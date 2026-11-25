Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Να δώσει απαντήσεις για τις υποθέσεις με τις δύο αδελφές του και τις συμβάσεις που έχουν συνάψει με δήμους επιχείρησε σήμερα, Τετάρτη, ο υφυπουργός Εσωτερικών Βαγγέλης Λιάκος. Όπως είπε χαρακτηριστικά στον ΣΚΑΪ «έπρεπε να ελέγχω κάθε τρεις και λίγο τους ισολογισμούς της αδελφής μου; Σε ευρύτερο πλαίσιο ήξερα ότι παίρνει δουλειές από δήμους, το μόνο που υπήρχε ως ζήτημα ήταν αν εγώ εμπλέκομαι σε αυτές τις εταιρίες, δεν έχω την παραμικρή σχέση».

Παράλληλα δήλωσε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί από τη θέση λέγοντας την Τετάρτη στον ΣΚΑΪ «εγώ μπήκα στην πολιτική για να προσφέρω, θέλω να φέρω εις πέρας το χαρτοφυλάκιο που μου ανατέθηκε».

Σύμφωνα με τον ίδιο η υπόθεση με τις δύο αδελφές του «χωρίζεται σε 2 μέρη: το πρώτο αφορά την πραγματικότητα και το δεύτερο με τον φαντασιακό κόσμο». «Είμαι νέος πολιτικός 37 ετών όλα μου τα οικονομικά είναι δημοσιευμένα, το μόνο έσοδό μου είναι η βουλευτική αποζημίωση, δεν είμαι κανένα μέλος σε εταιρεία και ταυτόχρονα έχω δύο αδελφές που ασκούν δραστηριότητα και έχουν συνεργασία με τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ταυτόχρονα η μία εκ των δύο αδελφών ήταν σύμβουλός μου όταν ήμουν βουλευτής και της ζήτησα παραίτηση όταν έγινα υφυπουργός» είπε αρχικά ο κ. Λιάκος.

«Γιατί είχα την αδελφή μου σύμβουλο; Είναι κάτι που επιτρέπεται. Ο λόγος που είχα την αδελφή μου ως σύμβουλο είναι γιατί εκλέχθηκα πρώτη φορά βουλευτής 29-30 ετών, εκείνη την περίοδο αισθάνθηκα την ανάγκη να έχω δίπλα μου την αδελφή μου που είχε τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ως επικοινωνιολόγος. Ήταν μια εργαζόμενη στον ιδιωτικό τομέα που είχε την εμπειρία.

«Η άλλη αδελφή μου συνέχισε την επιχείρηση του πατέρα μας μας ένα λογιστικό γραφείο στον Ασπρόπυργο το 2008. Εγώ τότε ήμουν 2ο έτος στο Πολυτεχνείο, και το 2011 έγινε η πρώτη ανάθεση στον δήμο Ύδρας. Δηλαδή ενώ ήμουν στο 5ο έτος έπρεπε να της πω μην ασχοληθείς με το δημόσιο γιατί εγώ μετά από 15 χρόνια μπορεί να γίνω βουλευτής. Εξειδικεύτηκε στο κομμάτι των δημόσιων συμβάσεων, αύξανε τους δήμους γιατί έκανε κάτι καλά και επί ΠΑΣΟΚ και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί ΝΔ» συνέχισε ο κ. Λιάκος.

Στην ερώτηση γιατί αυξήθηκε ο τζίρος της αδελφής του από όταν έγινε ο ίδιος βουλευτής ο κ. Λιάκος απάντησε «βρίσκεται στην πιο παραγωγική ηλικία, ανέπτυξε το ανθρώπινο δυναμικό και οι δήμαρχοι είπαν ότι ουδέποτε ενοχλήθηκαν από μένα. Για μένα αυτή η συζήτηση θα έπρεπε να γίνει. Επηρέασα εγώ κάπως κάποιον δήμαρχο; Προφανώς και όχι, ποτέ, το παραδέχονται οι ίδιοι οι δήμαρχοι και από την άλλη ούτε εγώ σε δημόσια ή ιδιωτική πράξη ευνόησα τους δημάρχους αυτούς. Όλες οι τοποθετήσεις μου στη Βουλή είχαν να κάνουν με τη δυτική Αττική».

Κατά τον ίδιο υπάρχουν δύο ζητήματα που γεννώνται από τη στάση της αντιπολίτευσης: «το ένα ότι ξεχνούν τελείως πώς λειτουργεί η τοπική αυτοδιοίκηση. Θεωρεί η αντιπολίτευση ότι δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί, αντιπολίτευση ή παραδοτέα. Αυτή τη στιγμή επειδή προφανώς δεν βρέθηκε κάτι για μένα έχουν βάλει δύο γυναίκες μπροστά και τις πετροβολούν θεωρώντας ότι για να πετύχει κάποια πρέπει να έχει έναν πατέρα έναν άνδρα ή έναν αδελφό. Θεωρούν ότι μια γυναίκα δεν μπορεί να πετύχει μόνη της.

Κατά τον κ. Λιάκο «ξεκίνησε μια χυδαία προσπάθεια πολιτικής εξόντωσης και έκανε μήνυση γι’ αυτό, γιατί Παρασκευή ορκίζομαι και Σάββατο πρωί βγαίνει μια εφημερίδα με πρωτοσέλιδο το πρόσωπό μου και δίπλα το Λιάκος ΑΕ και ότι συστεγάζεται το λογιστικό γραφείο της αδελφής μου με το πολιτικό μου γραφείο. Στον 1ο όροφο είναι το λογιστικό στον 3ο είναι το πολιτικό γραφείο, σε ιδιόκτητο κτήριο του πατέρα μου».

