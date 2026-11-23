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Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων προκειμένου να υποβάλει μήνυση και αγωγή μετά τα διαδοχικά δημοσιεύματα για τις απευθείας αναθέσεις συμβάσεων από δήμους και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε επιχειρήσεις των δύο αδελφών του, μετέβη το πρωί της Δευτέρας ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βαγγέλης Λιάκος.

Σε δηλώσεις του έξω από τα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, ο κ. Λιάκος υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη προσπάθεια ξεκίνησε από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντά του, κάνοντας λόγο για σαφή προεκλογική στόχευση.

«Από την πρώτη στιγμή που ορκίστηκα ως υφυπουργός Εσωτερικών ξεκίνησε μια προσπάθεια πολιτικής μου εξόντωσης με σαφή προεκλογική στόχευση με ψευδή και συκοφαντίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι έχει πλήρη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι μέσω της δικαστικής διαδικασίας θα αποκατασταθεί η αλήθεια.

«Προσφεύγω σήμερα στην Δικαιοσύνη έχοντας πλήρη εμπιστοσύνη και μέσα από αυτό είμαι σίγουρος ότι θα αναδειχθεί η πραγματικότητα και θα καταρριφθούν οι συκοφαντίες. Θα συνεχίσω τον αγώνα για την ανάδειξη της αλήθειας», πρόσθεσε.

Η νέα παρέμβασή του κ. Λιάκου έρχεται σε συνέχεια των δημοσιευμάτων που αφορούν συμβάσεις δήμων με επιχειρήσεις των αδελφών του, Ελένης και Ισιδώρας Λιάκου. Ο υφυπουργός έχει απορρίψει τις αιτιάσεις περί εμπλοκής του στις επαγγελματικές δραστηριότητές τους, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια προσπάθεια προσωπικής στοχοποίησης και πολιτικής του εξόντωσης.