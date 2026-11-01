Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

«Θρασύδειλους» αποκαλεί ο Παύλος Μαρινάκης τους δράστες της επίθεσης με γκαζάκια στο πολιτικό γραφείο του Θάνου Πλεύρη, καταγγέλλοντας απόπειρα φίμωσης μέσω της βίας και στέλνοντας σαφές μήνυμα πως «η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάνει λόγο για «εγκληματική ενέργεια», τονίζοντας ότι οι δράστες δεν βάζουν στο στόχαστρο τους μόνο τον υπουργό μετανάστευσης αλλά και: «Κάθε άλλον που κάνει το “λάθος” να μη συντάσσεται με τη λογική του χάους και της βίας», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Ας το καταλάβουν καλά: η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται και δεν πρόκειται ποτέ να λειτουργήσει με τους όρους τους», διαμηνύει.

Παράλληλα, εκφράζει την απόλυτη εμπιστοσύνη του στην Ελληνική Αστυνομία για τον ταχύτερο δυνατό εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.