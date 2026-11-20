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Το δίλημμα της σταθερότητας απέναντι στον κίνδυνο νέων περιπετειών έβαλε στο επίκεντρο της ομιλίας του στην Ηλιούπολη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανεβάζοντας τους προεκλογικούς τόνους και στρέφοντας τα πυρά του στην αντιπολίτευση και προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα. Με το βλέμμα στις κάλπες του 2027, ο πρωθυπουργός έθεσε το ερώτημα εάν η χώρα θα συνεχίσει την πορεία της ή θα επιστρέψει σε επιλογές του παρελθόντος, επιστρατεύοντας μάλιστα την εικόνα του «καπετάνιου» που κρατά ασφαλές το σκάφος της πατρίδας μέσα σε ταραγμένα νερά.

Η αιχμή του προς τον πρώην πρωθυπουργό ήταν ιδιαίτερα χαρακτηριστική. «Οι εποχές που φλερτάραμε με την απόλυτη καταστροφή δεν είναι τόσο μακρινές. Μη νομίζετε ότι άλλαξαν. Οι ίδιοι είναι. Απλώς φόρτωσαν 10 χρόνια στην πλάτη. Οι απόψεις τους είναι ίδιες», ανέφερε, ενώ έστειλε μήνυμα εκλογικής συσπείρωσης στους συγκεντρωμένους υποστηρικτές της Νέας Δημοκρατίας, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι το 2027 «θα μας οδηγήσει και πάλι σε μια μεγάλη νίκη».

Το δίλημμα του 2027

Ο πρωθυπουργός περιέγραψε με σαφήνεια το διακύβευμα που επιδιώκει να θέσει στις επόμενες εκλογές, συνδέοντας την πολιτική σταθερότητα με τη διεθνή αβεβαιότητα.

«Σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς αυτό που πρέπει να αναλογιστούν όλοι οι Έλληνες είναι αν θέλουμε να κρατήσουμε ζωντανή τη ρεαλιστική ελπίδα μιας καλύτερης Ελλάδας ή αν θέλουμε να πειραματιστούμε και να μπούμε σε περιπέτειες. Αυτό θα είναι ένα από τα βασικά διλήμματα των επόμενων εκλογών», υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στις διεθνείς αναταράξεις, χρησιμοποίησε τη ναυτική παρομοίωση για να αναδείξει τη σημασία της κυβερνητικής σταθερότητας. «Όταν τα νερά γίνονται πολύ ταραγμένα, το να είναι το σκάφος της πατρίδας ασφαλές και να έχει καλό καπετάνιο και πλήρωμα έχει σημασία», είπε, προσθέτοντας ότι «η Ελλάδα σήμερα είναι πιο ασφαλής και πιο ισχυρή απ’ ό,τι ήταν ποτέ τα τελευταία χρόνια».

Βολές στην αντιπολίτευση

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιτέθηκε συνολικά στα κόμματα της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι το μόνο στοιχείο που τα ενώνει είναι η επιδίωξη απομάκρυνσης της Νέας Δημοκρατίας από την εξουσία.

«Έχουμε μια αντιπολίτευση που έχει έναν συνεκτικό ιστό. Να φύγει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Αυτό δεν σημαίνει σχέδιο για τη χώρα», ανέφερε και συνέχισε: «Να έρθει ποιος ακριβώς στη θέση τη δική μας; Με ποιο σχέδιο; Με ποιο πρόγραμμα; Με ποια αξιοπιστία; Με ποιες πολιτικές; Σε όλα αυτά κανείς δεν μπορεί να δώσει απάντηση».

Στον αντίποδα, παρουσίασε τη Νέα Δημοκρατία ως τη μόνη πολιτική δύναμη που, κατά τον ίδιο, διαθέτει αξιόπιστη πρόταση για το παρόν και το μέλλον της χώρας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στους πολίτες που δεν εκφράζονται σήμερα πολιτικά ή εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι στην κυβέρνηση. Αναγνώρισε ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν τα παράπονά τους, αλλά εξέφρασε την πεποίθηση ότι η ευρεία κοινωνική συμμαχία που στήριξε τη Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις μπορεί να συναντηθεί ξανά στις κάλπες του 2027.

Τα 36 δισ. και τα 400 ευρώ

Στο οικονομικό πεδίο, ο πρωθυπουργός αξιοποίησε τη σημερινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ταμείο Ανάκαμψης, ανακοινώνοντας ότι η Ελλάδα ολοκλήρωσε και τα 376 ορόσημα, εξασφαλίζοντας την πλήρη αξιοποίηση των περίπου 36 δισ. ευρώ που της αναλογούν.

