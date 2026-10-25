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Οι ελληνικοί Patriot μένουν στη Σαουδική Αραβία και η Αθήνα διατηρεί ενεργό ρόλο στην αεράμυνα του Βασιλείου, σε μια περίοδο που η Μέση Ανατολή βρίσκεται ξανά στην κόψη του ξυραφιού. Το αίτημα του Ριάντ για παραμονή της ελληνικής πυροβολαρχίας πήρε θετική απάντηση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη συνάντησή του με τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, με φόντο τις επιθέσεις κατά της Σαουδικής Αραβίας και τις εξελίξεις στο Ιράν.

Και ενώ οι ελληνικοί Patriot εξακολουθούν να προστατεύουν κρίσιμες ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, στο τραπέζι των δύο ηγετών μπήκαν και οι δρόμοι του μέλλοντος. Από τις θαλάσσιες αρτηρίες του παγκόσμιου εμπορίου μέχρι τον ψηφιακό διάδρομο που σχεδιάζεται να συνδέσει την Ευρώπη με την Ασία μέσω Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας, η συνάντηση στο Ριάντ κινήθηκε πολύ πέρα από τα στενά όρια της αμυντικής συνεργασίας.

Οι Patriot και η στρατηγική σημασία του Γιανμπού

Η ελληνική πυροβολαρχία βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία από το 2021, έχοντας αναλάβει αποστολή που συνδέεται άμεσα με την προστασία κρίσιμων ενεργειακών υποδομών στο Γιανμπού, στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας.

Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία για το Βασίλειο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Πρίγκιπα Διάδοχο ότι η Ελλάδα ανταποκρίνεται θετικά στο αίτημα για συνέχιση της παρουσίας των Patriot.

Ο Πρωθυπουργός καταδίκασε τις επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας και εξέφρασε την έμπρακτη αλληλεγγύη της Αθήνας, υπογραμμίζοντας ότι η ελληνική αποστολή δεν περιορίζεται στην αεράμυνα του Βασιλείου, αλλά συμβάλλει και στην ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής.

Η σημασία της αποστολής δεν εξαντλείται, άλλωστε, στη στρατιωτική της διάσταση. Η προστασία ενεργειακών εγκαταστάσεων σε μια περιοχή με κομβικό ρόλο στις διεθνείς ενεργειακές ροές αποκτά ιδιαίτερο βάρος σε περιόδους περιφερειακής έντασης.

Το Ιράν και οι θαλάσσιοι δρόμοι του εμπορίου

Η συζήτηση πέρασε αναπόφευκτα και στις εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, με την ελευθερία της ναυσιπλοΐας να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα, ως μεγάλη ναυτιλιακή δύναμη, αποδίδει ύψιστη σημασία στην ασφάλεια των διεθνών θαλάσσιων οδών και στην απρόσκοπτη ροή του παγκόσμιου εμπορίου.

Επέμεινε, παράλληλα, στην ανάγκη σεβασμού του διεθνούς νομικού πλαισίου, προειδοποιώντας ότι η επιβολή περιορισμών στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο.

Πίσω από αυτή τη συζήτηση βρίσκεται ένα διακύβευμα που ξεπερνά τα όρια της Μέσης Ανατολής, καθώς η ασφάλεια των θαλάσσιων διαδρομών επηρεάζει τις εμπορευματικές μεταφορές, τις ενεργειακές ροές και την παγκόσμια οικονομία.

Ο ψηφιακός διάδρομος Ευρώπης – Ασίας

Από την ασφάλεια των θαλάσσιων δρόμων, η συζήτηση πέρασε και στις ψηφιακές λεωφόρους που φιλοδοξούν να αλλάξουν τον χάρτη της διεθνούς συνδεσιμότητας.

Οι δύο ηγέτες συνομίλησαν εκτενώς για το East to Med Data Corridor (EMC), το έργο που αποσκοπεί στη διασύνδεση της Ευρώπης με την Ασία μέσω Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας.

Το σχέδιο ενισχύει την προοπτική ανάδειξης της Ελλάδας σε κόμβο διεθνών ψηφιακών υποδομών, προσθέτοντας μια ακόμη οικονομική και τεχνολογική διάσταση στη συνεργασία Αθήνας και Ριάντ.

Στο ίδιο πλαίσιο εξετάστηκαν οι δυνατότητες περαιτέρω εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας και της συνδεσιμότητας.

Το επόμενο βήμα στη συνεργασία Αθήνας – Ριάντ

Στη συνάντηση συζητήθηκε και η δεύτερη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας, ενώ έγινε απολογισμός της προόδου που έχει σημειωθεί μετά την πρώτη συνεδρίασή του, τον Ιανουάριο του 2025.

Η θεσμοθέτηση της συνεργασίας σε ανώτατο επίπεδο όπως λένε αρμόδιες πηγές έχει δημιουργήσει έναν σταθερό δίαυλο συνεννόησης για την προώθηση κοινών σχεδίων σε σειρά από τομείς.