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Η Greenvolt Next, σε συνεργασία με τη SKE Engineering και την υποστήριξη της Huawei Digital Power, διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη την εκδήλωση «Ενεργειακή Στρατηγική στην Πράξη: Αποφάσεις που Διαμορφώνουν το Μέλλον των Επιχειρήσεων», φέρνοντας στο επίκεντρο τις εξελίξεις στην αυτοπαραγωγή και την αποθήκευση ενέργειας, καθώς και τις ευκαιρίες που διαμορφώνονται για την ελληνική επιχειρηματικότητα. Σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από γεωπολιτικές διακυμάνσεις, αυξημένες ενεργειακές ανάγκες και απαιτήσεις ESG, η ενεργειακή αυτάρκεια και η δυνατότητα αποτελεσματικότερης διαχείρισης και πρόβλεψης του ενεργειακού κόστους αναδεικνύονται σε κρίσιμους παράγοντες επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας και ανθεκτικότητας. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, στελεχών της αγοράς και επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας και υπό τον συντονισμό της δημοσιογράφου Μαρίας Μαθιοπούλου, η συνάντηση αποτέλεσε μια ουσιαστική πλατφόρμα ανταλλαγής γνώσης και εμπειριών γύρω από το πώς η ενεργειακή στρατηγική μπορεί να εξελιχθεί σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την τοποθέτηση του κ. Γιάννη Παπαγεωργίου, Συντονιστή Γραφείου Πρωθυπουργού, για τον ρόλο της Βόρειας Ελλάδας στην παραγωγική ανάπτυξη της χώρας και για το πώς οι ενεργειακές επενδύσεις μπορούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της περιοχής. Στη συνέχεια, ο κ. Διονύσιος Ανάργυρος, Managing Director της Greenvolt Next Ελλάδος, παρουσίασε τις νέες δυνατότητες αυτοκατανάλωσης για τις επιχειρήσεις που διαμορφώνει η Υπουργική Απόφαση του Σεπτεμβρίου 2026. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη μεγαλύτερη ευελιξία που διαθέτουν πλέον οι επιχειρήσεις στον σχεδιασμό της ενεργειακής τους στρατηγικής, αναλύοντας τις επιλογές παραγωγής ενέργειας σε διαφορετική τοποθεσία από εκείνη της κατανάλωσης, την εξυπηρέτηση πολλαπλών εγκαταστάσεων, την υλοποίηση έργων χωρίς έγχυση ενέργειας στο δίκτυο (zero feed-in), τη δυνατότητα επένδυσης χωρίς δέσμευση ιδίων κεφαλαίων μέσω του μοντέλου Solar PPA, καθώς και την ενσωμάτωση συστημάτων αποθήκευσης. Ο κ. Ανάργυρος υπογράμμισε ότι αρκετοί από τους περιορισμούς που μέχρι σήμερα οδηγούσαν τις επιχειρήσεις στην αναβολή επενδυτικών αποφάσεων μπορούν πλέον να αντιμετωπιστούν, επισημαίνοντας την ανάγκη έγκαιρης και τεκμηριωμένης αξιολόγησης των διαθέσιμων λύσεων, καθώς κάθε καθυστέρηση μεταθέτει χρονικά τα οικονομικά οφέλη της αυτοκατανάλωσης. «Οι επιχειρήσεις διαθέτουν πλέον περισσότερες επιλογές για να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος. Το επόμενο βήμα είναι να αξιολογήσουν ποιες από αυτές μπορούν να εφαρμόσουν σήμερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τη διεθνή διάσταση της συζήτησης ανέδειξε ο κ. José Queirós de Almeida, CEO Greenvolt Comunidades & Revenue Officer Greenvolt Next, μεταφέροντας την εμπειρία του Ομίλου από τις ευρωπαϊκές αγορές. Όπως σημείωσε, περίπου το 35% των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων στην Ευρώπη αφορά έργα αυτοκατανάλωσης, ποσοστό που στην Ολλανδία προσεγγίζει το 50%, ενώ στην Ελλάδα η αυτοπαραγωγή παραμένει ακόμα μικρό μέρος της αγοράς, με σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης. Υπογράμμισε ότι η επιτυχία της δεν περιορίζεται σε χώρες με υψηλή ηλιοφάνεια, όπως δείχνουν τα στοιχεία από τη Γερμανία και την Ιρλανδία, ενώ η Ισπανία και η Πορτογαλία αξιοποιούν ήδη το net billing.