Η θετική αξιολόγηση της Κομισιόν ανοίγει τον δρόμο για την εκταμίευση ακόμη 11,32 δισ. ευρώ, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παρουσιάζει την εξέλιξη ως απτό αποτέλεσμα της κυβερνητικής πολιτικής.

«Αυτές οι μικρές και μεγάλες νίκες που αφορούν τη δική σας καθημερινότητα αποτελούν την καλύτερη απόδειξη του πώς η δική μας παράταξη αντιλαμβάνεται την άσκηση της πολιτικής αλλά και την πολιτική λογοδοσία», σημείωσε.

Αναφέρθηκε επίσης στην καταβολή της μόνιμης ενίσχυσης των 400 ευρώ, που πιστώνεται από σήμερα στους λογαριασμούς 2,1 εκατομμυρίων συνταξιούχων, ενώ στις 30 Νοεμβρίου ακολουθούν οι ανασφάλιστοι υπερήλικες και οι πολίτες με αναπηρία.

«Είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε σήμερα με βάση τις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας», τόνισε, επιμένοντας ότι η συνετή δημοσιονομική διαχείριση είναι εκείνη που επιτρέπει στην κυβέρνηση να στηρίζει την κοινωνία.

Για την ακρίβεια παραδέχθηκε ότι αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται για αποκλειστικά ελληνικό πρόβλημα. Όπως είπε, το ίδιο ζήτημα του θέτουν οι Ευρωπαίοι ομόλογοί του σε κάθε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε σχετικά πλεονεκτική θέση.

Η αιχμή για το Μεταναστευτικό

Αναδρομή στα γεγονότα του 2020 έκανε ο πρωθυπουργός, αφήνοντας ακόμη μία αιχμή για την περίοδο διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα και αντιπαραβάλλοντας την κατάσταση που επικρατούσε στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου με τη σημερινή εικόνα.

«Θυμάστε την κατάσταση στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου; Τη Λέσβο, τη Μυτιλήνη; Τα θυμάστε αυτά;», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι σήμερα στο ίδιο νησί βρίσκονται μόλις 300 πρόσφυγες και μετανάστες, ενώ αντί των μεγάλων μεταναστευτικών ροών υπάρχουν επισκέπτες από την Τουρκία.

Υπενθύμισε παράλληλα τα γεγονότα στον Έβρο το 2020, όταν, όπως είπε, η Ελλάδα αντιμετώπισε μια υβριδική επίθεση και απάντησε «όχι, δεν θα περάσετε».

Άμυνα και Ευρώπη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, χαρακτηρίζοντας την «Ατζέντα 2030» τον μεγαλύτερο μετασχηματισμό στην ιστορία τους. Ευχαρίστησε τις γυναίκες και τους άνδρες που υπηρετούν με το εθνόσημο, ενώ υπερασπίστηκε τις αυξήσεις στις αποδοχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.

Παράλληλα, στάθηκε στη σημασία των επόμενων ευρωπαϊκών διαπραγματεύσεων για τον νέο πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ, επισημαίνοντας ότι μέσα στους επόμενους μήνες θα κριθεί πόσα πρόσθετα ευρωπαϊκά κονδύλια θα μπορέσει να διεκδικήσει και να αξιοποιήσει η Ελλάδα.

Η επιστολή του Παναγιώτη

Μια πιο προσωπική στιγμή της παρουσίας του στην Ηλιούπολη ήταν η αναφορά στον μικρό Παναγιώτη, ο οποίος είχε απευθυνθεί με επιστολή στον πρωθυπουργό ζητώντας την αναβάθμιση του ειδικού σχολείου της περιοχής.

Με αφορμή τις παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο σχολείο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη φράση «το είπαμε, το κάναμε», τονίζοντας ότι η κυβέρνηση οφείλει να είναι συνεπής στις δεσμεύσεις της απέναντι στους πολίτες.

Κλείνοντας την ομιλία του, επέστρεψε στο μήνυμα της επόμενης ημέρας και στην Ελλάδα που, όπως είπε, οραματίζεται. «Μια Ελλάδα ισχυρή, μια Ελλάδα ασφαλή. Αυτή την Ελλάδα οραματιζόμαστε, γι’ αυτή την Ελλάδα θα παλέψουμε και αυτή την Ελλάδα θα κάνουμε πράξη».