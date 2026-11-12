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Σε εκκρεμότητα παραμένει η απόφαση για το πολιτικό μέλλον του υφυπουργού Ανάπτυξης, Λάζαρου Τσαβδαρίδη, καθώς στο Μέγαρο Μαξίμου συνεχίζεται η αξιολόγηση των δεδομένων της υπόθεσης, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται καθοριστικές για την παραμονή του στην κυβέρνηση.

Σύμφωνα με το protothema.gr, παρότι μέχρι αργά χθες το βράδυ δεν επικρατούσε η εκτίμηση ότι θα οδηγηθεί σε απομάκρυνση, οι εξελίξεις έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό στο πρωθυπουργικό επιτελείο.

Το βασικό ερώτημα που απασχολεί πλέον την κυβέρνηση δεν περιορίζεται στο κατά πόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες, αλλά επεκτείνεται και στην πολιτική και ηθική διάσταση της υπόθεσης, καθώς και στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει για την εικόνα της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το θέμα αναμένεται να εξεταστεί εκ νέου στον σημερινό «πρωινό καφέ» του Μεγάρου Μαξίμου, με το διάστημα έως τη μεσημεριανή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, να θεωρείται κρίσιμο για τις τελικές αποφάσεις.

Ήδη από χθες είχαν διατυπωθεί εισηγήσεις υπέρ της άμεσης απομάκρυνσης του υφυπουργού, ακόμη και κατά τη διάρκεια της πρωινής σύσκεψης του πρωθυπουργικού επιτελείου.

Ορισμένοι από τους συμμετέχοντες φέρονται να υποστήριξαν ότι, ανεξαρτήτως ενδεχόμενων νομικών ζητημάτων, η υπόθεση προκαλεί πολιτική φθορά και δημιουργεί μια δύσκολη κατάσταση για την κυβέρνηση.

Παρά τις σχετικές εισηγήσεις, ο κ. Τσαβδαρίδης διατήρησε χθες τη θέση του, χωρίς ωστόσο να έχει κλείσει οριστικά το ζήτημα.

Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φέρεται να εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τις εξελίξεις, ζητώντας πλήρη και αναλυτική ενημέρωση για τα πραγματικά περιστατικά, προτού ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός ζήτησε ενημέρωση από το υπουργείο Παιδείας, την οποία έλαβε στο Μέγαρο Μαξίμου από την υπουργό Σοφία Ζαχαράκη. Στο επίκεντρο βρέθηκε η διαδικασία εισαγωγής της κόρης του υφυπουργού στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, καθώς και η αξιοποίηση της ειδικής πρόβλεψης για υποψηφίους με διακρίσεις στον αθλητισμό.

Σύμφωνα με τα όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας, η κόρη του Λάζαρου Τσαβδαρίδη εισήχθη με τη βαθμολογία της στο Γεωπονικό Τμήμα της Λάρισας. Παράλληλα, όμως, είχε εξασφαλίσει, μέσω των διακρίσεών της στο χάντμπολ, το δικαίωμα εισαγωγής με το επιπλέον ποσοστό του 10%, γεγονός που της έδινε τη δυνατότητα να περάσει και στο Παιδαγωγικό Τμήμα της Ρόδου.

Παρά το γεγονός ότι ο κ. Τσαβδαρίδης τόνισε ότι η κόρη του πέρασε «με το σπαθί της» και χωρίς να κάνει χρήση της ευνοϊκής ρύθμισης του 10%, εντούτοις ο ίδιος ο κ. Τσαβδαρίδης έχει καταθέσει αίτηση ως κηδεμόνας του παιδιού για να χρησιμοποιηθεί η ευνοϊκή μοριοδότηση, ασχέτως αν στο τέλος η κόρη του επέλεξε να μην γραφτεί στο τμήμα της Ρόδου. Το ότι πέρασε και δεν γράφτηκε πάντως σημαίνει ότι κάποιος άλλος ενδιαφερόμενος έμεινε εκτός, καθώς μια κενή θέση δεν καλύπτεται από επιλαχόντα. Κατά πληροφορίες, σήμερα η κόρη του κ. Τσαβδαρίδη σπουδάζει Φαρμακολογία στην Κύπρο.

Αρμόδιες πηγές είναι κάθετες ότι δεν προκύπτει κάποια παρανομία από μέρους του κ. Τσαβδαρίδη, ενώ και η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Χάντμπολ συντείνει στο γεγονός ότι δεν υπήρξαν παρατυπίες ως προς το αν η κόρη του ήταν αθλήτρια με ενεργό δελτίο. Όμως η συζήτηση έχει μετατοπιστεί στο πεδίο της ηθικής και στο αν ο κ. Τσαβδαρίδης έκανε ενέργειες στην προσπάθεια να ευνοήσει την κόρη του, αν και ο ίδιος στη χθεσινή του εμφάνιση στον ΑΝΤ1 ξεκαθάρισε ότι δεν άσκησε καθ’ οιονδήποτε τρόπο αθέμιτη επιρροή.