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Σε συγκεκριμένες ημερομηνίες από τα τέλη Μαΐου έως και τα τέλη Ιουνίου θα εξεταστούν οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2027, καθώς καθορίστηκε το αναλυτικό πρόγραμμα για τα ημερήσια και εσπερινά ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, αλλά και για τα ειδικά και μουσικά μαθήματα.

Παράλληλα, ορίστηκε το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα πραγματοποιηθούν η Υγειονομική Εξέταση και η Πρακτική Δοκιμασία για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα τις ημερομηνίες και τις ώρες προσέλευσης, καθώς για τα περισσότερα μαθήματα η εξέταση ξεκινά στις 08:30, ενώ η προσέλευση στις αίθουσες πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 08:00.

Πανελλαδικές 2027: Το πρόγραμμα των ΓΕΛ

Η έναρξη των εξετάσεων για τους υποψηφίους των ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 28 Μαΐου 2027, με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας Γενικής Παιδείας.

Ακολουθούν οι υπόλοιπες ημερομηνίες:

Δευτέρα 31 Μαΐου 2027

Αρχαία Ελληνικά για τους υποψηφίους Ανθρωπιστικών Σπουδών

Μαθηματικά για τις Θετικές Σπουδές και τις Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής

Βιολογία για τις Σπουδές Υγείας

Τετάρτη 2 Ιουνίου 2027

Λατινικά για τις Ανθρωπιστικές Σπουδές

Χημεία για τις Θετικές Σπουδές και τις Σπουδές Υγείας

Πληροφορική για τις Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής

Παρασκευή 4 Ιουνίου 2027

Ιστορία για τις Ανθρωπιστικές Σπουδές

Φυσική για τις Θετικές Σπουδές και τις Σπουδές Υγείας

Οικονομία για τις Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής

Η ώρα έναρξης όλων των εξετάσεων των ΓΕΛ έχει οριστεί στις 08:30 π.μ., ενώ οι υποψήφιοι ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων θα πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες έως τις 08:00.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις ώρες, ενώ η εξεταστέα ύλη και τα θέματα είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ.

Το πρόγραμμα των ΕΠΑΛ

Οι εξετάσεις για τους υποψηφίους των ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ ξεκινούν μία ημέρα αργότερα από εκείνες των ΓΕΛ, το Σάββατο 29 Μαΐου 2027, με τα Νέα Ελληνικά.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται ως εξής:

Τρίτη 1 Ιουνίου 2027

Μαθηματικά (Άλγεβρα)

Πέμπτη 3 Ιουνίου 2027

Ανατομία-Φυσιολογία II

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ)

Δίκτυα Υπολογιστών

Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

Σάββατο 5 Ιουνίου 2027

Ηλεκτροτεχνία 2

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

Προγραμματισμός Υπολογιστών

Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης

Δευτέρα 7 Ιουνίου 2027

Υγιεινή

Ναυτικό Δίκαιο-Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία-Εφαρμογές

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ)

Στοιχεία Μηχανών

Τετάρτη 9 Ιουνίου 2027

Ηλεκτρικές Μηχανές

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

Ναυσιπλοΐα II

Ναυτικές Μηχανές

Παρασκευή 11 Ιουνίου 2027

Τεχνολογία Υλικών

Οικοδομική

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II (ΜΕΚ II)

Ψηφιακά Συστήματα

Σάββατο 12 Ιουνίου 2027

Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού

Κινητήρες Αεροσκαφών

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

Και για τα ΕΠΑΛ η ώρα έναρξης έχει οριστεί στις 08:30 π.μ., με υποχρεωτική προσέλευση έως τις 08:00. Η διάρκεια των περισσότερων εξετάσεων είναι τρεις ώρες.

Εξαίρεση αποτελεί το Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο προβλέπεται διάρκεια εξέτασης τεσσάρων ωρών.

Όπως και στα ΓΕΛ, η εξεταστέα ύλη και τα θέματα είναι κοινά για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ.

Ειδικά και μουσικά μαθήματα

Μετά την ολοκλήρωση των βασικών εξετάσεων ακολουθεί το πρόγραμμα των ειδικών και μουσικών μαθημάτων, το οποίο αφορά υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Η εξέταση ξεκινά τη Δευτέρα 14 Ιουνίου 2027 με τα Αγγλικά και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 24 Ιουνίου με τα Ιταλικά.

Αναλυτικά:

Δευτέρα 14 Ιουνίου, 10:00 π.μ.

Αγγλικά

Τρίτη 15 Ιουνίου, 08:30 π.μ.

Ελεύθερο Σχέδιο

Τετάρτη 16 Ιουνίου, 08:30 π.μ.

Γραμμικό Σχέδιο

Πέμπτη 17 Ιουνίου, 08:30 π.μ.

Γαλλικά

Παρασκευή 18 Ιουνίου, 08:30 π.μ.

Γερμανικά

Σάββατο 19 Ιουνίου, 10:00 π.μ.

Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία

Τρίτη 22 Ιουνίου, 08:30 π.μ.

Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία

Τετάρτη 23 Ιουνίου, 08:30 π.μ.

Ισπανικά

Πέμπτη 24 Ιουνίου, 08:30 π.μ.

Ιταλικά

Για τα μαθήματα που εξετάζονται στις 08:30, η προσέλευση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 08:00, ενώ για εκείνα που ξεκινούν στις 10:00 οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες έως τις 09:30.

Η διάρκεια των ειδικών μαθημάτων

Η διάρκεια εξέτασης διαφοροποιείται ανάλογα με το μάθημα. Για τις ξένες γλώσσες προβλέπονται τρεις ώρες, ενώ για το Ελεύθερο και το Γραμμικό Σχέδιο η εξέταση διαρκεί έξι ώρες.

Στο μάθημα Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής έχει διάρκεια από τέσσερα έως έξι λεπτά για κάθε υποψήφιο.

Για τη Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία, η συνολική διάρκεια της εξέτασης ανέρχεται σε τρεις ώρες και 30 λεπτά.

ΤΕΦΑΑ: Η προθεσμία για υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία

Ξεχωριστά έχει καθοριστεί και το χρονοδιάγραμμα για τους υποψηφίους που διεκδικούν εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).

Η Υγειονομική Εξέταση και η Πρακτική Δοκιμασία των υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028 θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 14 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2027.

Με την ολοκλήρωση και αυτής της διαδικασίας, διαμορφώνεται το πλήρες χρονοδιάγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2027, από την πρώτη εξέταση στα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ έως τα ειδικά μαθήματα και τις διαδικασίες εισαγωγής στα ΤΕΦΑΑ.

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