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Στόχος εμπρηστικής επίθεσης έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής (1/11) η πολυκατοικία στο Κολωνάκι, όπου στεγάζεται το πολιτικό γραφείο του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη. Άγνωστοι τοποθέτησαν στην είσοδο του κτιρίου αυτοσχέδιο μηχανισμό αποτελούμενο από δύο γκαζάκια, προκαλώντας έκρηξη και υλικές ζημιές.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 02:15, στην οδό Αλεξάνδρου Σούτσου. Από την έκρηξη προκλήθηκαν φθορές στην κεντρική είσοδο της πολυκατοικίας, ενώ έσπασαν τζάμια, με τα θραύσματα να διασκορπίζονται στον περιβάλλοντα χώρο.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, προκειμένου να εξετάσουν τα υπολείμματα του μηχανισμού και να συλλέξουν στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό των δραστών.

Παράλληλα, τοποθετήθηκαν προειδοποιητικά σημειώματα στην είσοδο της πολυκατοικίας, ώστε να ενημερώνονται όσοι πλησιάζουν για τον κίνδυνο τραυματισμού από τα σπασμένα γυαλιά.

Πλεύρης: «Δεν με τρομάζουν»

Με ανάρτησή του μετά την επίθεση, ο Θάνος Πλεύρης έστειλε το μήνυμα ότι δεν πρόκειται να εκφοβιστεί από την ενέργεια των αγνώστων.

Κάποιοι οπαδοί λαθρομεταναστών έβαλαν εκρηκτικούς μηχανισμούς στο πολιτικό μου γραφείο στο κέντρο της Αθήνας. Μόλις έφυγα από αυτό,

Ο τρόπος που τοποθέτησαν τους εκρηκτικούς Μηχανισμούς αποδεικνύει ανθρωποκτόνο δόλο. Δεν υπολογίζω τα συγκεκριμένα καθάρματα. Τα τρομάζω και δεν με τρομάζουν. — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) November 1, 2026

Ο υπουργός χαρακτήρισε τους δράστες «οπαδούς λαθρομεταναστών», συνδέοντας ο ίδιος την επίθεση με το μεταναστευτικό ζήτημα.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο τρόπος με τον οποίο τοποθετήθηκε ο εμπρηστικός μηχανισμός καταδεικνύει, κατά την εκτίμησή του, ανθρωποκτόνο δόλο, καθώς η έκρηξη θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

«Δεν υπολογίζω τα συγκεκριμένα καθάρματα. Τα τρομάζω και δεν με τρομάζουν», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Σε εξέλιξη η αστυνομική έρευνα

Οι αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η εμπρηστική επίθεση, αναζητώντας στοιχεία για την ταυτότητα των δραστών.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τα υπολείμματα του αυτοσχέδιου μηχανισμού, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί η ταυτοποίηση των προσώπων που τοποθέτησαν τα γκαζάκια.

Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν υπό διερεύνηση.