Στη συνέχεια ο κ. Διονύσιος Ανάργυρος, Managing Director της Greenvolt Next Ελλάδος, και η κα Βίβιαν Παράσχου, Sales Director της εταιρείας αναφέρθηκαν στο πώς οι δυνατότητες της αυτοπαραγωγής μεταφράζονται σε εφαρμόσιμα επιχειρηματικά έργα. Στο επίκεντρο της συζήτησής τους βρέθηκε η σημασία του σχεδιασμού κάθε έργου με βάση το προφίλ κατανάλωσης, τις ώρες λειτουργίας και τις ιδιαίτερες ενεργειακές ανάγκες κάθε επιχείρησης, καθώς και τα ευέλικτα μοντέλα υλοποίησης που προσφέρει η εταιρεία, με ή χωρίς χρηματοδότηση από την πλευρά του πελάτη. Όπως αναδείχθηκε, η επιλογή ενός φωτοβολταϊκού συστήματος δεν μπορεί να βασίζεται σε μια οριζόντια προσέγγιση, αλλά απαιτεί εξατομικευμένη μελέτη, ώστε η παραγόμενη ενέργεια να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις πραγματικές ανάγκες της εγκατάστασης. Παράλληλα αναφέρθηκαν στα έργα που έχει αναπτύξει η Greenvolt Next στην ελληνική αγορά και στην παρουσία της σε κλάδους όπως η βιομηχανία, η μεταποίηση, τα logistics, η λιανική και η φιλοξενία.

Οι βέλτιστες πρακτικές των επιχειρήσεων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η συζήτηση, «Οι επιχειρήσεις μιλούν – Πραγματικά έργα», στην οποία εκπρόσωποι επιχειρήσεων μοιράστηκαν την πορεία και τα συμπεράσματα από τις δικές τους επενδυτικές αποφάσεις. Στη συζήτηση συμμετείχαν οι κ. Ιωσήφ Βασιλειάδης, General Manager της Alexoudas Pastry, με Φ/Β σύστημα 140,2 kWp, ο κ. Στέφανος Ηλιάδης, Διευθυντής του Miraggio Hotel & Spa, όπου υλοποιήθηκε έργο ισχύος 3 MW χωρίς αρχική επένδυση από την πλευρά του ξενοδοχείου, και ο κ. Ανδρέας Μπρέζας, CEO της Αφοί Μπρέζα, με φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 99,7 kWp. Οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στα κριτήρια που καθόρισαν την απόφασή τους, στις προκλήσεις κατά την υλοποίηση των έργων, αλλά και στα οφέλη που καταγράφουν στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεών τους. Η παρουσίαση των συγκεκριμένων εφαρμογών έδωσε τη δυνατότητα να αναδειχθούν διαφορετικές ανάγκες και επιχειρηματικά μοντέλα, επιβεβαιώνοντας ότι η αυτοπαραγωγή μπορεί να προσαρμοστεί σε επιχειρήσεις διαφορετικού μεγέθους και δραστηριότητας. Παράλληλα, οι εμπειρίες των ίδιων των επιχειρήσεων ανέδειξαν τη σημασία της σωστής αξιολόγησης των ενεργειακών αναγκών, της επιλογής του κατάλληλου μοντέλου υλοποίησης και της συνεργασίας με εξειδικευμένους παρόχους λύσεων.

Η αποθήκευση ενέργειας στο επίκεντρο της επόμενης ημέρας

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την ανάδειξη του αυξανόμενου ρόλου της αποθήκευσης ενέργειας στη διαμόρφωση πιο ευέλικτων και αποδοτικών ενεργειακών συστημάτων για τις επιχειρήσεις. Το νέο θεσμικό πλαίσιο διευρύνει τις διαθέσιμες επιλογές, προβλέποντας, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ακόμη και την εγκατάσταση αυτόνομων συστημάτων μπαταριών χωρίς φωτοβολταϊκό σταθμό, αποκλειστικά για την κάλυψη των αναγκών του καταναλωτή και χωρίς έγχυση ενέργειας στο δίκτυο.

Από την πλευρά της SKE Engineering, ο κ. Ηλίας Κούρος, Country Manager Greece, παρουσίασε τις δυνατότητες αξιοποίησης συστημάτων αποθήκευσης στις επιχειρήσεις. Παράλληλα, τα στελέχη της Huawei Digital Power, κ.κ. Σπύρος Καλός, Head of EV Charging Network Southeast Europe, και Ηλίας Παπαδόπουλος, Channel Solution Team Leader, παρουσίασαν σύγχρονες λύσεις αποθήκευσης για εμπορικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, καθώς και εφαρμογές υπερταχείας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων που συνδυάζουν φωτοβολταϊκά συστήματα, μπαταρίες και υποδομές φόρτισης.

Μέσα από τον ουσιαστικό διάλογο, τη μεταφορά διεθνούς τεχνογνωσίας και την παρουσίαση επιτυχημένων επιχειρηματικών εφαρμογών, αναδείχθηκε ότι η αυτοπαραγωγή και η αποθήκευση ενέργειας αποτελούν πλέον στρατηγικές επιλογές για τις επιχειρήσεις που επιδιώκουν να αποκτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο του ενεργειακού τους κόστους, να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να διασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη ενεργειακή τους ανθεκτικότητα.