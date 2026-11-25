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Την στήριξη της κυβέρνησης στον υφυπουργό Εσωτερικών, Βαγγέλη Λιάκο, εξέφρασε ξανά σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν τίθεται ζήτημα απομάκρυνσής του με αφορμή τα δημοσιεύματα για τις απευθείας αναθέσεις σε επιχειρήσεις των αδελφών του.

«Θέμα δεν υπάρχει γιατί δεν πιστεύουμε στην οικογενειακή ευθύνη», ανέφερε μιλώντας στον ΑΝΤ1. Παράλληλα μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και αναφερόμενος στα δημοσιεύματα για τις απευθείας αναθέσεις στην οικογενειακή δικηγορική εταιρεία του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ, Μίλτου Χατζηγιαννάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε πυρά κατά του Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον για υποκρισία και επιλεκτική αντιμετώπιση των δύο υποθέσεων.

Για την περίπτωση του Μίλτου Χατζηγιαννάκη

Ερωτηθείς αρχικά γιατί η κυβέρνηση δεν ζητά την παραίτηση του κ. Χατζηγιαννάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε:

«Εμείς δεν θεωρούμε ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, κατηγορώντας τον Αλέξη Τσίπρα ότι σε μία από τις τελευταίες ομιλίες του εμφανίστηκε «με το ηθικόμετρο στο χέρι», παρουσιάζοντας τον πρωθυπουργό ως «αρχιερέα της διαφθοράς» και τον εαυτό του ως εκπρόσωπο των «καθαρών χεριών».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι ο κ. Τσίπρας υπήρξε, όπως χαρακτηριστικά είπε, «ο πρωθυπουργός των αμετάκλητα καταδικασμένων υπουργών, του Ποινικού Κώδικα των αποφυλακίσεων και των παραϋπουργείων Δικαιοσύνης».

Την ίδια ώρα κληθείς να σχολιάσει σημερινό δημοσίευμα των «Παραπολιτικών», σύμφωνα με το οποίο ο δήμαρχος Στυλίδας, Ιωάννης Αποστόλου, υπέγραψε το 2025 τρεις συμβάσεις έργων συνολικής αξίας άνω των 750.000 ευρώ με δύο τεχνικές εταιρείες στις οποίες συμμετέχει ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, με τον οποίο είναι συνέταιρος σε τρίτη εταιρεία, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε:

«Εγώ δεν θα γίνω στα 38 μου ούτε δικαστής ούτε εισαγγελέας. Τα διάβασα κι εγώ. Το σημερινό δημοσίευμα φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πριν βαφτίσουμε κάποιον ένοχο, θα περιμένουμε να τον ακούσουμε. Σίγουρα πρέπει να απαντήσει και ο ίδιος και το κόμμα του και ο κ. Τσίπρας, ο κήνσορας της ηθικής […] Αν το 1/100 αυτών που διαβάζουμε σήμερα είχε γραφτεί για ένα βουλευτή ή ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, θα είχε καεί το σύμπαν, με πολιτικούς όρους».

«Ο κ. Λιάκος δεν ήταν στις εταιρείες»

Στη συνέχεια, ο Μαρινάκης αναφέρθηκε στην κριτική που άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας στον Βαγγέλη Λιάκο, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός επιχείρησε να παρουσιάσει τον υφυπουργό Εσωτερικών ως έναν από τους «ιερείς» της διαφθοράς.

«Την επόμενη ημέρα βγαίνουν κάποια δημοσιεύματα για τον κ. Χατζηγιαννάκη και η απάντηση που δίνει ο ίδιος ο γραμματέας της ΕΛΑΣ είναι ότι εγώ έχω αποχωρήσει από την εταιρεία το 2014. Υπάρχει μία διαφορά με τον κ. Λιάκο, γιατί αυτός δεν ήταν καν σε αυτές τις εταιρείες».

«Δεν πάω να κάνω συμψηφισμό. Θεωρούμε ότι ούτε στη μία ιστορία ούτε στην άλλη υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Αλλά πώς γίνεται να σε ενοχλούν οι απευθείας αναθέσεις των συγγενών των άλλων κομμάτων και να μην έχεις πρόβλημα με τις απευθείας αναθέσεις των συγγενών των δικών σου; Εδώ, λοιπόν, ξεκινώ με την ανάδειξη της υποκρισίας για να δώσω καθαρή απάντηση», πρόσθεσε.

«Δεν υπάρχει θέμα με Λιάκο»

Αναφορικά με την παραμονή του κ.Λιάκου στην κυβέρνηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε:

«Θέμα δεν υπάρχει γιατί δεν πιστεύουμε στην οικογενειακή ευθύνη. Από την πρώτη στιγμή είπα, μιλώντας εξ ονόματος της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού, ότι δεν είμαι υπερασπιστής κανενός συγγενή. Δεν θα μπω στη διαδικασία να πω για τη μία ή την άλλη ανάθεση. Κάθε ανάθεση κρίνεται αυτοτελώς. Αλλά να συμφωνήσουμε ότι με καμία από αυτές τις αναθέσεις δεν σχετίζεται ούτε επαγγελματικά ούτε επιχειρηματικά ο κ. Λιάκος».

Ερωτηθείς, σε άλλο σημείο, για τη μήνυση για τα δημοσιεύματα που κατέθεσε ο κ. Λιάκος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι επρόκειτο για προσωπική απόφαση του υφυπουργού, στην οποία δεν υπήρξε παρέμβαση της κυβέρνησης.

«Ατομική, δική του απόφαση. Δεν δίνει άδεια η κυβέρνηση σε έναν υφυπουργό, πολίτη, οικογενειάρχη, άνθρωπο, να κάνει ή να μην κάνει μία μήνυση. Δεν δίνουμε τέτοιες εντολές», ανέφερε χαρακτηριστικά.