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Στο Προεδρικό Μέγαρο πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (13/11) η ορκωμοσία των τριών νέων υφυπουργών της κυβέρνησης, μετά τις αλλαγές που αποφάσισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στον απόηχο της παραίτησης του Λάζαρου Τσαβδαρίδη από το υπουργείο Ανάπτυξης.

Οι Βασίλης Σπανάκης, Βαγγέλης Λιάκος και Δημήτρης Βαρτζόπουλος είναι τα τρία πρόσωπα που αναλαμβάνουν νέα κυβερνητικά καθήκοντα, με τις παρεμβάσεις στο υπουργικό σχήμα να περιλαμβάνουν μία μετακίνηση, μία νέα είσοδο και μία επιστροφή.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, και παρουσία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη.

Ο Σπανάκης στο Ανάπτυξης – Στον Θεοδωρικάκο η Βιομηχανία

Ο Βασίλης Σπανάκης μετακινείται από το υπουργείο Εσωτερικών στο υπουργείο Ανάπτυξης, αναλαμβάνοντας καθήκοντα υφυπουργού με αρμοδιότητα τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

Η τοποθέτησή του ακολουθεί την παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη, η οποία άνοιξε τον δρόμο για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.

Παράλληλα, το χαρτοφυλάκιο της Βιομηχανίας περνά απευθείας στον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, αντί να ανατεθεί στον νέο υφυπουργό.

Πρώτη φορά στην κυβέρνηση ο Βαγγέλης Λιάκος

Τη θέση που αφήνει ο Βασίλης Σπανάκης στο υπουργείο Εσωτερικών αναλαμβάνει ο βουλευτής Δυτικής Αττικής, Βαγγέλης Λιάκος.

Πρόκειται για την πρώτη συμμετοχή του στο κυβερνητικό σχήμα, με τον νέο υφυπουργό να αναλαμβάνει τα καθήκοντα που ασκούσε μέχρι πρότινος ο προκάτοχός του.

Επιστροφή Βαρτζόπουλου μετά την αρχειοθέτηση της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο υπουργείο Υγείας επιστρέφει ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο οποίος αναλαμβάνει εκ νέου τη θέση του υφυπουργού με αρμοδιότητα την ψυχική υγεία.

Η επάνοδός του στο κυβερνητικό σχήμα έρχεται μετά την αρχειοθέτηση της υπόθεσης που τον αφορούσε στο πλαίσιο της διερεύνησης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο είχε περάσει στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, μετά την προηγούμενη αποχώρηση του Δημήτρη Βαρτζόπουλου.