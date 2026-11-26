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Ένας στους δύο Έλληνες αισθάνεται οργή για το παρόν και το μέλλον της χώρας, περισσότεροι από ένας στους τρεις δηλώνουν απογοητευμένοι ή παραιτημένοι, ενώ το 52,4% των καταναλωτών κατατάσσεται από τη MRB στην κατηγορία των οικονομικά αδύναμων. Στην Αττική το 45,2% των ερωτηθέντων έχει προχωρήσει σε περικοπές ακόμη και στα τρόφιμα προκειμένου να ανταποκριθεί στις οικονομικές του υποχρεώσεις. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με άλλη μέτρηση της εταιρείας, για το 66% των ερωτηθέντων το μηνιαίο εισόδημα επιτρέπει την κάλυψη των αναγκών του νοικοκυριού με άνεση για τρεις εβδομάδες το πολύ.

Την εικόνα μιας κοινωνίας που βρίσκεται σε παρατεταμένη οικονομική και συναισθηματική πίεση σκιαγράφησε χθες στο συνέδριο του ΙΕΛΚΑ ο διευθύνων σύμβουλος της MRB, κ. Δημήτρης Μαύρος, παρουσιάζοντας ευρήματα από σειρά ερευνών της εταιρείας. Και αυτό σε μια συγκυρία κατά την οποία η αγωνία για νέες ανατιμήσεις εντείνεται, με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου να ασκούν από το βήμα του ίδιου συνεδρίου έντονη κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και το ενεργειακό κόστος.

Το βασικό μήνυμα που μετέφερε ο κ. Μαύρος υπερέβαινε, ωστόσο, τη συζήτηση για τις τιμές: οι Έλληνες βλέπουν ότι η χώρα παράγει πλούτο, αλλά αισθάνονται ότι δεν μπορούν να αποκτήσουν μεγαλύτερο μερίδιο από αυτόν.

«Είναι σαν να βλέπουν μια πέργκολα με μια καταπληκτική κληματαριά, με υπέροχα τσαμπιά και φοβερά σταφύλια, και δεν τα φτάνουν. Και το μόνο που αισθάνονται να πέφτει κάτω είναι κάτι σταφιδιασμένες ρόγες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαύρος, συμπυκνώνοντας την επιθυμία των πολιτών σε μία φράση: «Δώσε μου ένα σκαμπό».

Οργή και παραίτηση

Στις «Τάσεις» της MRB του Ιουνίου 2026, σε δείγμα 2.000 ερωτηθέντων, η οργή κυριαρχεί μεταξύ των συναισθημάτων των Ελλήνων για την πορεία της χώρας. Έφτασε στο 49,9%, το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των 13 μετρήσεων της περιόδου Δεκεμβρίου 2019 – Ιουνίου 2026. Στην αρχή αυτής της περιόδου βρισκόταν στο 41%.

Ο φόβος, αν και παραμένει το δεύτερο κυρίαρχο συναίσθημα με 40%, υποχωρεί σταθερά από το 51% του Ιουλίου 2024. Αντίθετα, η παραίτηση και η απογοήτευση, που είχαν περιοριστεί στο 30,9% τον Ιούνιο του 2025, επανήλθαν στο 36,6%. Η ελπίδα βρίσκεται στο 28,2%, η περηφάνια στο 11,4% και η σιγουριά μόλις στο 10,6%.

Ο συνδυασμός της οργής με την παραίτηση είναι εκείνος που ανησυχεί περισσότερο τον επικεφαλής της MRB, ο οποίος τον χαρακτήρισε ως το χειρότερο μείγμα για μια χώρα.

Η συναισθηματική πίεση, πάντως, δεν κατανέμεται ομοιόμορφα στην κοινωνία. Οι γυναίκες αισθάνονται περισσότερο φόβο από τους άνδρες (44% έναντι 35,7%) και μεγαλύτερη απογοήτευση (40% έναντι 33,1%), ενώ αισθητά λιγότερες εκφράζουν ελπίδα (24,1% έναντι 32,5%).

Στις ηλικίες 25-34 ετών ο φόβος φτάνει στο 47,4%, ενώ στις ηλικίες 35-44 ετών η παραίτηση και η απογοήτευση αγγίζουν το 41,1%, το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ όλων των ηλικιακών ομάδων. Στις δύο ηλικιακές ομάδες από τα 55 έτη και πάνω η οργή ξεπερνά το 53%.

Ήδη από τον Δεκέμβριο του 2025 το 65,2% των ερωτηθέντων θεωρούσε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε πορεία κρίσης και αβεβαιότητας, έναντι 31,2% που έβλεπε πορεία προόδου και σταθερότητας. Στις ηλικίες 35-44 ετών το πρώτο ποσοστό ανερχόταν στο 69,9%.

