Σε συνολική αναμόρφωση του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις προσανατολίζεται η κυβέρνηση, με στόχο την επανεξέταση των προϋποθέσεων χορήγησης επιπλέον μορίων και τη διαμόρφωση ενός πιο αξιοκρατικού πλαισίου.

Η πρωτοβουλία δρομολογείται με εντολή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στον απόηχο της υπόθεσης που οδήγησε στην παραίτηση του υφυπουργού Ανάπτυξης, Λάζαρου Τσαβδαρίδη.

Όπως γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, η επανεξέταση δεν θα περιοριστεί στις ευνοϊκές ρυθμίσεις που ισχύουν για τους αθλητές, αλλά θα καλύψει το συνολικό πλαίσιο μοριοδότησης των υποψηφίων.

Τα δύο κριτήρια και οι μεταβατικές διατάξεις

Στο υπουργείο Παιδείας και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έχει δοθεί κατεύθυνση ώστε, ειδικά για τις αθλητικές διακρίσεις, να λαμβάνονται υπόψη η πραγματική συμμετοχή των υποψηφίων σε αγώνες και η διάρκεια της ενασχόλησής τους με τις συγκεκριμένες δραστηριότητες.

Ιδιαίτερη μέριμνα προβλέπεται για τους μαθητές που προετοιμάζονται ήδη για τις εξετάσεις. Ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι το νέο σχέδιο θα περιλαμβάνει ρητές μεταβατικές διατάξεις, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η κατάσταση των σημερινών υποψηφίων.

Το υφιστάμενο καθεστώς βασίζεται σε νομοθεσία του 1999, η οποία εξακολουθεί να εφαρμόζεται έπειτα από σειρά τροποποιήσεων. Η επικείμενη επανεξέταση αποσκοπεί στην αναπροσαρμογή αυτού του πλαισίου, με τις τελικές προβλέψεις να αναμένονται μετά την κατάρτιση του σχετικού σχεδίου.