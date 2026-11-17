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Κυβερνητική δέσμευση ότι δεν θα επιτρέπεται η μεταφορά συντελεστή δόμησης από δήμο σε δήμο μετέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο OPEN μετά τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους επτά δημάρχους του Βόρειου Τομέα που είχαν αποστείλει σχετική επιστολή. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι, εφόσον χρειαστεί, η δέσμευση θα κατοχυρωθεί νομοθετικά και τόνισε ότι οι δήμοι που δεν επιθυμούν να ενταχθούν στη διαδικασία θα εξαιρεθούν πλήρως.

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός άκουσε τις εισηγήσεις και τις ενστάσεις των επτά δημάρχων. Όπως είπε, ορισμένοι δήμοι δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν, επικαλούμενοι την έλλειψη διαθέσιμων χώρων ή τη φυσιογνωμία των περιοχών τους. Άλλοι ζήτησαν περισσότερο χρόνο για διαβούλευση, ενώ υπήρξαν και δήμοι που ζήτησαν επίσπευση των διαδικασιών, καθώς επιθυμούν μεγαλύτερη οικοδομική δραστηριότητα στις περιοχές τους.

Για τους δήμους που ζήτησαν παράταση της διαβούλευσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι δόθηκε επιπλέον χρόνος και ότι οποιαδήποτε απόφαση θα ληφθεί με τη σύμφωνη γνώμη του οικείου δημοτικού συμβουλίου. Σημείωσε επίσης ότι, σύμφωνα με όσα είπε ο πρωθυπουργός στη συνάντηση, οι δήμοι που θα μείνουν εκτός της διαδικασίας θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι τις αποζημιώσεις για απαλλοτριώσεις, εφόσον προκύψουν.

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι η συζήτηση αφορά, μεταξύ άλλων, ιδιοκτήτες διατηρητέων κτισμάτων ή ακινήτων για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση απαλλοτρίωσης. Είπε ότι γι’ αυτές τις περιπτώσεις εξετάζεται τρόπος αποκατάστασης, είτε με μεταφορά συντελεστή δόμησης είτε με χρηματική αποζημίωση, και σημείωσε ότι το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δημοσιοποίησε τη σχετική μελέτη προς διαβούλευση.

Για το καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι οι άδειες για τις εργασίες δόθηκαν αποκλειστικά από τις ελληνικές και τις κυπριακές αρχές. Επικαλέστηκε την ανακοίνωση της κοινοπραξίας του έργου, σύμφωνα με την οποία το πλοίο απέπλευσε και οι εργασίες άρχισαν με άδειες των δύο χωρών. Για τη γαλλική ενημέρωση προς την Τουρκία και την Αίγυπτο, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι η Αθήνα γνώριζε το μέρος του περιεχομένου που αφορούσε την Ελλάδα και ότι η ελληνική πλευρά δεν ζήτησε να γίνει η ενημέρωση.

Ανέφερε ότι ο υπουργός Εξωτερικών είχε μιλήσει δημόσια για την ενημέρωση πριν από την έναρξη των εργασιών και ότι τότε δεν είχε διευκρινιστεί αν θα προερχόταν από την εταιρεία ή από τη γαλλική κυβέρνηση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι η τουρκική NAVTEX, η οποία στη συνέχεια ακυρώθηκε, δεν έκανε αναφορά σε άδεια, ενώ ανέφερε ότι η ελληνική πλευρά εξέδωσε αντι-NAVTEX. Επισήμανε επίσης ότι μέρος των εργασιών προχωρά με ελληνική και κυπριακή άδεια σε περιοχή που αφορά το τουρκολιβυκό μνημόνιο, το οποίο χαρακτήρισε «παράνομο και ανυπόστατο».

«Δεν υπάρχει κανένα θέμα» για Ν. Τσάφο και Β. Λιάκο

Για τον υφυπουργό Ενέργειας Νίκο Τσάφο, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι η κεντρική θέση της κυβέρνησης είναι πως «δεν υπάρχει κανένα θέμα».

Ανέφερε ότι ο κ. Τσάφος κατείχε ομόλογα, τα οποία ρευστοποίησε όταν ανέλαβε το υφυπουργείο. Στην ερώτηση για την κατοχή των ομολόγων κατά την περίοδο που ο κ. Τσάφος ήταν σύμβουλος του πρωθυπουργού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι ο σύμβουλος δεν είχε αποφασιστική ή νομοθετική αρμοδιότητα και δεν υπέγραφε αποφάσεις για έργα ή διαγωνισμούς.

Για τον υφυπουργό Εσωτερικών Βαγγέλη Λιάκο, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι οι συνεργασίες του λογιστικού γραφείου της αδελφής του με δήμους ήταν νόμιμες και είχαν αρχίσει χρόνια πριν από την εκλογή του ίδιου στη Βουλή, σε άλλη εκλογική περιφέρεια. Στην ερώτηση για το κατά πόσον οι συνεργασίες αυτές θέτουν ζήτημα λόγω του χαρτοφυλακίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι η κυβέρνηση δεν θεωρεί πως υπάρχει ασυμβίβαστο. Για το πώς θα διαχειριστεί η οικογένεια τις συνεργασίες κατά τη θητεία του κ. Λιάκου στο υπουργείο, είπε «αφήστε να το δούμε».