Ο κ. Μαύρος κάλεσε τις επιχειρήσεις να στρέψουν ιδιαίτερα την προσοχή τους στις γυναίκες ηλικίας 35-44 ετών, οι οποίες βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία και συχνά έχουν μικρά παιδιά και αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις.

Οι δύο Ελλάδες

Πώς συμβιβάζεται αυτή η εικόνα με τα γεμάτα εστιατόρια, τις υψηλές πληρότητες στις αεροπορικές πτήσεις και τα ταξίδια των Ελλήνων; Κατά τον επικεφαλής της MRB, πρόκειται σε μεγάλο βαθμό για την οικονομική δραστηριότητα του ίδιου 30% του πληθυσμού, που ανήκει στη μεσαία και ανώτερη κοινωνική τάξη.

Είναι, όπως είπε, οι ίδιοι άνθρωποι που πηγαίνουν στα εστιατόρια και γεμίζουν τις θέσεις της Aegean. «Το άλλο 70% έχει πάει στις σπηλιές».

Σε έρευνα της MRB σε δείγμα 1.000 ερωτηθέντων στην Αττική, το 79,1% δήλωσε ότι έχει περιορίσει τις δαπάνες για ψυχαγωγία και διασκέδαση. Οι περικοπές, όμως, έχουν φτάσει και στις βασικές ανάγκες: τρόφιμα (45,2%), ενέργεια και καύσιμα (45%), τηλεπικοινωνίες (19,6%), υγεία (18,8%) και εκπαίδευση (11,9%).

Ιδιαίτερα ανησυχητική χαρακτήρισε ο κ. Μαύρος την περικοπή των δαπανών για τρόφιμα, επισημαίνοντας τις μακροπρόθεσμες συνέπειες που ενδέχεται να έχει στην υγεία των πολιτών η υποβάθμιση της ποιότητας της διατροφής τους.

Ακόμη πιο αποκαλυπτικά ήταν τα στοιχεία που παρουσίασε για τη διάρκεια του μηνιαίου εισοδήματος. Σχεδόν ένας στους τρεις ερωτηθέντες (32,2%) μπορεί να καλύπτει με άνεση, χωρίς μεγάλες οικονομικές θυσίες, τις ανάγκες του νοικοκυριού του για δύο εβδομάδες το πολύ. Ένα επιπλέον 33,8% για τρεις εβδομάδες.

Μόλις το 23,9% δήλωσε ότι μπορεί να καλύπτει με άνεση τις ανάγκες του για ολόκληρο τον μήνα, ενώ το ποσοστό εκείνων που έχουν και τη δυνατότητα αποταμίευσης περιορίζεται στο 7,7%. «Δεν θυμάμαι να υπήρχε ποτέ τέτοιο πράγμα στη χώρα», σχολίασε ο κ. Μαύρος.

Για τις επιχειρήσεις, αυτή η οικονομική διαστρωμάτωση μεταφράζεται σε τρεις διαφορετικές ομάδες πελατών. Συνδυάζοντας την οικονομική δύναμη με την κοινωνικοοικονομική τάξη, η MRB διακρίνει:

– Super Consumers (24%): Αναζητούν αναβάθμιση της καθημερινότητάς τους και είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για να ζουν καλύτερα και ευκολότερα.

– Average Consumers (23,6%): Αναζητούν αξία. Θέλουν το σωστό προϊόν στη σωστή τιμή.

– Weak Consumers (52,4%): Αναζητούν σιγουριά, έλεγχο των δαπανών τους, δοκιμασμένες μάρκες και αποφυγή κάθε περιττού εξόδου.

Η συγκεκριμένη ταξινόμηση αποτυπώνει τις διαφορετικές οικονομικές δυνατότητες και προτεραιότητες των καταναλωτών και δεν ταυτίζεται με τα ποσοστά φτώχειας. Για την πολυπληθέστερη ομάδα της αγοράς, πάντως, ακόμη και μια φθηνή αγορά μπορεί να αποδειχθεί ακριβή εάν το προϊόν δεν ανταποκριθεί στις προσδοκίες της.

Η δυσπιστία στο ράφι

Στη μέτρηση της MRB του Οκτωβρίου 2026, σε δείγμα 1.000 ατόμων, το 61,3% των ερωτηθέντων συγκαταλέγει την ακρίβεια και το κόστος ζωής στα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας.

