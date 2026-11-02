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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε από το Υπουργικό Συμβούλιο ότι οι χάρτες δεν ξαναγράφονται κατά παραγγελία και το Δίκαιο της Θάλασσας δεν μπορεί να παρακάμπτεται από μονομερείς αξιώσεις. Με το βλέμμα στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, ο πρωθυπουργός απέρριψε τις διεκδικήσεις της Άγκυρας και της Τρίπολης, διαμηνύοντας ότι δεν επηρεάζουν τους ελληνικούς σχεδιασμούς.

«Αυθαίρετες διεκδικήσεις αντίθετες με το Δίκαιο της Θάλασσας δεν έχουν καμία ισχύ. Δεν παράγουν τετελεσμένα, ούτε ανατρέπουν τους εθνικούς μας σχεδιασμούς», υπογράμμισε, επαναλαμβάνοντας την πάγια ελληνική θέση για το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Η ελληνική πρόταση για θαλάσσια εκεχειρία

Στο διεθνές πεδίο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία που παρουσίασε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για μια παγκόσμια θαλάσσια εκεχειρία. Στόχος είναι να απελευθερωθούν κρίσιμες εμπορικές οδοί και να περιοριστούν οι επιπτώσεις των αναταράξεων στις μεταφορές, στις τιμές των προϊόντων και, τελικά, στο κόστος ζωής διεθνώς.

«Ξέρω ότι πολλά νοικοκυριά μας δοκιμάζονται»

Στην οικονομία, ο πρωθυπουργός αναγνώρισε το βάρος που επωμίζονται οι πολίτες από τη διεθνή αναταραχή, επισημαίνοντας ότι οι δυνατότητες αντιμετώπισής της σε εθνικό επίπεδο έχουν όρια.

«Είναι μία παγκόσμια αναταραχή στην οποία δεν μπορεί να απαντήσει καμιά εθνική πολιτική», ανέφερε, προσθέτοντας: «Ξέρω ότι πολλά νοικοκυριά μας δοκιμάζονται». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση κάνει «ό,τι είναι καλύτερο», επικαλούμενος τα αποθέματα που έχουν δημιουργηθεί από τη συνετή οικονομική πολιτική ως λόγο για «συγκρατημένη αισιοδοξία» απέναντι στις οικονομικές προκλήσεις.

«Το κυνήγι του σταυρού μπορεί να περιμένει» – Οι 90 προτεραιότητες και οι αιχμές για τους Ποινικούς Κώδικες

Να αφήσουν στην άκρη τους προσωπικούς εκλογικούς σχεδιασμούς και να επικεντρωθούν στην ολοκλήρωση του κυβερνητικού έργου ζήτησε από τους υπουργούς του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θέτοντας 90 προτεραιότητες προς υλοποίηση μέχρι το τέλος της τετραετίας. «Το προεκλογικό κυνήγι του “σταυρού” μπορεί να περιμένει. Προτεραιότητα έχει το κυνήγι του κυβερνητικού αποτελέσματος», τόνισε στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε την επιλογή του να εξαντλήσει την κυβερνητική θητεία χωρίς επιβράδυνση των ρυθμών, υπογραμμίζοντας ότι «το έργο μας είναι το διαβατήριο αξιοπιστίας μας». Η υλοποίηση των δεσμεύσεων, πρόσθεσε, θα αποτελέσει «την καλύτερη απάντηση στον μίζερο μηδενισμό της αντιπολίτευσης».

Αιχμές για το 2019

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε για την αντιμετώπιση της παρανομίας, με αφορμή τις πρόσφατες υποθέσεις φοροδιαφυγής και την εξιχνίαση της έκρηξης στην Πλάκα. «Το έγκλημα υπήρχε πάντα. Τώρα, όμως, αποκαλύπτεται», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνησή του αναλαμβάνει την αντιμετώπιση μεγάλων υποθέσεων παρανομίας.

Παράλληλα, εξαπέλυσε βολές κατά όσων, όπως είπε, εμφανίζονται να απορούν με την παρανομία, υπενθυμίζοντας ότι «κάποιοι κράτησαν τη Βουλή ανοικτή για να αλλάξουν τους Ποινικούς Κώδικες το 2019». Συνέδεσε μάλιστα τις τότε αλλαγές με ευνοϊκότερη ποινική μεταχείριση κατηγορουμένων, στρέφοντας τα πυρά του σε εκείνους που, όπως υποστήριξε, εμφανίζονται σήμερα ως υπερασπιστές της εντιμότητας και της καταπολέμησης της διαφθοράς.

Χαρακτήρισε τις πρόσφατες υποθέσεις απόδειξη ότι η «Νομιμότητα Παντού» είναι αδιαπραγμάτευτη επιλογή, εξάροντας τη δουλειά της ΑΑΔΕ, της Οικονομικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Μίλησε ακόμη για αντιπαράθεση με παγιωμένες συμπεριφορές και στεγανά στη δημόσια ζωή, που ορισμένες φορές λειτουργούσαν με την ανοχή του «Βαθέος Κράτους». Περιγράφοντας αυτή την αντιπαράθεση ως «ανοιχτό πόλεμο», παραδέχθηκε ότι η κυβέρνηση δεν κερδίζει όλες τις μάχες. «Πολλές μάχες κερδίζουμε, κάποιες χάνουμε», ανέφερε, επιμένοντας ότι το ουσιαστικό είναι πως οι παράνομες συμπεριφορές αποκαλύπτονται και διώκονται.

