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Νέες δουλειές αντί για εισαγωγές και επενδύσεις στις περιοχές που αφήνουν πίσω τους τον λιγνίτη. Αυτές τις δύο προτεραιότητες ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Μεσσηνία, με φόντο μια υπερσύγχρονη θερμοκηπιακή μονάδα στην Οιχαλία, όπου προβλέπεται να δημιουργηθούν 200 θέσεις εργασίας. Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε, μάλιστα, μια σημαντική ανακοίνωση για τη Μεγαλόπολη, την οποία, όπως αποκάλυψε, «περιμένει πολύ καιρό η περιοχή».

Η επίσκεψη στη μονάδα υδροπονικής καλλιέργειας ντομάτας έδωσε στον Κυριάκο Μητσοτάκη την ευκαιρία να αναδείξει την ανάγκη να παράγει η Ελλάδα περισσότερα από τα τρόφιμα που εξακολουθεί να εισάγει, αλλά και να υπογραμμίσει τη σημασία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για την αναζωογόνηση της περιφέρειας. Με τη συγκεκριμένη επένδυση να στηρίζεται από το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, ο πρωθυπουργός συνέδεσε την ενίσχυση της παραγωγής με την προσπάθεια να αποκτήσουν νέες αναπτυξιακές προοπτικές οι περιοχές που επηρεάζονται από την απολιγνιτοποίηση.

«Έχουμε κάνει μεγάλες προσπάθειες να σπρώξουμε συνολικά τους παραγωγούς να επενδύσουν σε θερμοκήπια. Αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ είναι το state of the art θερμοκήπιο υδροπονικής καλλιέργειας», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι «πρέπει να καλύψουμε τις ανάγκες της χώρας σε τρόφιμα, ειδικά σε προϊόντα που παραμένουμε, δυστυχώς, εισαγωγικοί».

Οι 200 θέσεις εργασίας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στις νέες θέσεις απασχόλησης, αλλά και στη χρηματοδοτική στήριξη της επένδυσης, τονίζοντας ότι η μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή πρέπει να συνοδεύεται από πραγματικές ευκαιρίες για τις τοπικές κοινωνίες.

«Για μας η στήριξη των περιοχών που βρίσκονται σε μεταλιγνιτική μετάβαση είναι μεγάλη προτεραιότητα. Το έχουμε κάνει και στη Βόρεια Ελλάδα, το κάνουμε και εδώ, για την περιοχή της Μεγαλόπολης», σημείωσε.

Στο σημείο αυτό προχώρησε και στην προαναγγελία για τη συνέχεια της περιοδείας του. «Θα βρεθώ εξάλλου και το απόγευμα να κάνουμε μια σημαντική ανακοίνωση την οποία την περιμένει πολύ καιρό η περιοχή», είπε, χωρίς να ανοίξει ακόμη τα χαρτιά του για το περιεχόμενό της.

Ο πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στο γεγονός ότι οι συνεργάτες της επιχείρησης είναι ελληνικές εταιρείες, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες ανάπτυξης εγχώριας τεχνογνωσίας. «Πρώτα και πάνω απ’ όλα, εμείς στηρίζουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία», τόνισε, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την προοπτική επέκτασης αυτής της τεχνογνωσίας σε επόμενες επενδύσεις.

Η θερμοκηπιακή μονάδα ενσωματώνει καινοτόμες τεχνολογίες που επιτρέπουν τον πλήρη έλεγχο των κλιματικών συνθηκών καλλιέργειας. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη υποδέχθηκαν και ξενάγησαν στις εγκαταστάσεις ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Δημήτρης Μπαλτάκος και ο διευθυντής του έργου Στέλιος Διαμαντόπουλος.

Η κοινωνική διάσταση

Πριν από την επίσκεψη στο θερμοκήπιο, ο πρωθυπουργός είχε βρεθεί στο μοναδικό οικοτροφείο τύπου Α4 για ενηλίκους με διαταραχές αυτιστικού φάσματος στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπου ενημερώθηκε για τις υπηρεσίες που παρέχονται στους φιλοξενούμενους και συζήτησε με τους εργαζομένους τις δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης της δομής.

Το οικοτροφείο φιλοξενεί σήμερα 12 άτομα, διαθέτει 15 θέσεις και μπορεί να επεκταθεί στις 20, καθώς οι κτιριακές εγκαταστάσεις πληρούν ήδη τις σχετικές προϋποθέσεις. Απασχολεί 19 εργαζομένους, μεταξύ των οποίων ψυχίατρο, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, εργοθεραπευτή, νοσηλευτές και φροντιστές.

Η δημιουργία της δομής χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έως τον Ιούλιο του 2025, ενώ στη συνέχεια η χρηματοδότηση της λειτουργίας της πέρασε στον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου Υγείας. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν στους φιλοξενούμενους και τις οικογένειές τους.

Τον πρωθυπουργό συνόδευαν οι βουλευτές Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας Μίμης Χρυσομάλλης, Γιάννης Λαμπρόπουλος και Περικλής Μαντάς, καθώς και η δήμαρχος Οιχαλίας Γιώτα Γεωργακοπούλου.