Απευθυνόμενος στον κ. Βασίλη Σπανάκη, ο κ. Μαύρος επισήμανε τη δυσκολία της κυβέρνησης να επικοινωνήσει τις παρεμβάσεις της για την ακρίβεια. Η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού σημαίνει ότι οι τιμές αυξάνονται με μικρότερη ταχύτητα και όχι ότι μειώνονται. «Αυτό για τον Έλληνα είναι διαφορική εξίσωση», σχολίασε, ζητώντας να βρεθεί ένας διαφορετικός τρόπος επικοινωνίας με τους πολίτες.

Εκείνο, όμως, που προβληματίζει ιδιαίτερα τον επικεφαλής της MRB είναι η ανάδειξη της διαφθοράς στη δεύτερη θέση των σημαντικότερων προβλημάτων με 25,5%, πάνω από τους χαμηλούς μισθούς (22,6%) και την υγεία (20,4%).

Περιγράφοντας το κλίμα καχυποψίας που επικρατεί μεταξύ των καταναλωτών, ο κ. Μαύρος εξήγησε ότι ακόμη και ισχυρισμοί περί δημιουργίας ενδιάμεσων εταιρειών στην εφοδιαστική αλυσίδα με σκοπό την απόκρυψη κερδών έχουν εντυπωθεί στη συνείδηση των πολιτών. Η δυσπιστία, δηλαδή, έχει ξεπεράσει τα όρια του πολιτικού συστήματος και αγγίζει πλέον και τις επιχειρήσεις.

Αλλαγές καταγράφονται και στη συγκριτική ανάλυση χαρακτηριστικών της προσωπικότητας των Ελλήνων μεταξύ 2023 και 2025, με τη χρήση του μοντέλου OCEAN (Big Five). Η τάση εντοπισμού ελαττωμάτων ενισχύθηκε κατά 18% και η επιφυλακτικότητα κατά 15%, αν και άλλοι δείκτες, όπως η κοινωνικότητα και η εμπιστοσύνη στους ανθρώπους, σημείωσαν επίσης άνοδο.

Κατά τη MRB, οι καταναλωτές γίνονται περισσότερο ευάλωτοι στις αρνητικές ειδήσεις και λιγότερο πρόθυμοι να δοκιμάσουν προϊόντα που θεωρούν ότι ενέχουν ρίσκο, εάν δεν έχουν ενδείξεις ότι αυτά έχουν ήδη δοκιμαστεί με επιτυχία από άλλους.

Ο κ. Μαύρος υπήρξε ιδιαίτερα αιχμηρός απέναντι στη βιομηχανία, κάνοντας αναφορά ακόμη και σε προϊόντα που υπήρχαν στα περίπτερα της ίδιας της διοργάνωσης, χωρίς πάντως να κατονομάσει επιχειρήσεις.

«Παρακαλώ πολύ, προσέξτε τη στοιχειώδη ποιότητα που προσφέρουμε στους καταναλωτές. Τη στοιχειώδη», είπε.

Όπως εξήγησε, οι Έλληνες, κουρασμένοι από τη διαρκή αρνητική ειδησεογραφία, περιμένουν πλέον από τις μάρκες να τους φέρουν καλά νέα. Αναζητούν ασφάλεια, σταθερότητα και άμεσο όφελος. Ακόμη και η έννοια της ασφάλειας ενός προϊόντος αποκτά ευρύτερη σημασία, καθώς συνδέεται και με την ψυχική διάθεση του καταναλωτή.

Ξεχωριστό μήνυμα απηύθυνε προς την κυβέρνηση και τα σούπερ μάρκετ για τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούνται οι προσφορές.

«Αυτή η ιστορία με τα ταμπελάκια τούς έχει διαλύσει την ψυχή», ανέφερε, περιγράφοντας με σκωπτικό τρόπο την προσπάθεια που καταβάλλει ο καταναλωτής μπροστά στο ράφι για να διαπιστώσει πότε έγινε η τελευταία προσφορά και εάν πράγματι επωφελείται από τη σημερινή. Ζήτησε από τους παρευρισκόμενους να βρουν τρόπο ώστε η διαδικασία να γίνει πιο απλή και, συνεπώς, στα μάτια του καταναλωτή, πιο έντιμη.

Φτωχοί σε προοπτική

Παρότι η ακρίβεια κυριαρχεί στις δημοσκοπήσεις, σε μια διαφορετική ανάλυση της MRB, με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης πάνω σε ερευνητικά δεδομένα, η μείωση της πίεσης από την ακρίβεια και την εισοδηματική ανασφάλεια εμφανίζεται μόλις στην έκτη θέση ενός δεκαλόγου με τις επιθυμίες ζωής των Ελλήνων.

