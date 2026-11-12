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Την παραίτηση του υπέβαλε σήμερα, Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, στον πρωθυπουργό ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, για την υπόθεση με τα αθλητικά μόρια της κόρης του στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε δεκτή την παραίτηση καθώς οι εξηγήσεις που έδωσε σχετικά με την υπόθεσή του δεν κρίθηκαν επαρκείς.

Υπενθυμίζεται ότι, χθες, ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, είχε προχωρήσεις σε σε κατηγορηματική διάψευση των καταγγελιών σχετικά με την αθλητική ιδιότητα της κόρης του και την ενδεχόμενη αξιοποίησή της για την εξασφάλιση επιπλέον μορίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Οι καταγγελίες ανέφεραν ότι η κόρη του εμφανιζόταν ως αθλήτρια συλλόγου χάντμπολ στη Βόρεια Ελλάδα, χωρίς να έχει την αντίστοιχη πραγματική αθλητική δραστηριότητα, με σκοπό να επωφεληθεί από την πρόσθετη μοριοδότηση για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ο υφυπουργός παρέμεινε, χθες, στη θέση του, παρά τις εισηγήσεις που διατυπώθηκαν και κατά τη διάρκεια του «πρωινού καφέ» στο Μέγαρο Μαξίμου για την άμεση απομάκρυνσή του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ορισμένοι από τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη εκτίμησαν ότι, ανεξάρτητα από το εάν έχουν παραβιαστεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες, η υπόθεση δημιουργεί ένα πολιτικά δύσκολο περιβάλλον για την κυβέρνηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειωτέον, δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για την εξέλιξη, ζητώντας να ενημερωθεί αναλυτικά για τα πραγματικά δεδομένα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός ζήτησε ενημέρωση από το υπουργείο Παιδείας, την οποία έλαβε στο Μέγαρο Μαξίμου από την υπουργό Σοφία Ζαχαράκη. Στο επίκεντρο βρέθηκε η διαδικασία εισαγωγής της κόρης του υφυπουργού στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, καθώς και η αξιοποίηση της ειδικής πρόβλεψης για υποψηφίους με διακρίσεις στον αθλητισμό.

Σύμφωνα με τα όσα ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, η κόρη του Λάζαρου Τσαβδαρίδη εισήχθη με τη βαθμολογία της στο Γεωπονικό Τμήμα της Λάρισας. Παράλληλα, όμως, είχε εξασφαλίσει, μέσω των διακρίσεών της στο χάντμπολ, το δικαίωμα εισαγωγής με το επιπλέον ποσοστό του 10%, γεγονός που της έδινε τη δυνατότητα να περάσει και στο Παιδαγωγικό Τμήμα της Ρόδου.

Παρά το γεγονός ότι ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης τόνισε ότι η κόρη του πέρασε «με το σπαθί της» και χωρίς να κάνει χρήση της ευνοϊκής ρύθμισης του 10%, εντούτοις ο ίδιος ο κ. Τσαβδαρίδης έχει καταθέσει αίτηση ως κηδεμόνας του παιδιού για να χρησιμοποιηθεί η ευνοϊκή μοριοδότηση, ασχέτως αν στο τέλος η κόρη του επέλεξε να μην γραφτεί στο τμήμα της Ρόδου. Το ότι πέρασε και δεν γράφτηκε πάντως σημαίνει ότι κάποιος άλλος ενδιαφερόμενος έμεινε εκτός, καθώς μια κενή θέση δεν καλύπτεται από επιλαχόντα. Κατά πληροφορίες, σήμερα η κόρη του κ. Τσαβδαρίδη σπουδάζει Φαρμακολογία στην Κύπρο.

Αρμόδιες πηγές είναι κάθετες ότι δεν προκύπτει κάποια παρανομία από μέρους του Λάζαρου Τσαβδαρίδη, ενώ και η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Χάντμπολ συντείνει στο γεγονός ότι δεν υπήρξαν παρατυπίες ως προς το αν η κόρη του ήταν αθλήτρια με ενεργό δελτίο. Όμως η συζήτηση έχει μετατοπιστεί στο πεδίο της ηθικής και στο αν ο κ. Τσαβδαρίδης έκανε ενέργειες στην προσπάθεια να ευνοήσει την κόρη του, αν και ο ίδιος στη χθεσινή του εμφάνιση στον ΑΝΤ1 ξεκαθάρισε ότι δεν άσκησε καθ’ οιονδήποτε τρόπο αθέμιτη επιρροή.