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Το «κυνήγι του σταυρού» μπορεί να περιμένει, οι 90 κυβερνητικές προτεραιότητες όμως όχι. Αυτό ήταν το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στους υπουργούς του, με τον πρωθυπουργό να επιμένει, ακόμη και στο κλείσιμο της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ότι κανείς δεν πρέπει να σηκώσει το πόδι από το γκάζι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησε να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα και να κλείσουν τα ορόσημα του εξαμήνου, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στον σιδηρόδρομο, όπου οι καθυστερήσεις δεν συγχωρούνται.

Το μότο «συνεχίζουμε μέχρι να κλείσει η δουλειά» αποτυπώνει τη λογική του Μαξίμου στην τελική ευθεία προς τις εκλογές. Άλλωστε, ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε το κυβερνητικό έργο «διαβατήριο αξιοπιστίας», αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά λόγω της ακρίβειας. Η προτεραιότητα, όπως ξεκαθάρισε, είναι το «κυνήγι του κυβερνητικού αποτελέσματος».

Τα στοιχήματα

Ανάμεσα στα σημαντικότερα χαρτιά αυτού του συμβολαίου αξιοπιστίας βρίσκεται το Μεταναστευτικό. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται τα κέντρα επιστροφών στην Αφρική και οι δύο δομές στην Κρήτη, οι οποίες πρέπει να είναι έτοιμες, στελεχωμένες και με υποδομές καταγραφής τον Μάρτιο. Για το πρώτο τρίμηνο του 2027 προγραμματίζεται επίσης το Ταμείο Αλληλεγγύης για τους δήμους που σηκώνουν μεγαλύτερο βάρος. Στη νόμιμη μετανάστευση, οι μετακλήσεις έχουν αυξηθεί από 41.000 σε 68.000, με ζητούμενο την καλύτερη διασύνδεση ΥΠΕΞ και ΑΑΔΕ.

Στην Αγροτική Ανάπτυξη προτάσσονται η μεταρρύθμιση του συστήματος πληρωμών, η ανάταξη της κτηνοτροφίας, η νέα ΚΑΠ και η αντιμετώπιση των επιζωοτιών. Στην Ψηφιακή Διακυβέρνηση έρχονται η νέα «Διαύγεια», το εθνικό σύστημα καμερών και οι ασφαλείς επικοινωνίες των Σωμάτων Ασφαλείας.

Ιδιαίτερο βάρος πέφτει και στην Πολιτική Προστασία, με επτά νέα μετεωρολογικά ραντάρ και οψιόν για τέσσερα ακόμη, αναβαθμισμένο «112» με ακριβέστερο γεωεντοπισμό και δυνατότητες αποστολής εικόνας και βιντεοκλήσης, καθώς και 21 σταθμούς πυρανίχνευσης σε αρχαιολογικούς χώρους και έναν στο Άγιον Όρος. Στο ίδιο πακέτο εντάσσονται η μεταφορά των πολεοδομιών στο Κτηματολόγιο, τα θαλάσσια πάρκα, η στέγαση και τα χρηματοδοτικά εργαλεία επιχειρηματικότητας.

Αφύπνιση στη βάση

Το δεύτερο σκέλος της προεκλογικής προετοιμασίας ξεδιπλώθηκε στην Εκτελεστική Γραμματεία της ΝΔ, όπου ο Μητσοτάκης ζήτησε γενική κινητοποίηση του κομματικού μηχανισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συζήτηση αναγνωρίστηκε ότι ορισμένα παράπονα στελεχών είναι δικαιολογημένα και πως έχουν γίνει λάθη. Η γραμμή είναι να ακουστούν, να αισθανθούν ξανά ενεργά μέλη της παράταξης και να προσεγγιστούν ακόμη και όσοι έχουν αποστασιοποιηθεί.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης παρουσίασε τον σχεδιασμό περιοδειών, την αναδιάρθρωση των οργάνων και τη συμμετοχή της βάσης στο κυβερνητικό πρόγραμμα. Για τα ψηφοδέλτια δεν υπάρχει βιασύνη. Ούτε η ακριβής ημερομηνία των εκλογών έχει αποφασιστεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως έλεγαν οι συνδαιτημόνες του στην εκτελεστική γραμματείας.

Σκληρή σύγκρουση

Παράλληλα, το Μαξίμου ανεβάζει τους τόνους απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος, μετά το άρθρο του στην «Ελευθερία» της Μεσσηνίας, εξαπέλυσε νέα επίθεση από το BEST TV, χαρακτηρίζοντας τον Μητσοτάκη «αρχιερέα της διαφθοράς».

Η κυβερνητική απάντηση είχε δύο διαδοχικά χτυπήματα. Πρώτα ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Υπουργικό, με τη φράση «Έγκλημα υπήρχε πάντα, τώρα όμως αποκαλύπτεται» και την αναφορά στον «ανοιχτό πόλεμο» με το βαθύ κράτος και τις βολές εναντίον κάποιων που «κράτησαν τη Βουλή ανοικτή για να αλλάξουν τους Ποινικούς Κώδικες το 2019».

Συνέδεσε μάλιστα τις τότε αλλαγές με ευνοϊκότερη ποινική μεταχείριση κατηγορουμένων, στρέφοντας τα πυρά του σε εκείνους που, όπως υποστήριξε, εμφανίζονται σήμερα ως υπερασπιστές της εντιμότητας και της καταπολέμησης της διαφθοράς.

Έπειτα ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος κατηγόρησε τον Τσίπρα ότι εμφανίζεται «σαν να προέρχεται από πολιτική παρθενογένεση», καλώντας τον να παρακολουθήσει τον απολογισμό του ελληνικού FBI.

Η αντιπαράθεση αποκτά συνέχεια σήμερα, Τρίτη, στο Μέγαρο Μουσικής, όπου ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση για τα δύο χρόνια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, μαζί με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, που σχεδίασε και προώθησε τη δημιουργία της.

Εκεί η κυβέρνηση θα αντιπαρατάξει τη «Βίβλο της νομιμότητας». Μέσα σε δύο χρόνια το ελληνικό FBI χειρίστηκε 1.510 υποθέσεις, εξάρθρωσε 259 εγκληματικές οργανώσεις και ομάδες, προχώρησε σε 3.254 συλλήψεις, ενώ 814 κατηγορούμενοι προφυλακίστηκαν. Στο στόχαστρο βρέθηκαν κυκλώματα καυσίμων, λαθραίων τσιγάρων, αλλά και παράνομες δραστηριότητες σε πολεοδομίες, εφορίες και φυλακές.

Στο οικονομικό μέτωπο, η ΑΑΔΕ πραγματοποίησε περισσότερους από 60.000 τακτικούς ελέγχους τη διετία 2024-2025, βεβαιώνοντας φόρους και πρόστιμα άνω των 5,2 δισ. ευρώ, ενώ την τελευταία τριετία επιβλήθηκαν πάνω από 2.600 αναστολές λειτουργίας καταστημάτων. Το υπουργείο Οικονομικών υπολογίζει το όφελος από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής σε περίπου 2,2 δισ. ευρώ για το 2025.