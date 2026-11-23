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Ανησυχία έχει προκαλέσει στη Θεσσαλονίκη η υπόθεση δύο παιδιών, ηλικίας 2 και 4 ετών, τα οποία η μητέρα τους και ο σύντροφός της φέρονται να άφησαν για ώρες μόνα τους σε σπίτι με ιδιαίτερα κακές συνθήκες διαβίωσης. Τα δύο παιδιά που φιλοξενούνται σε κλίνες του Τμήματος Υποδοχής Εγκαταλελειμμένων Ανηλίκων του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης κατόπιν εντολής Εισαγγελέα, βρέθηκαν για ώρες μόνα τους μέσα σε ένα διαμέρισμα πλήρως ακατάλληλο για οποιονδήποτε. Το κλάμα τους ήταν εκείνο που κινητοποίησε τις αρχές με δύο αστυνομικούς να καταφέρνουν να μπουν στο διαμέρισμα σπάζοντας την πόρτα.

Αίσθηση προκαλεί την ίδια ώρα το γεγονός ότι η 22χρονη μητέρα – από τη Συρία – των δύο παιδιών και ο 25χρονος σύντροφός της από την Παλαιστίνη εντοπίστηκαν να είναι καλοντυμένοι «σαν να πήγαιναν στα μπουζούκια». Όπως έγραψε το protothema.gr τους δύο ενήλικες εντόπισε αστυνομικός του Τμήματος Ασφαλείας Αμπελοκήπων, μόλις αποχώρησε το περιπολικό με τα δύο παιδιά. Όταν τους ζήτησε τα στοιχεία τους και αποκαλύφθηκε η ταυτότητά τους, η 22χρονη και ο 25χρονος φέρονται να είπαν ότι δεν πήγαν στο σπίτι τους επειδή είδαν την αστυνομία και κόσμο μαζεμένο και ότι φοβήθηκαν.

Στη συνέχεια, στο Τμήμα Ασφαλείας όπου οδηγήθηκαν επικαλέστηκαν διάφορες δικαιολογίες για τις πολλές ώρες απουσίας τους και εγκατάλειψης των δυο μικρών παιδιών.

Οι δύο συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων από κοινού και κατά συρροή.

Το ιστορικό

Όλα έγιναν το περασμένο Σάββατο (21/11) όταν ένοικοι πολυκατοικίας και γείτονες στην οδό Γιάννη Χαλκίδη στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης άκουγαν για ώρες από ένα διαμέρισμα τα επίμονα κλάματα δυο μικρών παιδιών, ώσπου ανήσυχος κάποιος ένοικος έσπευσε στις 11:15 το βράδυ και τηλεφώνησε στην άμεση δράση αναφέροντας το συμβάν.

Στην περιοχή έφτασε ένα περιπολικό της άμεσης δράσης με δυο αστυνομικούς που άκουσαν από τους γείτονες ότι εδώ και μέρες άκουγαν κλάματα και φωνές μικρών παιδιών αλλά δεν γνώριζαν ποιοι έμεναν εντός του σπιτιού καθώς όπως είπαν στους αστυνομικούς «μετακόμισαν πρόσφατα και δεν τους ξέρουμε καθόλου».

«Ακούμε τα παιδιά να κλαίνε από τις 5 το απόγευμα. Ανησυχούμε γι’ αυτά και δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι γονείς τους γιατί μετακόμισαν πρόσφατα στην πολυκατοικία» είπαν οι γείτονες στους δυο αστυνομικούς.

Όπως πληροφορήθηκε το protothema.gr οι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν αμέσως ότι ουδείς ενήλικας βρισκόταν εντός του διαμερίσματος ενώ και στις εκκλήσεις τους προς τα παιδιά που φώναζαν και έκλαιγαν δεν έπαιρναν καμία απόκριση αφού τα παιδιά ήταν αλλοδαπά και δεν καταλάβαιναν τι τους έλεγαν οι αστυνομικοί που τους καλούσαν να ανοίξουν την πόρτα.

Ένας εκ των δύο αστυνομικών προσπάθησε να βρει σημείο πρόσβασης του συγκεκριμένου διαμερίσματος από κάποιο παρακείμενο μπαλκόνι, ακόμα και από μπαλκόνι άλλου ορόφου, προκειμένου να εισέλθει σε αυτό χωρίς όμως επιτυχία. Στην συνέχεια οι δυο αστυνομικοί ενημέρωσαν το κέντρο της άμεσης δράσης ότι υπάρχει προφανής κίνδυνος ζωής για τα παιδιά που είχαν καταλάβει από τις φωνές και τα κλάματα ότι ήταν πολύ μικρά παιδιά ενώ ενημερώθηκε και το Τμήμα Ασφαλείας της περιοχής των Αμπελόκηπων αστυνομικοί του οποίου ενημέρωσαν τον εισαγγελέα ο οποίος ζήτησε να βρεθεί κλειδαράς.

Παρά τα αλλεπάλληλα τηλέφωνα σε πολλούς επαγγελματίες δεν κατέστη δυνατόν να βρεθεί κάποιος κλειδαράς για να ανοίξει την πόρτα οπότε οι δυο αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης εκτιμώντας ότι το σοβαρό ενδεχόμενο του κινδύνου ζωής για τα παιδιά, πήραν την απόφαση και έσπασαν την πόρτα.

Η εικόνα που αντίκρυσαν όπως πληροφορείται το protothema.gr λύγισε τους δυο έμπειρους αστυνομικούς της άμεσης δράσης. Το σπίτι ήταν κυριολεκτικά αχούρι, με σκουπίδια, βρωμιές, ρούχα κ.λπ. ήταν όλα στο πάτωμα. Το 2χρονο αγοράκι ήταν λερωμένο με ακαθαρσίες και έκλαιγε γοερά. Τότε ένας εκ των δυο αστυνομικών τον πήρε αγκαλιά και στην συνέχεια του άλλαξε πάνα και τα ρούχα. Το 4χρονο κοριτσάκι ήταν σε καλύτερη κατάσταση. Οι δυο αστυνομικοί πήραν τα δυο παιδιά και τα πήγαν στο Τμήμα Ασφαλείας Αμπελοκήπων ενώ σύμφωνα με πηγή του protothema.gr ο αστυνομικός που άλλαξε την πάνα και τα ρούχα του μικρού αγοριού, φρόντισε να βρει φαγητό και να ταΐσει.