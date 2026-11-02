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Στην τελική ευθεία προς τις κάλπες του 2027, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβάζει τον πήχη για τους υπουργούς και θέτει τη Νέα Δημοκρατία σε εκλογική εγρήγορση. Με δύο διαδοχικές συνεδριάσεις, στο Μέγαρο Μαξίμου και στην Πειραιώς, ζητά από τα κυβερνητικά στελέχη συγκεκριμένες δεσμεύσεις για όσα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος της τετραετίας, ενώ παράλληλα επιταχύνει την προετοιμασία του κομματικού μηχανισμού για την εκλογική αναμέτρηση.

Το πρώτο τεστ θα δοθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο, στις 11 το πρωί, όπου κάθε υπουργός καλείται να παρουσιάσει τις τρεις έως τέσσερις βασικές προτεραιότητες του χαρτοφυλακίου του. Όχι έναν ακόμη κατάλογο κυβερνητικών εξαγγελιών, αλλά συγκεκριμένες παρεμβάσεις που πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν από τις εκλογές. Τον τόνο θα δώσουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, με τον πρώτο να έχει ήδη επισημάνει στο ERTNEWS ότι η κυβέρνηση οφείλει να παράγει έργο «και στην τελευταία στροφή».

Τα μηνύματα

Πριν ανοίξουν οι φάκελοι των υπουργείων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να δώσει το πολιτικό στίγμα της συνεδρίασης, ξεκινώντας από την οικονομία και τις παρεμβάσεις για τη στήριξη των νοικοκυριών. Το βάρος πέφτει πλέον στην εφαρμογή των μέτρων και, κυρίως, στο κατά πόσο η επίδρασή τους θα γίνει αισθητή στην καθημερινότητα των πολιτών. Στην κυριακάτικη ανασκόπησή του αναφέρθηκε ήδη στην παράταση της επιδότησης στα καύσιμα έως τις 15 Νοεμβρίου, προϊδεάζοντας για την έμφαση που θα δοθεί στο διαθέσιμο εισόδημα.

Η ατζέντα, ωστόσο, δεν σταματά στην οικονομία. Το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο και το διπλωματικό ντεμαράζ αναμένεται να βρουν χώρο στην εισαγωγική τοποθέτηση, με τη συνεργασία Ελλάδας και Αιγύπτου να αποτελεί βασικό στοιχείο της ελληνικής στρατηγικής. Η κυβέρνηση επιδιώκει να αναδείξει τόσο τις διεθνείς συμμαχίες της χώρας όσο και την επιμονή της στην υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Συνομιλητές του Πρωθυπουργού δεν αποκλείουν να υπάρξουν συστάσεις προς υπουργούς για τη δημόσια συμπεριφορά τους, με αφορμή προσωπικές αντιπαραθέσεις, άστοχες δηλώσεις και διαφοροποιήσεις που κατά καιρούς έχουν προκαλέσει δυσφορία στο Μαξίμου. Δεν πρόκειται για προαναγγελθείσα παρέμβαση, αλλά για ένα ενδεχόμενο που συζητείται στο πρωθυπουργικό περιβάλλον, καθώς η κυβέρνηση επιδιώκει να περιορίσει τις εσωτερικές τριβές στην τελευταία περίοδο της θητείας της.

Οι δεσμεύσεις

Πίσω από τη συζήτηση για τις τρεις ή τέσσερις προτεραιότητες κάθε υπουργείου βρίσκεται μια πρακτική ανάγκη. Να ξεχωρίσουν οι παρεμβάσεις που μπορούν να ολοκληρωθούν από εκείνες που κινδυνεύουν να παραμείνουν εκκρεμείς όταν προκηρυχθούν οι εκλογές. Ο χρόνος για νέους σχεδιασμούς στενεύει και το Μαξίμου ζητά συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, ώστε να υπάρχει εικόνα για την πορεία των κυβερνητικών δεσμεύσεων.

Η συζήτηση θα αγγίξει και ζητήματα με άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα, από τις αστικές συγκοινωνίες μέχρι τις αλλαγές στην αγορά εργασίας. Στο τραπέζι βρίσκονται η τεχνητή νοημοσύνη και η προστασία των εργαζομένων στις ψηφιακές πλατφόρμες, η μετατροπή της Δικαστικής Αστυνομίας σε Σώμα Ασφαλείας, οι παρεμβάσεις κατά του ντόπινγκ και νομοθετικές πρωτοβουλίες των υπουργείων Εσωτερικών και Ανάπτυξης.

