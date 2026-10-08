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Με μία σειρά αναρτήσεων με εντυπωσιακά πλάνα της Ακρόπολης των Αθηνών και του Παρθενώνα και αποσπάσματα των δράσεών του, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, έκανε τον απολογισμό του για την επίσκεψή του στην Αθήνα. Δεν παρέλειψε δε να παρουσιάσει και τους «εχθρούς» της Δύσης προσωποποιώντας τους στον Φιντέλ Κάστρο, τον Νίκολας Μαδούρο και τον Ιωσήφ Στάλιν.

Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ έδειξε την εκτίμησή του για την Ελλάδα και τον Ελληνικό Πολιτισμό, όχι μόνο μέσω της ιστορικής του ομιλίας στην Πνύκα, αλλά και μέσω των αναρτήσεών του με τις οποίες απευθύνθηκε όχι μόνο στο ελληνικό και αμερικανικό κοινό, αλλά στο σύνολο της Δύσης και του Δυτικού Πολιτισμού, για τον οποίον είπε χαρακτηριστικά πως «αξίζει υπεράσπισης».

Ο Μάρκο Ρούμπιο δημοσίευσε πλάνα από την συνάντησή του με τον Έλληνα ομόλογό του, Γιώργο Γεραπετρίτη, δεν παρέλειψε να συμπεριλάβει και μέρος του αγιασμού στην αμερικανική πρεσβεία, ενώ πλαισίωσε το βίντεό του με την συνοδεία της Ελληνικής Αστυνομίας και συγκεκριμένα της Ομάδας ΔΙΑΣ στην αυτοκινητοπομπή του, και στιγμιότυπα από την ομιλία του στην Πνύκα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Secretary Marco Rubio (@secrubio)

Σε άλλη ανάρτησή του η οποία αποτελεί ουσιαστικά ένα σπικάζ της ομιλίας του στην Πνύκα ο Μάρκο Ρούμπιο έχει επενδύσει το βίντεο με εμβληματικά στιγμιότυπα της Ακρόπολης, αλλά και με χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από επιτυχίες της Δύσης, όπως η εξερεύνηση του Διαστήματος, η Ανακάλυψη της Αμερικής, η νίκη των Συμμάχων στον Β Παγκόσμιο Πόλεμο. Ωστόσο στο ίδιο βίντεο μιλάει και για την παρακμή της Δύσης δείχνοντας στιγμιότυπα από πορείες και επεισόδια σε διάφορα μέρη των ΗΠΑ και της Ευρώπης

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη U.S. Department of State (@statedept)



Μετά τις συναντήσεις του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, καθώς και την ολοκλήρωση του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας–ΗΠΑ, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας έκανε τον απολογισμό της παρουσίας του στην Αθήνα, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα «πηγή έμπνευσης» και υπογραμμίζοντας ότι οι δύο χώρες θα συνεχίσουν να προωθούν την κοινή τους ασφάλεια, ισχύ και ευημερία.

Αναφερόμενος στη συνάντηση που είχε το βράδυ της Τετάρτης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είπε ότι συζήτησαν «τρόπους με τους οποίους οι ΗΠΑ και η Ελλάδα μπορούν να ενισχύσουν την ενεργειακή συνεργασία, να διευρύνουν τη συνεργασία στον τομέα της άμυνας και της επιβολής του νόμου και να ενισχύσουν τη δίκαιη κατανομή των βαρών στο ΝΑΤΟ». «Πρώτα η Αμερική, ισχυρότερη με τους συμμάχους μας», πρόσθεσε.

Met with Greek @primeministergr Mitsotakis to discuss ways the United States and Greece can boost energy cooperation, expand defense and law enforcement cooperation, and reinforce NATO burden-sharing. America First, stronger with our allies. https://t.co/js8RZmZnTL — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 8, 2026

Για τις διμερείς σχέσεις υπογράμμισε ότι η συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ συνεχίζει να αποφέρει οφέλη και για τις δύο χώρες: «Στην Αθήνα, αντιμετωπίσαμε προκλήσεις και προωθήσαμε την κοινή μας ασφάλεια και ευημερία».

The U.S.-Greece partnership continues to deliver for both countries. In Athens, we addressed challenges and advanced our shared security and prosperity. https://t.co/wPiY56yLIV — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 8, 2026

Για τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο ο Μάρκο Ρούμπιο έγραψε στο Χ ότι Ελλάδα και ΗΠΑ προώθησαν νέες συμφωνίες που εμβαθύνουν την αμυντική και στον τομέα της ασφάλειας συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. «Καθώς η Αμερική γιορτάζει 250 χρόνια ανεξαρτησίας, η Ελλάδα, η γενέτειρα της δημοκρατίας, παραμένει πηγή έμπνευσης. Μαζί, θα συνεχίσουμε να προωθούμε την κοινή μας ασφάλεια, ισχύ και ευημερία», έγραψε.

The U.S.-Greece partnership continues to deliver for both countries. In Athens, we addressed challenges and advanced our shared security and prosperity. https://t.co/wPiY56yLIV — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 8, 2026

Με αφορμή την ομιλία του στην Πνύκα επανέλαβε ότι η Δύση βρίσκεται σε σταυροδρόμι και ότι οι αποφάσεις της επόμενης δεκαετίας θα καθορίσουν τον επόμενο αιώνα. «Την Τετάρτη, ταξίδεψα στην Πνύκα, έναν λόφο με θέα στους επιβλητικούς κίονες της Ακρόπολης στην Αθήνα. Εκεί, απηύθυνα ένα απλό μήνυμα: Η Δύση βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Οι αποφάσεις που θα λάβουμε την επόμενη δεκαετία θα καθορίσουν τον επόμενο αιώνα», έγραψε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στο Χ.