Στο ίδιο πλαίσιο είπε για το δημοσίευμα μετά το οποίο προσέφυγε στη δικαιοσύνη ότι «υπονοεί ότι υπήρχε ένα οργανωμένο σχέδιο στο οποίο οι αδερφές μου εργάζονται για να συλλέγουν χρήματα τα οποία εγώ χρησιμοποιούσα στον πολιτικό μου αγώνα. Από τη Δευτέρα και για 7 ημέρες κάθε ημέρα επί δύο ώρες με χυδαιότητα και υπαινιγμούς και ψεύδη προσπαθεί να συκοφαντήσει εμένα και τις αδελφές μου δείχνοντας μια γυναίκα που καταχράζεται δημόσιο χρήμα».

«Υπάρχει οικογενειακή ευθύνη; Αυτή που ήταν σύμβουλός μου ήταν ρητή τοποθέτηση από μένα να μην έχει καμία σύμβαση από την εκλογική μου περιφέρεια. Εγώ τη Δευτέρα απαντώ στο δημοσίευμα και λέω ότι για αυτές οι συμβάσεις της αδελφής μου δεν είναι καμία από την εκλογική μου περιφέρεια. Στο συγκεκριμένο ζήτημα θα υπήρχε σκιά αν είχα επιβάλει σε κάποιον δήμαρχο. Όταν μιλάμε για δήμαρχο που είναι στην άλλη άκρη της Ελλάδας που δεν ανήκει στη ΝΔ και είμαστε σε μια λογική ότι πρέπει να απολογηθώ επειδή οι αδερφές μου είναι καλές στη δουλειά τους, αυτό ξεπερνάει τη λογική».

Ο κ. Λιάκος είπε, επίσης, «εγώ στο Μαξίμου είπα ότι εγώ δεν εμπλέκομαι πουθενά και από εκεί και πέρα ήταν δημόσιες οι απαντήσεις σε όλα τα δημόσια ερωτήματα. Αυτό που είπα ότι λόγω της φύσης του υπουργείου δεν θα συνεχίσουν οι αδελφές μου να παίρνουν δημόσιες συμβάσεις και πριν οτιδήποτε μόνος μου ζήτησα την παραίτηση της αδελφής μου και εστάλη στα όργανα μια ώρα πριν να ορκιστώ».

Στην παρατήρηση των δημοσιογράφων ότι είναι πολλά τα λεφτά, ο υφυπουργός Εσωτερικών είπε «υπάρχουν δεκάδες υπάλληλοι, είναι κάτι που εξειδικεύεται η αδελφή μου. Εδώ το ερώτημα είναι αν εγώ είχα κάποια εμπλοκή. Δεν είχα. Δεν είχα ποτέ καμία σχέση με το δημόσιο, καμία σύμβαση με το δημόσιο».

Σε επόμενη ερώτηση αν το θέμα «βγήκε» από τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Λιάκος απάντησε «η δικαιοσύνη θα κάνει την έρευνά της Προσέφυγα γιατί στήνεται μια σκευωρία, έχω καταθέσει όλα τα στοιχεία».

«Δεν είμαι σε θέση να πω πόσες είναι οι δημόσιες συμβάσεις, είναι δύο ξεχωριστές θέσεις. Είναι σαν να λένε ότι εγώ στα 20 μου ήμουν κάποιος που είχα απίστευτη δύναμη και επηρέαζα τους δημάρχους. Όταν τέθηκε ζήτημα για την αδελφή μου, μόνος μου ζήτησα να παραιτηθεί. Το συγκεκριμένο ζήτημα θα είχε μια υπόνοια αν έχω κάνει κάτι για να ευνοηθούν οι δήμοι. Προσπαθούν να συνδέσουνε λογικά πράγματα σε μια παραφροσύνη ότι κρύβομαι πίσω από αυτό για να μαζεύει χρήματα η οικογένειά μου».

Όσον αφορά την δημόσια σύμβαση από τον δήμο Μεγαρέων ο κ. Λιάκος είπε ότι «το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο σύναψε σύμβαση με τον συνέταιρο της αδερφής μου και βγήκε ο ίδιος ο πρόεδρός του και είπε ότι ουδέποτε μεσολάβησε ο κ. Λιάκος και έκτοτε προσφέρουν τις υπηρεσίας τους αφιλοκερδώς. Η αδελφή μου που ήταν σύμβουλός μου δεν είχε καμία σύμβαση με την περιφέρειά μου, η άλλη με το λογιστικό γραφείο έκανε τη σύμβαση αυτή στον δήμο Μεγαρέων. Έχουν δύο διαφορετικές πορείες και είναι εξαιρετικά άδικος ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η κριτική από την αντιπολίτευση.

«Έχουν βγει όλοι και είπαν ότι δεν έχει υπάρχει επηρεασμός εκ μέρους μου. Εφόσον η αντιπολίτευση έχει δείξει τέτοια ευαισθησία φαντάζομαι ότι και όλοι οι βουλευτές θα βγάλουν ποιους έχουν συμβούλους για να είναι εντάξει με την κοινωνία και αν τα αδέλφια ή οι συγγενείς β βαθμού έχουν καμία εργασία με το δημόσιο. Η μια αδελφή μου είναι επικοινωνιολόγος και η δεύτερη λογίστρια. Δεν μπορώ να ξέρω αν συμμετείχε η αδελφή μου με δύο εταιρείες στον ίδιο διαγωνισμό» κατέληξε ο Βαγγέλης Λιάκος.