Το ζητούμενο δεν είναι μόνο τι θα εγκριθεί, αλλά και τι θα προλάβει να εφαρμοστεί. Αυτή είναι η διαφορά που αποκτά ιδιαίτερη σημασία όσο πλησιάζει η ώρα του κυβερνητικού απολογισμού.

Εκλογική εγρήγορση

Η ίδια αντίστροφη μέτρηση καθορίζει και τις κινήσεις στην Πειραιώς. Μετά το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει στην πρώτη συνεδρίαση της νέας Εκτελεστικής Γραμματείας της ΝΔ, όπου η συζήτηση θα μεταφερθεί από τις κυβερνητικές δεσμεύσεις στην εκλογική οργάνωση.

Οι περιοδείες υπουργών και κομματικών στελεχών αποτελούν ήδη βασικό μέρος του σχεδιασμού, με την Πειραιώς να επιδιώκει πυκνότερη παρουσία στην περιφέρεια, ενεργοποίηση των τοπικών οργανώσεων και επιτάχυνση της προετοιμασίας των ψηφοδελτίων. Η συμμετοχή της κομματικής βάσης στη διαμόρφωση του κυβερνητικού προγράμματος αποτελεί επίσης μέρος της προετοιμασίας.

Ο σχεδιασμός προχωρά, παρότι η ακριβής ημερομηνία των εκλογών δεν έχει κλειδώσει. Ο Πρωθυπουργός παραμένει προσηλωμένος στην άνοιξη του 2027, ενώ στο πολιτικό παρασκήνιο συζητούνται σενάρια για τον Απρίλιο και τον Μάιο. Η εκκρεμότητα αυτή δεν αναστέλλει την οργανωτική προετοιμασία, καθώς ο κομματικός μηχανισμός καλείται να βρίσκεται σε ετοιμότητα ανεξάρτητα από την τελική επιλογή.

Τα κλιμάκια της ΝΔ έχουν ήδη επισκεφθεί τη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο, τα Δωδεκάνησα και τα Ιόνια νησιά. Στον συντονισμό συμμετέχουν οι Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Ιωάννης Σμυρλής, Θανάσης Κονταδάκης και Θανάσης Νέζης, με στόχο οι επόμενες εξορμήσεις να συνδυάζουν την παρουσίαση του κυβερνητικού έργου με την καταγραφή των τοπικών προβλημάτων.

Νομιμότητα παντού

Ένα από τα πεδία στα οποία το Μέγαρο Μαξίμου θέλει να παρουσιάσει μετρήσιμα αποτελέσματα είναι η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. Σε αυτή τη λογική εντάσσεται και η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκδήλωση της Τρίτης για τη συμπλήρωση δύο ετών από τη λειτουργία του ελληνικού FBI.

Ο απολογισμός της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αναμένεται να δώσει στον Πρωθυπουργό την ευκαιρία να επαναφέρει το κυβερνητικό δόγμα «νομιμότητα παντού», με επίκεντρο τις εξαρθρώσεις εγκληματικών οργανώσεων και τις επιχειρήσεις κατά οργανωμένων κυκλωμάτων.

Η κυβέρνηση επενδύει πολιτικά στην ανάδειξη αυτής της δράσης, καθώς η ασφάλεια αποτελεί ζήτημα που συνδέεται άμεσα με την καθημερινότητα και την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος.

Στην έδρα Σαμαρά

Η προσπάθεια ενίσχυσης της κυβερνητικής παρουσίας στην περιφέρεια θα φέρει την Πέμπτη τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Μεσσηνία, με βασικό σταθμό την Καλαμάτα και το συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Στο επίκεντρο θα βρεθούν τα αιτήματα της αυτοδιοίκησης για περισσότερους πόρους, προσωπικό και αρμοδιότητες, καθώς και τα ζητήματα που απασχολούν τους δήμους.

Η Μεσσηνία, όμως, δεν είναι μια οποιαδήποτε εκλογική περιφέρεια για τη Νέα Δημοκρατία. Είναι η πολιτική έδρα του Αντώνη Σαμαρά, με τον οποίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται σε ανοιχτή αντιπαράθεση. Η παρουσία του Πρωθυπουργού στην Καλαμάτα έρχεται, συνεπώς, σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις των δύο ανδρών εξακολουθούν να αποτελούν μέρος της εσωκομματικής συζήτησης.