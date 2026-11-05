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Στην Καλαμάτα βρίσκεται σήμερα από το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έδωσε το «παρών» στα εγκαίνια της Μονάδας Ηλιακής Ξήρανσης Ιλύος ΕΕΛ Καλαμάτας.

Μητσοτάκης από τη Μεσσηνία: 200 νέες θέσεις εργασίας και προαναγγελία για τη Μεγαλόπολη

Νέες δουλειές αντί για εισαγωγές και επενδύσεις στις περιοχές που αφήνουν πίσω τους τον λιγνίτη. Αυτές τις δύο προτεραιότητες ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Μεσσηνία, με φόντο μια υπερσύγχρονη θερμοκηπιακή μονάδα στην Οιχαλία, όπου προβλέπεται να δημιουργηθούν 200 θέσεις εργασίας. Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε, μάλιστα, μια σημαντική ανακοίνωση για τη Μεγαλόπολη, την οποία, όπως αποκάλυψε, «περιμένει πολύ καιρό η περιοχή».

Η επίσκεψη στη μονάδα υδροπονικής καλλιέργειας ντομάτας έδωσε στον Κυριάκο Μητσοτάκη την ευκαιρία να αναδείξει την ανάγκη να παράγει η Ελλάδα περισσότερα από τα τρόφιμα που εξακολουθεί να εισάγει, αλλά και να υπογραμμίσει τη σημασία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για την αναζωογόνηση της περιφέρειας. Με τη συγκεκριμένη επένδυση να στηρίζεται από το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, ο πρωθυπουργός συνέδεσε την ενίσχυση της παραγωγής με την προσπάθεια να αποκτήσουν νέες αναπτυξιακές προοπτικές οι περιοχές που επηρεάζονται από την απολιγνιτοποίηση.

«Έχουμε κάνει μεγάλες προσπάθειες να σπρώξουμε συνολικά τους παραγωγούς να επενδύσουν σε θερμοκήπια. Αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ είναι το state of the art θερμοκήπιο υδροπονικής καλλιέργειας», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι «πρέπει να καλύψουμε τις ανάγκες της χώρας σε τρόφιμα, ειδικά σε προϊόντα που παραμένουμε, δυστυχώς, εισαγωγικοί».

Οι 200 θέσεις εργασίας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στις νέες θέσεις απασχόλησης, αλλά και στη χρηματοδοτική στήριξη της επένδυσης, τονίζοντας ότι η μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή πρέπει να συνοδεύεται από πραγματικές ευκαιρίες για τις τοπικές κοινωνίες.

«Για μας η στήριξη των περιοχών που βρίσκονται σε μεταλιγνιτική μετάβαση είναι μεγάλη προτεραιότητα. Το έχουμε κάνει και στη Βόρεια Ελλάδα, το κάνουμε και εδώ, για την περιοχή της Μεγαλόπολης», σημείωσε.

Στο σημείο αυτό προχώρησε και στην προαναγγελία για τη συνέχεια της περιοδείας του. «Θα βρεθώ εξάλλου και το απόγευμα να κάνουμε μια σημαντική ανακοίνωση την οποία την περιμένει πολύ καιρό η περιοχή», είπε, χωρίς να ανοίξει ακόμη τα χαρτιά του για το περιεχόμενό της.

Ο πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στο γεγονός ότι οι συνεργάτες της επιχείρησης είναι ελληνικές εταιρείες, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες ανάπτυξης εγχώριας τεχνογνωσίας. «Πρώτα και πάνω απ’ όλα, εμείς στηρίζουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία», τόνισε, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την προοπτική επέκτασης αυτής της τεχνογνωσίας σε επόμενες επενδύσεις.

Η θερμοκηπιακή μονάδα ενσωματώνει καινοτόμες τεχνολογίες που επιτρέπουν τον πλήρη έλεγχο των κλιματικών συνθηκών καλλιέργειας. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη υποδέχθηκαν και ξενάγησαν στις εγκαταστάσεις ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Δημήτρης Μπαλτάκος και ο διευθυντής του έργου Στέλιος Διαμαντόπουλος.

Η κοινωνική διάσταση

Πριν από την επίσκεψη στο θερμοκήπιο, ο πρωθυπουργός είχε βρεθεί στο μοναδικό οικοτροφείο τύπου Α4 για ενηλίκους με διαταραχές αυτιστικού φάσματος στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπου ενημερώθηκε για τις υπηρεσίες που παρέχονται στους φιλοξενούμενους και συζήτησε με τους εργαζομένους τις δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης της δομής.

Το οικοτροφείο φιλοξενεί σήμερα 12 άτομα, διαθέτει 15 θέσεις και μπορεί να επεκταθεί στις 20, καθώς οι κτιριακές εγκαταστάσεις πληρούν ήδη τις σχετικές προϋποθέσεις. Απασχολεί 19 εργαζομένους, μεταξύ των οποίων ψυχίατρο, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, εργοθεραπευτή, νοσηλευτές και φροντιστές.

Η δημιουργία της δομής χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έως τον Ιούλιο του 2025, ενώ στη συνέχεια η χρηματοδότηση της λειτουργίας της πέρασε στον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου Υγείας. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν στους φιλοξενούμενους και τις οικογένειές τους.

