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Κόκκινη γραμμή στο τουρκολιβυκό μνημόνιο και στις απόπειρες εργαλειοποίησης των ενεργειακών διασυνδέσεων στην Ανατολική Μεσόγειο τράβηξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αμφισβητώντας ευθέως τις διεκδικήσεις της Άγκυρας και προειδοποιώντας ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί την ομηρία μεγάλων ενεργειακών έργων. «Δεν θα το δεχθούμε», ήταν η κατηγορηματική αποστροφή του πρωθυπουργού, ο οποίος χαρακτήρισε το τουρκολιβυκό μνημόνιο «παράνομο και άκυρο», κατά τη διαδικτυακή συμμετοχή του στο Manama Dialogue, που διεξάγεται στο Μπαχρέιν.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι το μνημόνιο, που υπογράφηκε το 2019 και κυρώθηκε πρόσφατα, επιχειρεί να χαράξει θαλάσσια όρια αγνοώντας την ύπαρξη των ελληνικών νησιών. Επιστράτευσε μάλιστα το παράδειγμα μιας υποθετικής συμφωνίας Ελλάδας και Τυνησίας, προκειμένου να αναδείξει, όπως υποστήριξε, την αντίθεση της τουρκολιβυκής συμφωνίας με τις βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου.

Απέναντι σε αυτή την πρακτική, αντιπαρέβαλε τη συμφωνία οριοθέτησης Ελλάδας και Αιγύπτου, τονίζοντας ότι η επίλυση των διαφορών στην Ανατολική Μεσόγειο μπορεί να επιτευχθεί μόνο με σεβασμό στους διεθνείς κανόνες.

Το μήνυμα για τα καλώδια

Η παρέμβασή του απέκτησε ιδιαίτερη βαρύτητα όταν η συζήτηση στράφηκε στις ενεργειακές διασυνδέσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι τα έργα συνδεσιμότητας δεν πρέπει να παραμένουν όμηροι γεωπολιτικών αντιπαραθέσεων ούτε να εργαλειοποιούνται, διαμηνύοντας ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να αποδεχθεί τέτοιες πρακτικές.

Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε στο Great Sea Interconnector, την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου, αλλά και στο σχέδιο ηλεκτρικής σύνδεσης με την Αίγυπτο, επιβεβαιώνοντας τη σημασία που αποδίδει η κυβέρνηση στα μεγάλα ενεργειακά έργα της περιοχής.

Εκλογές και οικονομία

Από την παρέμβαση δεν έλειψε η αναφορά στην ελληνική πολιτική σκηνή, με τον πρωθυπουργό να εκφράζει αισιοδοξία για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

«Θα έχουμε εκλογές, αλλά είμαστε αισιόδοξοι ότι θα τις κερδίσουμε», ανέφερε, προβάλλοντας την πολιτική σταθερότητα ως πλεονέκτημα της Ελλάδας στις διεθνείς οικονομικές και γεωπολιτικές συνεργασίες.

Παράλληλα, χαρακτήρισε την ελληνική οικονομία «ευρωπαϊκό success story», επισημαίνοντας ότι η χώρα δανείζεται πλέον με χαμηλότερα επιτόκια από κράτη της G7, εξέλιξη που, όπως είπε, κανείς δεν θα μπορούσε να προβλέψει πριν από μερικά χρόνια.

Η γέφυρα με τον Κόλπο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε την Ευρώπη να ενισχύσει την παρουσία της στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα με τις αραβικές χώρες.

Στο επίκεντρο έβαλε τον οικονομικό διάδρομο IMEC, το καλώδιο μεταφοράς δεδομένων EMC και τον ρόλο της Ελλάδας ως πύλης εισόδου LNG για τα Βαλκάνια και την Ουκρανία, συνδέοντας τις υποδομές αυτές με την ενεργειακή ασφάλεια των ευρωπαϊκών χωρών.

Belharra και «Ασπίδες»

Στο αμυντικό σκέλος, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ύψωση της ελληνικής σημαίας στη δεύτερη φρεγάτα Belharra, τον «Νέαρχο», καθώς και στις δυνατότητες συνεργασίας με τις χώρες του Κόλπου στον τομέα της άμυνας.

Υπενθύμισε ότι η Ελλάδα δαπανά το 3,5% του ΑΕΠ της για την άμυνα, ενώ, μιλώντας για την ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ασπίδες», επισήμανε ότι η συμμετοχή χωρών όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Γαλλία πρέπει να διευρυνθεί.

Όπως υπογράμμισε, η Ευρώπη χρειάζεται μια κρίσιμη μάζα κρατών που θα στηρίξουν ουσιαστικά τις σχέσεις με τον αραβικό κόσμο, όχι μόνο μέσω οικονομικών συμφωνιών, αλλά και με έμπρακτη παρουσία όταν οι εταίροι της αντιμετωπίζουν κρίσεις.