέγη σε όλη την Ευρώπη, έχουμε τιμές Κεντρικής Ευρώπη αλλά μισθούς Βαλκανίων και αλίμονο αν η λύση είναι να γυρίσουμε στο 2019. Η λύση είναι να φύγουμε μπροστά».

Ο κ. Τσουκαλάς έκανε λόγο για απουσία αντιπαραθετικού προγράμματος της ΕΛΑΣ έναντι της ΝΔ, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων ότι του έκανε εντύπωση «ακούγοντας τον Αλέξη Τσίπρα να υποστηρίζει ότι η επαναφορά της 13ης σύνταξης δεν βγαίνει». «Ό,τι λέει ο κ. Μητσοτάκης, δηλαδή», είπε και αναρωτήθηκε: «το 2023 που υπήρχαν μικρότερες οικονομικές δυνατότητες αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ είχε στο πρόγραμμά του τη 13η σύνταξη, έβγαινε;». «Είναι παράλογο να έχεις υιοθετήσει μεγάλο μέρος του νεοφιλελεύθερου προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας και μετά να λες “μου φταίει το ΠΑΣΟΚ”», σχολίασε.

Πρόσθεσε ότι «προσπαθούν κάποιοι να μεταφέρουν μια εικόνα διαγκωνισμού», όμως «το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα που κατεξοχήν έχει βάλει την ατζέντα, από το στεγαστικό ως τις συντάξεις, τα θέματα του ιδιωτικού χρέους κοκ». «Όταν ο κ. Τσίπρας δηλώνει ότι δεν ασχολείται με το ΠΑΣΟΚ, αλλά στη χθεσινή ομιλία του επί μισή ώρα αναφερόταν στο ΠΑΣΟΚ με αδιανόητες επιθέσεις, με προσβολές, δεν θα μένει αναπάντητο αυτό. Δεν επιλέγουμε εμείς την όξυνση, η όξυνση βολεύει μόνο τη Νέα Δημοκρατία. Δεν κατανοώ τη στρατηγική της ΕΛΑΣ να διαιρεί τον δημοκρατικό κόσμο», υπογράμμισε.

Υποστήριξε ότι «ο κόσμος ξέρει ποιος έχει πρόγραμμα που τον εκπροσωπεί και ποιος έχει υιοθετήσει τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας» και σημείωσε ότι «υπάρχει δυστυχώς μια προσπάθεια, που πρέπει να σταματήσει -δεν είναι επιλογή μας-, επειδή δεν βγαίνει ο σχεδιασμός ενός κόμματος, να τιναχθεί όλη η κεντροαριστερά στον αέρα». «Είναι πολύ επικίνδυνο, μόνο τον Μητσοτάκη βολεύει αυτό», τόνισε.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ απηύθυνε κάλεσμα στους πολίτες για την αυριανή ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Αιγάλεω. Είπε ότι «αύριο είναι η επέτειος της μεγαλειώδους νίκης της Αλλαγής το 1981, της πραγματικής “πρώτης φοράς Αριστερά” με τον μεγαλύτερο προοδευτικό ηγέτη που έβγαλε η χώρα, τον Ανδρέα Παπανδρέου. Εκεί ήταν η νίκη της πραγματικής, μεγάλης, προοδευτικής, δημοκρατικής παράταξης, της σοσιαλιστικής παράταξης της χώρας». «Αύριο, λοιπόν, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα δώσει τον οδικό χάρτη της Νέας Αλλαγής, πώς θα γίνει πράξη μια άλλη πολιτική», προανήγγειλε και κάλεσε «τους προοδευτικούς πολίτες να είναι παρόντες, όσους στο παρελθόν έκαναν άλλες επιλογές να γυρίσουν σπίτι τους στο ΠΑΣΟΚ, για να αλλάξουμε τη χώρα. Στο πραγματικό σπίτι κάθε δημοκράτη».