Τον πρωθυπουργό συνόδευαν οι βουλευτές Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας Μίμης Χρυσομάλλης, Γιάννης Λαμπρόπουλος και Περικλής Μαντάς, καθώς και η δήμαρχος Οιχαλίας Γιώτα Γεωργακοπούλου.

Μητσοτάκης από την Καλαμάτα με αιχμές για Τσίπρα: «Σε όσους θέλουν να γυρίσουν την Ελλάδα πίσω, απαντούμε με το έργο μας»

Νωρίτερα ο πρωθυπουργός επισκέφτηκε τα μεγάλα εργοτάξια της Μεσσηνίας. Από εκεί επέλεξε να δώσει τη δική του απάντηση στην πολιτική αντιπαράθεση, με αιχμές που παραπέμπουν στη σύγκρουσή με τον Αλέξη Τσίπρα. Με φόντο την αναβάθμιση του αεροδρομίου της Καλαμάτας και την κατασκευή του οδικού άξονα προς τη Μεθώνη, ο πρωθυπουργός αντιπαρέβαλε το «χειροπιαστό έργο» της κυβέρνησης σε όσους, όπως είπε, «θέλουν να γυρίσουν την Ελλάδα πίσω», ξεκαθαρίζοντας ότι η δική του προτεραιότητα είναι το μέλλον και η ολοκλήρωση των δεσμεύσεων προς τους πολίτες.

«Σε όσους επιλέγουν να θέλουν να γυρίσουν την Ελλάδα πίσω και να συζητούν συνέχεια για το παρελθόν, εμείς απαντούμε με το έργο μας, το χειροπιαστό μας έργο», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δίνοντας πολιτικό χαρακτήρα στην επίσκεψή του σε δύο από τα σημαντικότερα έργα υποδομής της περιοχής.

Χωρίς να κατονομάσει τον αποδέκτη των αιχμών του, ο πρωθυπουργός επέλεξε να μεταφέρει τη συζήτηση από την αντιπαράθεση για το παρελθόν στα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής, σε μια περίοδο κατά την οποία η κόντρα με τον πρώην πρωθυπουργό έχει αναζωπυρωθεί.

«Κοιτάμε στο μέλλον, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν ακόμα σημαντικές εκκρεμότητες στις υποδομές οι οποίες πρέπει να ολοκληρωθούν», ανέφερε, προσθέτοντας με έμφαση ότι «κανείς όμως δεν μπορεί να μας κατηγορήσει ότι δεν είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις τις οποίες είχαμε αναλάβει απέναντι στους πολίτες της Μεσσηνίας».

Η επιλογή του να μιλήσει για πολιτική συνέπεια από τα εργοτάξια δεν ήταν τυχαία. Με τις εκλογές του 2027 να πλησιάζουν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να αναδείξει τα έργα που προχωρούν και τις δεσμεύσεις που υλοποιούνται ως απάντηση στην κριτική της αντιπολίτευσης, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες.

Ο δρόμος των 49 χιλιομέτρων

Ένας από τους σταθμούς της περιοδείας ήταν το εργοτάξιο του νέου οδικού άξονα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη, συνολικού μήκους 49 χιλιομέτρων, ενός έργου με ιδιαίτερη σημασία για τη σύνδεση της Καλαμάτας με τη νοτιοδυτική Μεσσηνία.

Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών, με την ολοκλήρωση του δρόμου να αποτελεί μία από τις σημαντικές εκκρεμότητες στις υποδομές της περιοχής. Ο νέος άξονας αναμένεται να βελτιώσει τις μετακινήσεις κατοίκων και επισκεπτών, την οδική ασφάλεια και την πρόσβαση σε περιοχές με έντονη τουριστική δραστηριότητα.

Αεροδρόμιο με νέα εικόνα

Εξίσου σημαντική είναι η παρέμβαση που δρομολογείται στο αεροδρόμιο Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος», όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για το σχέδιο εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αναβάθμιση του αεροδρομίου από το 1991, με νέες και ανακατασκευασμένες εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας περίπου 11.200 τετραγωνικών μέτρων. Στην καρδιά της επένδυσης βρίσκεται η κατασκευή νέου τερματικού σταθμού περίπου 9.300 τετραγωνικών μέτρων, που θα αλλάξει ουσιαστικά τις δυνατότητες εξυπηρέτησης των επιβατών.

Οι θέσεις check-in θα αυξηθούν από τέσσερις σε δέκα, ενώ προβλέπονται μεγαλύτεροι χώροι ελέγχου ασφαλείας και διαβατηρίων, αφίξεων και αναχωρήσεων, καθώς και νέος χώρος στάθμευσης αεροσκαφών. Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης σύγχρονες ψηφιακές υποδομές, εμπορικά καταστήματα και χώρους εστίασης.

Η επένδυση φιλοδοξεί να ενισχύσει τη δυνατότητα της Καλαμάτας να υποδέχεται περισσότερους επισκέπτες και να στηρίξει την περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη της Μεσσηνίας, με οφέλη για τις τοπικές επιχειρήσεις και την απασχόληση.