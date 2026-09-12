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Με αιχμηρό τρόπο επανέρχονται κυβερνητικές πηγές στο ζήτημα της κοστολόγησης του οικονομικού προγράμματος, καλώντας τον Τομεάρχη Οικονομικών της ΕΛΑΣ, Φραγκίσκο Κουτεντάκη, να εξηγήσει πώς ένα πρόγραμμα που, όπως επισημαίνουν, ο ίδιος προσδιόρισε τέσσερις φορές ότι κοστίζει 7,5 δισ. ευρώ ετησίως, μπορεί τελικά να εμφανίζεται με το ίδιο κόστος για ολόκληρη την τετραετία.

«Ας μας εξηγήσει ο κ. Κουτεντάκης πώς γίνεται ένα πρόγραμμα που κοστολογείται ετησίως 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως ο ίδιος τέσσερις φορές ρητώς ανέφερε, να μπορεί να κοστίζει 7,5 δισεκατομμύρια σε όλη την τετραετία. Μπορεί να έχει έρθει στη χώρα μας το επόμενο Νόμπελ Οικονομίας και να μην το έχουμε καταλάβει», αναφέρουν χαρακτηριστικά κυβερνητικές πηγές.

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