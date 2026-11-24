Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Την άμεση παραίτηση ή αποπομπή του υφυπουργού Βαγγέλη Λιάκου ζητεί το ΠΑΣΟΚ, εξαπολύοντας νέα επίθεση με αφορμή δημοσιεύματα για απευθείας αναθέσεις σε εταιρείες των δύο αδελφών του, οι οποίες, σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, ανέρχονται συνολικά σε 1.659.554 ευρώ κατά την περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατηγορεί τον υφυπουργό ότι δεν είπε την αλήθεια όταν υποστήριξε πως οι συγκεκριμένες αναθέσεις δεν αφορούσαν στην εκλογική του περιφέρεια. Επικαλείται, μάλιστα, δημοσιογραφικές αποκαλύψεις σύμφωνα με τις οποίες μία από τις αδελφές του είχε συνάψει συμβάσεις μέσω απευθείας αναθέσεων με το ΝΠΔΔ «Ηρόδωρος» του Δήμου Μεγάρων.

Το ΠΑΣΟΚ καλεί τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να προχωρήσει στην αποπομπή του υφυπουργού, εφόσον ο ίδιος δεν υποβάλει την παραίτησή του, θέτοντας ζήτημα πολιτικής ευθύνης και κυβερνητικής στάσης απέναντι στις σχετικές καταγγελίες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

«Ο κ. Λιάκος πιάστηκε ψευδόμενος. Απευθείας αναθέσεις στην αδελφή του και στην εκλογική του περιφέρεια. Ο Πρωθυπουργός της δήθεν μηδενικής ανοχής σε θέματα ηθικής τάξεως οφείλει να τον αποπέμψει

Οι αποκαλύψεις για το όργιο απευθείας αναθέσεων στις αδερφές του κ. Λιάκου δεν έχουν τέλος.

Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ μοιράστηκαν σαν στραγάλια.

Αποκαλύφθηκε πως ταυτόχρονα με τις απευθείας αναθέσεις το ένα συγγενικό προσώπου του κ. Λιάκου ήταν έμμισθος συνεργάτης του στη Βουλή.

Το δημόσιο χρήμα φαίνεται να έγινε οικογενειακή υπόθεση.

Ο υφυπουργός δήλωνε στις 16 Νοεμβρίου πως οι απευθείας αναθέσεις δεν αφορούσαν στην εκλογική του περιφέρεια, αλλά δεν έλεγε την αλήθεια.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές αποκαλύψεις, μία εκ των δύο αδερφών του είχε συνάψει συμβάσεις μέσω απευθείας αναθέσεων με το ΝΠΔΔ ΗΡΟΔΩΡΟΣ του Δήμου Μεγάρων, που ανήκει στην εκλογική περιφέρεια του κ. Λιάκου.

Το ερώτημα, λοιπόν, που εύλογα τίθεται, είναι πώς ανέχονται στην κυβέρνηση έναν υφυπουργό που οι αδερφές του έλαβαν από δήμους μέσω απευθείας αναθέσεων 1.659.554 ευρώ επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και ο ίδιος παράλληλα να ψεύδεται;

Ο κ. Λιάκος οφείλει να παραιτηθεί.

Διαφορετικά ο Πρωθυπουργός της δήθεν μηδενικής ανοχής σε θέματα ηθικής τάξεως οφείλει να τον αποπέμψει».