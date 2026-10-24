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Μετωπική επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο κατηγόρησε ότι θέλει να ξαναδεί τη νεολαία στους δρόμους για «επαναστατική γυμναστική», εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης από το βήμα της Παναττικής Συνδιάσκεψης της ΟΝΝΕΔ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι ο πρώην πρωθυπουργός εξακολουθεί να επενδύει στην οργή και στις διαμαρτυρίες των νέων, αντί να δίνει απαντήσεις στα προβλήματα που τους απασχολούν, από την εύρεση εργασίας και τους χαμηλούς μισθούς μέχρι το υψηλό κόστος στέγασης.

«Η νεολαία σήμερα δεν είναι οι ημιπιτσιρικάδες που φαντασιώνεται να αναβιώσει ο κ. Τσίπρας να βγαίνουν στον δρόμο για επαναστατική γυμναστική, όπως έκανε ο ίδιος στα νιάτα του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο χαρακτηρισμός «ημιπιτσιρικάδες» παρέπεμπε στον Νίκο Βούτση, ο οποίος είχε χρησιμοποιήσει τη λέξη το 2021 για τον 35χρονο τότε γιο του, μετά τη σύλληψή του για συμμετοχή σε ενέργεια με τρικάκια έξω από το σπίτι και το δικηγορικό γραφείο της Σοφίας Νικολάου. Οι δύο συλληφθέντες είχαν στη συνέχεια αθωωθεί.

Ο Παύλος Μαρινάκης συνέδεσε την επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με το ερώτημα ποιος μπορεί να δώσει ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα των νέων. «Αυτοί που τους καλούν να τα σπάσουν ή αυτοί που τους μειώνουν τους φόρους;», ανέφερε, παρουσιάζοντας τις φορολογικές μειώσεις, τα κίνητρα για νέες επιχειρήσεις και τα προγράμματα στέγασης ως απάντηση της κυβέρνησης. Αναγνώρισε, πάντως, ότι η ακρίβεια και τα υψηλά ενοίκια εξακολουθούν να δυσκολεύουν τη ζωή της νέας γενιάς.

Διεύρυνση με όριο την «αλλοίωση»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τοποθετήθηκε και στη συζήτηση για τη διεύρυνση της Νέας Δημοκρατίας, αναφερόμενος στον προβληματισμό στελεχών που έχουν δώσει μάχες για την παράταξη χωρίς να ζητήσουν ανταλλάγματα.

«Η διεύρυνση είναι μια αναγκαία διαδικασία για να μεγαλώσει η παράταξη, αρκεί να μην συνεπάγεται αλλοίωση», υπογράμμισε.

Ως πρώην πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ και πρώην γραμματέας της ΝΔ, υπενθύμισε τις ευκαιρίες που έχουν δοθεί επί Κυριάκου Μητσοτάκη σε στελέχη προερχόμενα από την κομματική νεολαία. Αναφέρθηκε στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, στον Γιάννη Σμυρλή, στον Στέλιο Κονταδάκη, στον Γιώργο Βρεττάκο και στη Σοφία Ζαχαράκη, επισημαίνοντας ότι η κομματική διαδρομή έχει ανοίξει δρόμους τόσο στην πολιτική όσο και στον επαγγελματικό στίβο.

Τα δύο άκρα και η εκλογική μάχη

Ο κ. Μαρινάκης καταφέρθηκε επίσης εναντίον όσων επιχειρούν, όπως είπε, να αναβιώσουν ακροδεξιά κόμματα, αλλά και εκείνων που χρησιμοποιούν βίαιες πρακτικές στο όνομα της επανάστασης.

Έκανε ειδική αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, απορρίπτοντας κάθε δικαιολόγηση τέτοιων ενεργειών. «Τα δύο άκρα μοιάζουν περισσότερο απ’ όσο θέλουν να παραδεχτούν», υποστήριξε, καλώντας την ΟΝΝΕΔ να αντιπαρατεθεί στον λαϊκισμό και στην τοξικότητα.

Για τις εκλογές του 2027, υποστήριξε ότι η νίκη της ΝΔ το 2023 στηρίχθηκε στο έργο της προηγούμενης τετραετίας και όχι μόνο στην προεκλογική εκστρατεία. Κάλεσε την κομματική νεολαία να απευθυνθεί και στους νέους που αντιμετωπίζουν την πολιτική με δυσπιστία, επιμένοντας ότι η επαφή μαζί τους δεν μπορεί να περιορίζεται στην περίοδο πριν από τις κάλπες.

Κλείνοντας, μίλησε για μια «μεγάλη μάχη» που έρχεται την άνοιξη, ζητώντας από τα στελέχη της ΟΝΝΕΔ να βρεθούν στην πρώτη γραμμή, στο πλευρό της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη.