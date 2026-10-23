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Με το γκάζι πατημένο στις περιοδείες και την Πειραιώς να δουλεύει ήδη για τις κάλπες του 2027, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βάζει μπροστά έναν νέο κύκλο πολιτικών εξορμήσεων, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στην Αττική. Μέσα σε τέσσερις ημέρες, δύο συναντήσεις με πολίτες, από το Λαύριο στα Βριλήσσια, ενώ στα σκαριά βρίσκεται και τρίτο ραντεβού για την προσεχή Δευτέρα, πιθανότατα στον Άγιο Δημήτριο.

Η στρατηγική

Δεν είναι τυχαίο ότι οι δύο διαδοχικοί σταθμοί βρίσκονται σε εκλογικές περιφέρειες με ιδιαίτερη σημασία για τη Νέα Δημοκρατία. Πρώτα η Ανατολική Αττική και σήμερα το απόγευμα ο Βόρειος Τομέας της Αθήνας, δύο περιοχές όπου στις εθνικές εκλογές του 2023 το κυβερνών κόμμα είχε συγκεντρώσει ποσοστά άνω του 45%.

Στις ευρωεκλογές του 2024, ωστόσο, οι επιδόσεις ήταν αισθητά χαμηλότερες, στο 32,95% και στο 34,69% αντίστοιχα, σε μια διαφορετική εκλογική αναμέτρηση. Η συσπείρωση των ψηφοφόρων και η επαφή με την εκλογική βάση αποτελούν έτσι μέρος των πολιτικών ζητουμένων για την επόμενη περίοδο.

Σήμερα, Παρασκευή, ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στα Βριλήσσια, μια περιοχή που γνωρίζει καλά. Τον Μάιο του 2024 είχε πραγματοποιήσει εκεί προεκλογική ομιλία, υπενθυμίζοντας ότι συνδέεται και οικογενειακά με την πόλη, όπως είχε επισημάνει τότε ο δήμαρχος, αλλά και ότι η πολιτική του διαδρομή ξεκίνησε από την παλαιά Β΄ Αθηνών το 2004.

Η επίσκεψη έρχεται τέσσερις ημέρες μετά το Λαύριο, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ανεβάσει τους πολιτικούς τόνους, προειδοποιώντας ότι η Ελλάδα «δεν θα ξαναγυρίσει» στις εποχές της μεγάλης κοινωνικής αναταραχής και των λαϊκιστών που υπόσχονταν ότι μπορούσαν «με έναν νόμο και με ένα άρθρο» να σκίσουν τα μνημόνια.

Τα επόμενα ραντεβού

Ο σχεδιασμός των περιοδειών αποκτά πλέον συγκεκριμένη συχνότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, προβλέπονται τρεις έως τέσσερις επισκέψεις κάθε μήνα στην Αττική και, ανάλογα με τις υποχρεώσεις του Πρωθυπουργού, μία έως δύο εκτός Λεκανοπεδίου.

Ήδη εξετάζεται νέα παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αθήνα την προσεχή Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου, με πιθανότερο προορισμό τον Άγιο Δημήτριο, χωρίς πάντως η επίσκεψη να έχει οριστικοποιηθεί. Στον σχεδιασμό των επόμενων ημερών περιλαμβάνεται και η Θεσσαλονίκη για την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.

Στο μεταξύ, επιστρέφουν οι περιοδείες των κομματικών κλιμακίων, με τη συμμετοχή υπουργών και βουλευτών. Πρώτος σταθμός, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η Ήπειρος στις 29 και 30 Οκτωβρίου, με τους Κωνσταντίνο Κυρανάκη, Θανάση Κοντογεώργη, Μιχάλη Νέζη και Στέλιο Κονταδάκη στο κομματικό σκέλος της εξόρμησης.

Το ενδιαφέρον βρίσκεται στον συνδυασμό των επισκέψεων του Πρωθυπουργού με τις εξορμήσεις κυβερνητικών και κομματικών στελεχών. Οι πρώτες προσφέρουν απευθείας επαφή με τους πολίτες, ενώ οι δεύτερες διευρύνουν την παρουσία της ΝΔ στις τοπικές κοινωνίες, με συναντήσεις και καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

Το κουμπί για το 2027

Την ίδια ώρα, στην Πειραιώς τρέχει και η προετοιμασία για την επόμενη τετραετία, με τον Κωστή Χατζηδάκη να έχει αναλάβει να συγκεντρώσει και να συντονίσει τις προτάσεις για το νέο κυβερνητικό πρόγραμμα.

Η διαδικασία έχει περάσει στη φάση των συγκεκριμένων εισηγήσεων. Υπουργοί και βουλευτές έχουν κληθεί να καταθέσουν προτάσεις, αξιοποιώντας τόσο την κυβερνητική εμπειρία όσο και την εικόνα από τις τοπικές κοινωνίες, ενώ έως τις 15 Δεκεμβρίου θα πρέπει να έχουν συγκεντρωθεί οι εισηγήσεις των κομματικών οργανώσεων και των μελών της ΝΔ μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης συνεργάζεται με τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο στην επεξεργασία της «Ατζέντας 2030», με βασικούς άξονες την ενίσχυση των εισοδημάτων, την παραγωγικότητα, τον εκσυγχρονισμό του κράτους και την κοινωνική πολιτική.

Η επιδίωξη είναι οι προτάσεις να μετατραπούν σε συγκεκριμένες και κοστολογημένες δεσμεύσεις για την επόμενη κυβερνητική περίοδο. Ο Κωστής Χατζηδάκης έχει άλλωστε επισημάνει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν ζητά «ψήφο ευγνωμοσύνης» για όσα έχει κάνει μέχρι σήμερα, αλλά πρέπει να παρουσιάσει ένα σχέδιο για τα επόμενα χρόνια.

Το μήνυμα της αυτοδυναμίας

Το εκλογικό περιβάλλον μέσα στο οποίο εξελίσσεται αυτή η προετοιμασία αποτυπώνεται στη δημοσκόπηση της Pulse για τον ΣΚΑΪ, με την οικονομία να κυριαρχεί στις προτεραιότητες των πολιτών.

Ένας στους δύο, ποσοστό 50%, δηλώνει ότι η οικονομία και το κόστος ζωής θα κρίνουν την ψήφο του στις επόμενες εκλογές, ενώ η δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου ακολουθούν με 18%.

Την ίδια στιγμή, το 53% επιλέγει την «προοπτική» ως βασικό κίνητρο της εκλογικής του επιλογής, έναντι 20% που αναφέρει την ανησυχία και την ανασφάλεια και 10% τον θυμό και την τιμωρία. Πρόκειται για ένα εύρημα που αναδεικνύει το ενδιαφέρον για το τι προτείνουν τα κόμματα για την επόμενη ημέρα, χωρίς να συνιστά κατ’ ανάγκην αποδοχή της κυβερνητικής πολιτικής.

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) 14,5% και το ΠΑΣΟΚ 11%. Στο σενάριο κατανομής των αναποφάσιστων τα ποσοστά διαμορφώνονται στο 30%, 16,5% και 13% αντίστοιχα, με την ΕΛΑΣ να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση.

Στο ερώτημα για τη μορφή της επόμενης κυβέρνησης, το 43% προτιμά αυτοδυναμία και το 36% κυβέρνηση συνεργασίας. Η αυτοδυναμία συγκεντρώνει 76% μεταξύ των κεντροδεξιών και 56% μεταξύ των κεντρώων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι συγκεκριμένοι ψηφοφόροι επιλέγουν απαραίτητα τη Νέα Δημοκρατία.

Στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 29%, ο Αλέξης Τσίπρας 16% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 8%.

Η πίεση της καθημερινότητας αποτυπώνεται και στην αξιολόγηση των κυβερνητικών μέτρων για την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια των καυσίμων. Το 41% θεωρεί ότι κινούνται στη σωστή κατεύθυνση αλλά απαιτούνται πρόσθετες παρεμβάσεις, μόλις το 10% τα κρίνει επαρκή και το 38% εκτιμά ότι κινούνται σε λάθος κατεύθυνση.