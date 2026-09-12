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«Άδειασμα» του Αλέξη Τσίπρα από τον ίδιο τον Τομεάρχη Οικονομικών της ΕΛΑΣ βλέπει η κυβέρνηση πίσω από τη συζήτηση για τα 7,5 δισ. ευρώ, ανοίγοντας νέο μέτωπο για την κοστολόγηση του προγράμματός του.

Ο Παύλος Μαρινάκης περνά στην αντεπίθεση μετά τη συνέντευξη του Φραγκίσκου Κουτεντάκη στο Action24, όπου, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ξεκαθάρισε τουλάχιστον τέσσερις φορές ότι τα 7,5 δισ. ευρώ είναι ετήσιες δαπάνες και όχι το κόστος του προγράμματος σε ορίζοντα τετραετίας.

Η διαφορά κάθε άλλο παρά λογιστική είναι: με βάση αυτή την παραδοχή, τα 7,5 δισ. γίνονται 30 δισ. ευρώ στην τετραετία.

«Ο κ. Κουτεντάκης άδειασε πανηγυρικά αυτό το οποίο εμφάνιζε τόσο ο κ. Τσίπρας όσο και το κόμμα του ως “κοστολογημένο” πρόγραμμα», αναφέρει ο Παύλος Μαρινάκης.

«Τα 7,5 δισ. είναι ετήσιες δαπάνες»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στέκεται ακριβώς σε αυτό το σημείο, κατηγορώντας τον Αλέξη Τσίπρα ότι στη Θεσσαλονίκη είχε παρουσιάσει διαφορετική εικόνα για το κόστος του προγράμματος.

«Ο κ. Κουτεντάκης ανέφερε, τουλάχιστον τέσσερις φορές, ότι τα περιβόητα 7,5 δισεκατομμύρια είναι ετήσιες δαπάνες και όχι η κοστολόγηση του προγράμματος τετραετίας, όπως ψευδώς είχε ισχυριστεί ο κ. Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη», σημειώνει.

Η κυβέρνηση, ωστόσο, δεν σταματά τον λογαριασμό στα 30 δισ. ευρώ. Ο Παύλος Μαρινάκης υποστηρίζει ότι ακόμη και αυτό το ποσό «απέχει κατά πολύ από την πραγματική κοστολόγηση».

Και ανεβάζει τους τόνους στο κλείσιμο της ανακοίνωσης, κάνοντας λόγο για «πολιτική εξαπάτηση» από τον Αλέξη Τσίπρα: «Η χθεσινή παραδοχή του Τομεάρχη Οικονομικών της ΕΛΑΣ ήταν αρκετή για να αντιληφθούμε για μια ακόμα φορά το μέγεθος της πολιτικής εξαπάτησης, την οποία επιχείρησε ο κ. Τσίπρας».

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