Στην κορυφή βρίσκεται η οικονομική κινητικότητα, η δυνατότητα δηλαδή των πολιτών να ανέβουν οικονομικά και κοινωνικά. Ακολουθούν οι πραγματικές ευκαιρίες δημιουργίας, η στήριξη της επιχειρηματικότητας ως διέξοδος από το μισθολογικό τέλμα, η δίκαιη μεταχείριση στον χώρο εργασίας και η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Τον δεκάλογο συμπληρώνουν η θεσμική δικαιοσύνη, η διαφάνεια και η λογοδοσία σε κρίσιμα γεγονότα, με συμβολική αναφορά στα Τέμπη, η αίσθηση ότι η ψήφος έχει αντίκτυπο και η επιθυμία των πολιτών να ακούγεται η φωνή τους.

Η συγκεκριμένη ανάλυση, που δεν αποτελεί συμβατική δημοσκοπική κατάταξη, δείχνει ότι το ζητούμενο για τους πολίτες είναι να αποκτήσουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τη ζωή τους με τις δικές τους δυνάμεις. Ακόμη και αν η αντιμετώπιση της ακρίβειας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εξωγενείς παράγοντες, όπως οι γεωπολιτικές συγκρούσεις, υπάρχουν άλλα πεδία στα οποία η Πολιτεία και οι επιχειρήσεις μπορούν, κατά τον κ. Μαύρο, να ανταποκριθούν στις προσδοκίες τους.

«Οι Έλληνες δεν νιώθουν φτωχοί μόνο οικονομικά. Νιώθουν φτωχοί σε προοπτική», ήταν ένα από τα κεντρικά συμπεράσματα της παρουσίασης.

Η διαπίστωση αυτή έχει και πολιτικές προεκτάσεις. Η υποκειμενική φτώχεια, το πώς δηλαδή αντιλαμβάνονται οι ίδιοι οι πολίτες την οικονομική τους κατάσταση και τις προοπτικές τους, χαρακτηρίζεται στην παρουσίαση της MRB ως βαρύτερη από την αντικειμενική και ως «πολιτικός δυναμίτης».

Οι εννέα ανατροπές του 2030

Τι σημαίνουν όλα αυτά για τις επιχειρήσεις που σχεδιάζουν σήμερα τις επενδύσεις, τα προϊόντα και την εμπορική πολιτική των επόμενων ετών;

Η βασική εκτίμηση της MRB είναι ότι ο Έλληνας καταναλωτής του 2030 δεν θα καταναλώνει περισσότερα πράγματα. Θα καταναλώνει περισσότερες υπηρεσίες, περισσότερες εμπειρίες και περισσότερη σιγουριά.

Ο κ. Μαύρος παρουσίασε εννέα προβλέψεις για την εξέλιξη της ελληνικής αγοράς μέχρι το τέλος της δεκαετίας:

1. Από τα προϊόντα στις υπηρεσίες. Η αύξηση της καταναλωτικής δαπάνης θα προέλθει κυρίως από τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν οι επιχειρήσεις γύρω από τα προϊόντα τους και λιγότερο από την αύξηση του όγκου των πωλήσεων.

2. Η έκρηξη των συνδρομών. Η εξοικείωση των Ελλήνων με τις επαναλαμβανόμενες πληρωμές, από τις πλατφόρμες streaming και τις τηλεπικοινωνίες μέχρι τις υπηρεσίες κινητικότητας, ανοίγει τον δρόμο για την επέκταση της συνδρομητικής οικονομίας σε περισσότερους κλάδους.

3. Η γνώση ως δείκτης αγοραστικής δύναμης. Ο καταναλωτής υψηλής δαπάνης του μέλλοντος θα είναι περισσότερο ενημερωμένος και λιγότερο προσανατολισμένος στην επίδειξη.

4. Η συγκέντρωση της αγοραστικής δύναμης στην Αθήνα. Η πρωτεύουσα θα συγκεντρώνει δυσανάλογα μεγάλο μέρος των οικονομικά ισχυρότερων καταναλωτών, γεγονός που θα επηρεάσει και τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις σχεδιάζουν την ανάπτυξή τους στην ελληνική αγορά.

5. Η βιωσιμότητα ως εμπορικός μοχλός. Από την παραδοσιακή εταιρική κοινωνική ευθύνη οι επιχειρήσεις καλούνται να περάσουν στον ρόλο του «εταιρικού συμπολίτη». Να επιλέξουν έναν συγκεκριμένο τομέα που αφορά τη ζωή των καταναλωτών και να ασχοληθούν συστηματικά με αυτόν, ακόμη και αν δεν συνδέεται άμεσα με τα προϊόντα τους.