Το τουρκολιβυκό

Αναφερόμενος στις τουρκολιβυκές αξιώσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι δεν επηρεάζουν τους ελληνικούς σχεδιασμούς. «Αυθαίρετες διεκδικήσεις αντίθετες με το Δίκαιο της Θάλασσας δεν έχουν καμία ισχύ. Δεν παράγουν τετελεσμένα, ούτε ανατρέπουν τους εθνικούς μας σχεδιασμούς», υπογράμμισε.

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «εντυπωσιακά υποστηρικτική» υποδοχή των ελληνικών θέσεων, επισημαίνοντας ότι η γεωγραφία δεν μπορεί να επανασχεδιάζεται κατά το δοκούν. «Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά και δεν δέχεται απειλές από κανέναν», πρόσθεσε. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πρότασή του στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για παγκόσμια θαλάσσια εκεχειρία, ώστε να παραμείνουν ανοικτές κρίσιμες εμπορικές οδοί και να περιοριστούν οι επιπτώσεις στο κόστος ζωής.

Η πίεση στα νοικοκυριά

Για την οικονομία, ο πρωθυπουργός αναγνώρισε τις πιέσεις που προκαλεί η διεθνής αναταραχή. Περιγράφοντας την κατάσταση στην Ευρώπη, αναφέρθηκε σε χώρες που βρίσκονται υπό δημοσιονομική εποπτεία και αναγκάζονται να εφαρμόσουν μέτρα λιτότητας, με τις κοινωνικές εντάσεις να οδηγούν, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε επεισόδια και βανδαλισμούς. «Είναι εικόνες που μάλλον κάποιοι θα ήθελαν να δουν και στην πατρίδα μας, αλλά έπεσαν και πάλι έξω», σχολίασε, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα ακολουθεί διαφορετική πορεία.

Όπως σημείωσε, η χώρα μπορεί να αντιμετωπίζει τη διεθνή κρίση χωρίς περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες, συνεχίζοντας να στηρίζει, στο μέτρο του εφικτού, τα εισοδήματα και να μειώνει τα φορολογικά βάρη. Προανήγγειλε μάλιστα ότι μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες θα νομοθετηθεί το βασικό πλαίσιο των παρεμβάσεων της ΔΕΘ, ενώ αναφέρθηκε και στον σχεδιασμό έκτακτων επιδοτήσεων στα καύσιμα ανά δεκαπενθήμερο.

«Είναι μία παγκόσμια αναταραχή στην οποία δεν μπορεί να απαντήσει καμιά εθνική πολιτική», είπε, προσθέτοντας: «Ξέρω ότι πολλά νοικοκυριά μας δοκιμάζονται». Αναγνώρισε, πάντως, ότι «τα μέτρα τα οποία παίρνουμε ανακουφίζουν αλλά σίγουρα δεν θεραπεύουν», καθώς περιορίζουν τις συνέπειες της διεθνούς κρίσης χωρίς να τις εξαλείφουν. Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση κάνει «ό,τι είναι καλύτερο» και ότι «τα αποθέματα από τη συνετή οικονομική μας πολιτική μας κάνουν συγκρατημένα αισιόδοξους».

Οι 90 προτεραιότητες

Στην οικονομία, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την εφαρμογή των φορολογικών παρεμβάσεων της ΔΕΘ και νέες ρυθμίσεις για την ενίσχυση αναπτυξιακών έργων, ιδιαίτερα στη μεταποίηση. Στην εργασία, προβλέπονται νέα αύξηση του κατώτατου μισθού με στόχο τα 1.000 ευρώ στις αρχές του 2028, επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας και προστασία των εργαζομένων σε ψηφιακές πλατφόρμες.

Στις υποδομές περιλαμβάνονται το Flyover της Θεσσαλονίκης και η παράδοση ακόμη 25 χιλιομέτρων του ΒΟΑΚ, ενώ στο στεγαστικό προωθούνται το «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», η κοινωνική αντιπαροχή και η κατασκευή κατοικιών σε ανενεργά στρατόπεδα.

Στην Παιδεία, δρομολογούνται η προετοιμασία για το Εθνικό Απολυτήριο, οι ανακαινίσεις ακόμη 500 σχολείων και η παράδοση φοιτητικών εστιών στο Πάντειο και στην Τρίπολη. Στην Υγεία, το βάρος πέφτει στην πρόληψη και στον σύμβουλο υγείας.

Για τη λειτουργία του κράτους, προβλέπονται αναβάθμιση της «Διαύγειας», διασύνδεση Πολεοδομιών και Κτηματολογίου και χρήση τεχνολογίας στις δικαστικές υποθέσεις και στους ελέγχους δόμησης.

Στις υπόλοιπες παρεμβάσεις περιλαμβάνονται η βελτίωση του 112, η επιτήρηση της κυκλοφορίας, νέα Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, η ολοκλήρωση των θαλάσσιων πάρκων, ο πολεοδομικός σχεδιασμός και έργα για τη λειψυδρία.

Στην Άμυνα, μετά τη δεύτερη φρεγάτα «Νέαρχος», προγραμματίζονται η παραλαβή ακόμη επτά ελικοπτέρων Romeo και η παραγωγή ελληνικών drones.