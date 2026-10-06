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Το στεγαστικό και η αντιμετώπιση της ακρίβειας ήταν από τα βασικά σημεία στα οποία εστίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στον σταθμό MegaNews 104,6, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να λαμβάνει μέτρα στήριξης μέσα στα όρια που επιτρέπει η οικονομία, ενώ παράλληλα προωθεί παρεμβάσεις για την αύξηση της προσφοράς κατοικιών.

Αναφερόμενος στο σχέδιο «build-to-rent», ο κ. Μαρινάκης είπε ότι στόχος είναι να δημιουργηθούν περισσότερες κατοικίες που θα διατεθούν αποκλειστικά προς ενοικίαση, ώστε να αυξηθούν οι επιλογές για τους ενοικιαστές και να ενισχυθεί η προσφορά στην αγορά. Σημείωσε ότι η αύξηση του συντελεστή δόμησης θα μπορούσε να εξεταστεί κατά περίπτωση και μόνο, όπου δεν θα ερχόταν σε αντίθεση με αποφάσεις της Δικαιοσύνης.

Τόνισε παράλληλα ότι το στεγαστικό αποτελεί «ένα από τα μεγαλύτερα» προβλήματα στην Ευρώπη, ιδιαίτερα για τους νέους και όσους μένουν στο ενοίκιο. Υπενθύμισε τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙΙ», τις φορολογικές ελαφρύνσεις για την επιστροφή κλειστών κατοικιών στη μακροχρόνια μίσθωση και τη μετατροπή ακινήτων από βραχυχρόνια σε μακροχρόνια μίσθωση, καθώς και τη μόνιμη στήριξη για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που εργάζονται εκτός έδρας.

«Είναι μία πρωτοφανής κρίση και στην Ευρώπη, μεγάλο ζήτημα και στην Ελλάδα», τόνισε, προσθέτοντας ότι το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται με ένα μόνο μέτρο. «Ο στόχος, λοιπόν, είναι τώρα να δημιουργηθούν νέες κατοικίες που να δοθούν προς ενοικίαση», ανέφερε.

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο πρόσθετων μέτρων στήριξης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι από την άνοιξη μέχρι σήμερα έχουν ανακοινωθεί και εφαρμοστεί παρεμβάσεις που ξεπερνούν το «επιπλέον του επιπλέον», ενώ επεσήμανε ότι η δυνατότητα για επιπλέον μέτρα θα εξαρτηθεί από τα δημοσιονομικά περιθώρια και από το εάν σε ευρωπαϊκό επίπεδο γίνει δεκτό το αίτημα του πρωθυπουργού για εξαίρεση των πρόσθετων παρεμβάσεων από τις οροφές δαπανών.

Είπε ότι τα επιπλέον έσοδα από τον ΦΠΑ το 2026 ανήλθαν σε 900 εκατ. ευρώ, ενώ τα έκτακτα μέτρα που έχουν ήδη δοθεί ανέρχονται σε 1,2 δισ. ευρώ. «Δεδομένα θα υπάρχει στήριξη μήνα-μήνα», ανέφερε, προαναγγέλλοντας έμφαση, αρχικά στο πετρέλαιο θέρμανσης και στη συνέχεια στο πετρέλαιο κίνησης.

Ο κ. Μαρινάκης αναγνώρισε ότι οι διαμαρτυρίες των πολιτών για την ακρίβεια είναι δικαιολογημένες, υπογράμμισε όμως ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να προχωρά σε παροχές χωρίς να υπολογίζει τα αντίστοιχα έσοδα. «Δεν θα μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε αυτό που κάνει η αντιπολίτευση, να γίνουμε ευχάριστοι χωρίς να μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτά τα οποία λέμε, με τα αντίστοιχα έσοδα», είπε.

Τόνισε ότι η κυβέρνηση δίνει «όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα» και πρόσθεσε ότι «πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα», επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι η δημοσιονομική δυνατότητα παραμένει ο βασικός περιορισμός. Αναφέρθηκε ακόμη στην κατάσταση στον πληθωρισμό των τροφίμων, σημειώνοντας ότι, παρά το γεγονός ότι το πρόβλημα δεν έχει λυθεί, η Ελλάδα εμφανίζει συγκριτικά καλύτερη εικόνα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Με αφορμή την εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας και την αναφορά του πρωθυπουργού στη σεμνότητα και την ταπεινότητα, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι, ακόμη και όταν η κυβέρνηση έχει υποχρέωση να προβάλλει το έργο της, δεν πρέπει να ξεχνά ότι οι πολίτες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα.

Για τις απουσίες υπουργών από την εκδήλωση, απέρριψε την εικόνα εσωτερικών προβλημάτων και υπερασπίστηκε ιδιαίτερα τον Άδωνι Γεωργιάδη, ενώ για τον Νίκο Δένδια εξήγησε ότι η απουσία του συνδεόταν με προγραμματισμένη εκδήλωση και τη συμμετοχή του σε σημαντική διάσκεψη στη Βενετία.

Στο ζήτημα της διεύρυνσης της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι η διεύρυνση είναι θετική όταν δεν συνεπάγεται αλλοίωση της φυσιογνωμίας της παράταξης και όταν όσοι προσχωρούν συστρατεύονται με τις ιδέες και το όραμά της. Τόνισε ότι το εάν υπάρχει «μετάλλαξη» μιας παράταξης κρίνεται τελικά από τις πολιτικές της.

Ως παραδείγματα ανέφερε τη μεταναστευτική πολιτική και τη μείωση των ροών κατά 80%, τη διαχείριση των ζητημάτων των εξοπλισμών (Rafale, Belharra, F-16 και F-35), τις συμφωνίες για ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, την επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο, τα μη κρατικά πανεπιστήμια, τη μείωση φόρων, την ψηφιοποίηση του κράτους και τη δημιουργία 600.000 θέσεων εργασίας. «Νομίζω είναι μία κατ’ εξοχήν πολιτική συμβατή και συνεπής στην ιδρυτική διακήρυξη του Κωνσταντίνου Καραμανλή», είπε.

Τέλος, χαρακτήρισε «πάρα πολύ σημαντική» την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα, συνδέοντάς την με την έναρξη του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Είπε ότι η επίσκεψη «επισφραγίζει το καλύτερο δυνατό σημείο» των διμερών σχέσεων και υπογράμμισε τη σημασία της αμερικανικής παρουσίας σε μια κρίσιμη διεθνή συγκυρία.

Αναφερόμενος στις συζητήσεις γύρω από τον Κάθετο Διάδρομο, τόνισε ότι η κυβέρνηση είχε διατυπώσει «σαφείς και κατηγορηματικές» θέσεις και υπογράμμισε ότι η στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, από τη Chevron και την ExxonMobil έως τον Κάθετο Διάδρομο.

Για τον ελληνοαμερικανικό παράγοντα και τη σημασία της επίσκεψης ενόψει των αμερικανικών εξελίξεων, ανέφερε ότι πρόκειται για συνέχεια μιας σχέσης «συνεργασίας, εμπιστοσύνης» και αναγνώρισης του πρωταγωνιστικού ρόλου της Ελλάδας, την οποία χαρακτήρισε ισχυρό κράτος που ενισχύεται διαρκώς και στηρίζεται στον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου.

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