6. Η υποχώρηση της επιρροής της τηλεόρασης. Ο επικεφαλής της MRB προέτρεψε τις επιχειρήσεις να μεταφέρουν μέρος των διαφημιστικών τους κονδυλίων στα κοινωνικά δίκτυα, εκτιμώντας ότι η τηλεόραση θα χάνει σταδιακά την επιρροή της στους καταναλωτές.

7. Η αλλαγή του ρόλου των brands. Η αναγνωρισιμότητα μιας μάρκας παύει να αποτελεί από μόνη της επαρκές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η MRB προβλέπει την ανάπτυξη του λεγόμενου trusted premium, της προθυμίας δηλαδή του καταναλωτή να πληρώσει υψηλότερη τιμή για μια μάρκα που εμπιστεύεται.

8. Η οικονομία της ευεξίας. Οι Έλληνες θα δαπανούν περισσότερα για τη σωματική και ψυχική τους υγεία, με την ευεξία να εξελίσσεται σε τρόπο ζωής.

9. Λιγότερο «φθηνά», περισσότερο «σωστά». Η σχέση τιμής, ποιότητας και πραγματικής χρησιμότητας ενός προϊόντος θα καθορίζει ολοένα και περισσότερο τις αγοραστικές επιλογές.

«Από την εποχή του “το ξέρω, άρα το αγοράζω”, περνάμε στη νέα εποχή που είναι “το εμπιστεύομαι, άρα πληρώνω περισσότερα”», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαύρος.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, παρά τις αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά, οι βασικές αξίες των Ελλήνων παραμένουν σχετικά σταθερές. Σε ποσοστά άνω του 50% οι ερωτηθέντες δηλώνουν ότι δεν τους αρέσει να χρωστούν, ότι θέλουν να τους εκτιμούν οι άλλοι και ότι προτιμούν επιχειρήσεις που λειτουργούν με ηθική.

Εκείνο που αλλάζει εντονότερα είναι η δραστηριότητά τους στα κοινωνικά δίκτυα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Μαύρος, μεταξύ 2023 και 2025 η συμμετοχή σε διαδικτυακούς διαγωνισμούς αυξήθηκε κατά 27%, η κοινοποίηση περιεχομένου τρίτων κατά 23% και η εκδήλωση προτίμησης για μάρκες και προϊόντα κατά 20%.

Η ελληνική αγορά, σύμφωνα με τη MRB, εισέρχεται σε μια εποχή «έξυπνης κατανάλωσης», στην οποία το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα θα αποκτήσουν οι επιχειρήσεις που προσφέρουν αξιοπιστία, ευκολία, εμπειρία και εξατομίκευση.

Η πρόκληση για τα σούπερ μάρκετ

Στο λιανεμπόριο η MRB προβλέπει τη συνύπαρξη του φυσικού καταστήματος με το ηλεκτρονικό εμπόριο και την παροχή περισσότερο εξατομικευμένων υπηρεσιών, με τη βοήθεια και της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο κ. Μαύρος προειδοποίησε, ωστόσο, τις αλυσίδες και τους προμηθευτές τους για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν τα retail media, τη διαφήμιση δηλαδή μέσα από τα φυσικά και ψηφιακά δίκτυα των λιανεμπόρων, που εξελίσσεται σε νέα πηγή εσόδων για τα σούπερ μάρκετ.

Εάν η αξιοποίηση των δεδομένων των πελατών έχει ως αποτέλεσμα απλώς να δέχονται περισσότερα διαφημιστικά μηνύματα, υπάρχει ο κίνδυνος να ενισχυθεί η καχυποψία τους. Και η διευκόλυνση του καταναλωτή δεν εξαντλείται, όπως είπε, στο να τον βοηθήσει κανείς να βρει ευκολότερα το ντοματάκι που αναζητά στο ράφι του σούπερ μάρκετ.

Η πραγματική ευκαιρία για τις αλυσίδες βρίσκεται στη δυνατότητα να αξιοποιήσουν όσα γνωρίζουν για τους πελάτες τους προκειμένου να τους προσφέρουν λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις οικονομικές τους δυνατότητες. Να τους βοηθήσουν, όπως χαρακτηριστικά είπε, να ενώσουν τα «θέλω» με τα «μπορώ» τους.

Ακριβώς αυτό ήταν και το καταληκτικό μήνυμα της παρουσίασης της MRB: «Δεν θέλω να με σώσεις, θέλω να μπορέσω».