Wrapping up my visit to Athens after the 6th U.S.-Greece Strategic Dialogue. We advanced new agreements that deepen the defense and security cooperation between our two nations. As America marks 250 years of independence, Greece, the birthplace of democracy, remains an inspiration. Together, we will continue to advance our mutual security, strength, and prosperity. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 8, 2026

Η δέσμευση των ΗΠΑ για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, η Τουρκία και τα F-35

Νωρίτερα σήμερα, ανώτατη διπλωματική πηγή έστειλε σαφές μήνυμα ότι «οι “ευαισθησίες” τρίτων χωρών δεν συνιστούν δικαίωμα», στον απόηχο των δηλώσεων του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, Great Sea Interconnector (GSI), κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, αναφερόμενος στα έργα ενεργειακής διασύνδεσης και «φωτογραφίζοντας» το GSI, σημείωσε ότι «τα έργα αυτά περιπλέκονται από τις ευαισθησίες που έχουν και άλλες χώρες της περιοχής». Κληθείσα να σχολιάσει τη συγκεκριμένη αναφορά, η ανώτατη διπλωματική πηγή ήταν σαφής: «Η ευαισθησία δεν σημαίνει και δικαίωμα».

Η επισήμανση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς αποτυπώνει τη θέση της Αθήνας ότι οι αντιδράσεις ή οι «ευαισθησίες» τρίτων χωρών έναντι της ηλεκτρικής διασύνδεσης δεν μπορούν να παράγουν δικαιώματα ούτε να περιορίζουν δικαιώματα που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο.

Η αμερικανική δέσμευση για το GSI και η «ιδιωτική διπλωματία»

Σε ό,τι αφορά τη στάση των ΗΠΑ απέναντι στο έργο, η ανώτατη διπλωματική πηγή παρέπεμψε στις επανειλημμένες αναφορές του Μάρκο Ρούμπιο περί αμερικανικής δέσμευσης στα έργα ενεργειακής διασυνδεσιμότητας.

Όπως επισημάνθηκε, η θέση της Ουάσιγκτον υπέρ του έργου είναι σαφής, ενώ η σχέση και η συμμαχία ΗΠΑ-Ελλάδας αποτελούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο εκφράζεται αυτή η δέσμευση.

Για την αναφορά του Αμερικανού ΥΠΕΞ στην «ιδιωτική διπλωματία», η ίδια πηγή σημείωσε ότι ορισμένα ζητήματα δεν μπορούν, εκ της φύσεώς τους, να δημοσιοποιούνται, καθώς αφορούν ευαίσθητες πληροφορίες και χειρισμούς εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας.

Το τι θα πράξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το State Department, εφόσον προκύψει οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την ενεργειακή διασυνδεσιμότητα, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να εκτεθεί δημοσίως, επισημάνθηκε, καθώς σε μια τέτοια περίπτωση θα λειτουργήσει η διπλωματία. Για την επανεκκίνηση των εργασιών του GSI διευκρινίστηκε ότι αυτή δεν εξαρτάται από την ελληνική κυβέρνηση ούτε από κάποιον ελληνικό φορέα. Όταν υποβληθεί το σχετικό αίτημα από την αρμόδια εταιρεία, η ελληνική πλευρά είναι έτοιμη να προχωρήσει στις προβλεπόμενες διαδικασίες και στις αναγκαίες αδειοδοτήσεις, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.

Η αποτίμηση της επίσκεψης Μ. Ρούμπιο

Ιδιαίτερα θετική ήταν η αποτίμηση της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, η οποία, σύμφωνα με την ανώτατη διπλωματική πηγή, λειτούργησε σε δύο επίπεδα: αφενός επιβεβαίωσε το υψηλό επίπεδο των σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ και αφετέρου ανέδειξε την κοινή κατανόηση των δύο πλευρών σε μία σειρά κρίσιμων διεθνών ζητημάτων.

Υπογραμμίστηκε ότι έχει πλέον διαμορφωθεί ένας σταθερός δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των δύο κυβερνήσεων και ιδιαίτερα μεταξύ των υπουργείων Εξωτερικών, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην προσωπική σχέση που έχει αναπτυχθεί με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ, η οποία, όπως σημειώθηκε, στηρίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και την εκτίμηση.

Η επίσκεψη Ρούμπιο χαρακτηρίστηκε αυτοτελής και επισημάνθηκε ότι ο Αμερικανός ΥΠΕΞ παρέμεινε δύο βράδια στην Ελλάδα.

Οι συνομιλίες κινήθηκαν σε δύο βασικούς άξονες: τις διμερείς σχέσεις και τις διεθνείς εξελίξεις. Στο δεύτερο σκέλος συζητήθηκαν εκτενώς η ευρύτερη Μέση Ανατολή και η Βόρεια Αφρική, η Ουκρανία, η διεθνής ασφάλεια και η ελευθερία της ναυσιπλοΐας, καθώς και άλλες εστίες έντασης.

Στην ατζέντα βρέθηκαν ειδικότερα οι εξελίξεις στον Λίβανο, στη Συρία, στη Λιβύη, στη Γάζα, στη Δυτική Όχθη και στο Ιράν.

Η ανώτατη διπλωματική πηγή επισήμανε ότι ο Marco Rubio διαθέτει βαθιά γνώση των θεμάτων της Ανατολικής Μεσογείου, γεγονός που επέτρεψε η συζήτηση να μη χρειαστεί να ξεκινήσει «από το μηδέν».

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