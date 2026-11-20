Να κλείσει κάθε συζήτηση περί μετεκλογικής συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της επιχείρησε το Μέγαρο Μαξίμου, μετά τις δηλώσεις του βουλευτή Δημήτρη Καλογερόπουλου, οι οποίες προκάλεσαν νέες συζητήσεις στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης για τις πιθανές πολιτικές συμμαχίες μετά τις επόμενες εκλογές.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απέρριψε την προοπτική αυτή το πρωί της Παρασκευής, ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν είναι θέση της ΝΔ ούτε πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο».

Η παρέμβασή του ήρθε λίγες ώρες μετά την τοποθέτηση του Δημήτρη Καλογερόπουλου, ο οποίος, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο κυβερνητικών συνεργασιών, διερωτήθηκε γιατί η Νέα Δημοκρατία να μη στραφεί προς κόμματα που βρίσκονται δεξιότερα στον πολιτικό χάρτη, εφόσον οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις αποκλείουν τη συνεργασία μαζί της.

Η απάντηση Μαρινάκη

Εξηγώντας την κυβερνητική στάση, ο Παύλος Μαρινάκης επικαλέστηκε τις ουσιαστικές πολιτικές διαφορές μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και των κομμάτων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν πιθανούς συνομιλητές της στα δεξιά.

Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην εξωτερική πολιτική, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει επιτύχει μέσα σε επτά χρόνια αποτελέσματα που, κατά την εκτίμησή του, δεν είχαν επιτευχθεί από τη Μεταπολίτευση.

Στο πλαίσιο αυτό, έθεσε το ερώτημα πώς θα μπορούσε η κυβέρνηση να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με πολιτικές δυνάμεις που χαρακτηρίζουν την εξωτερική πολιτική της ενδοτική.

«Δεν θα γίνει ποτέ», υπογράμμισε, αποκλείοντας το συγκεκριμένο ενδεχόμενο συνεργασίας.

Αφορμή για την αντίδραση αποτέλεσαν οι δηλώσεις Καλογερόπουλου το βράδυ της Πέμπτης, κατά τη διάρκεια συζήτησης για το πολιτικό σκηνικό που ενδέχεται να διαμορφωθεί μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές.

Ο βουλευτής της ΝΔ υποστήριξε ότι οι σημερινές αρνήσεις συνεργασίας από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν αποτελούν απαραίτητα ένδειξη για τη στάση που θα τηρήσουν μετά την ανακοίνωση του εκλογικού αποτελέσματος.

«Οι εκλογές θα βγάλουν ένα αποτέλεσμα. Εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί… Καταρχήν κανείς δεν συνεργάζεται με τη Νέα Δημοκρατία γιατί είναι προεκλογική διαδικασία. Δεν ξέρω τι θα κάνουν στην πορεία», ανέφερε.

Στη συνέχεια διατύπωσε το ερώτημα που προκάλεσε τις αντιδράσεις:

«Η ΝΔ αφού δεν τη θέλει και κανένας, γιατί να μην πάει με εκείνους που είναι προς τα δεξιά; Υπάρχουν τόσα κόμματα. Δεν το κατάλαβα».

Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ για τη μεταγραφή Κασιμάτη

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τη μετακίνηση της Νίνας Κασιμάτη στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Χαρακτήρισε τις μετακινήσεις στελεχών μεταξύ ΠΑΣΟΚ, Πλεύσης Ελευθερίας και ΣΥΡΙΖΑ ως ένα διαρκές «μεταγραφικό παζάρι», παραλληλίζοντας την κατάσταση με τις μεταγραφές στο ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.

Διευκρίνισε ότι η πολιτική διεύρυνση δεν είναι από μόνη της αρνητική, υπενθυμίζοντας ότι και η Νέα Δημοκρατία έχει εντάξει στελέχη από άλλους πολιτικούς χώρους, χωρίς, όπως υποστήριξε, να αλλοιωθεί η φυσιογνωμία της.

Αντίθετα, κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι μεταβάλλει τον πολιτικό του χαρακτήρα εντάσσοντας διαδοχικά πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.

Κατά τον Παύλο Μαρινάκη, βασικό κριτήριο αυτών των μετακινήσεων είναι η αναζήτηση μεγαλύτερων πιθανοτήτων εκλογής για κάθε υποψήφιο.

Η κριτική του επεκτάθηκε προσωπικά και στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, τον οποίο κατηγόρησε ότι έχει μετατοπίσει το κόμμα προς τον πολιτικό χώρο στον οποίο κινείται ο Αλέξης Τσίπρας.

Υποστήριξε συγκεκριμένα ότι το ΠΑΣΟΚ υιοθετεί πλέον δύο πρακτικές που αποδίδει σε άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης: τις ανέξοδες εξαγγελίες και την απόδοση κάθε προβλήματος ή κρίσης σε κυβερνητικό σκάνδαλο.

Παράλληλα, αντιπαρέβαλε τη σημερινή πορεία του κόμματος με την περίοδο κατά την οποία, όπως ανέφερε, το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ συνέβαλαν στη διατήρηση της ευρωπαϊκής πορείας της Ελλάδας, επί Ευάγγελου Βενιζέλου και Φώφης Γεννηματά.

«Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη μετατοπίστηκε», σημείωσε, διευκρινίζοντας ότι δεν υποστηρίζει πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει ταυτιστεί προσωπικά με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά ότι έχει επιλέξει να κινηθεί στο ίδιο πολιτικό πεδίο.

Το σχόλιο για Σαμαρά και οι εκλογικές ισορροπίες

Ο Παύλος Μαρινάκης κλήθηκε, τέλος, να σχολιάσει το νέο βίντεο του Αντώνη Σαμαρά στο TikTok, αλλά απέφυγε να δώσει ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα στην κίνηση.

«Ο καθένας χρησιμοποιεί τα μέσα που επιθυμεί», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η πολιτική και οι εκλογές δεν αποτελούν τόσο απλή υπόθεση.

Ξεκαθάρισε, παράλληλα, ότι κατά την εκτίμησή του η εκλογική επίδοση της Νέας Δημοκρατίας δεν θα εξαρτηθεί από οποιοδήποτε άλλο κόμμα, επιδιώκοντας να υποβαθμίσει τη σημασία των κινήσεων και των πρωτοβουλιών στον ευρύτερο χώρο της Κεντροδεξιάς.