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Με την προειδοποίηση ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να ακυρώσει στην πράξη τις ίδιες τις στρατηγικές της φιλοδοξίες, εάν συνεχίσει να συζητεί για περικοπές αντί για νέους πόρους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το στίγμα της ελληνικής στάσης στην επεισοδιακή έκτακτη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών, η οποία κατέληξε σε ναυάγιο, χωρίς να γεφυρωθούν οι διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών για τον επόμενο επταετή ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Η πρόωρη ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου, με την ακύρωση της δεύτερης προγραμματισμένης ημέρας των διαβουλεύσεων, μεταφέρει πλέον το βάρος της διαπραγμάτευσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 17ης και 18ης Δεκεμβρίου, επιβεβαιώνοντας τις ανησυχίες της Αθήνας για τα στενά χρονικά περιθώρια επίτευξης συμφωνίας.

Για την ελληνική κυβέρνηση, το διακύβευμα δεν περιορίζεται στην προστασία των κοινοτικών κονδυλίων που δικαιούται η χώρα. Αφορά στην ίδια την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την επόμενη επταετία: κατά πόσο μπορεί να χρηματοδοτήσει τις αυξημένες ανάγκες της στην άμυνα, την ενεργειακή ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα, χωρίς να αποδυναμώσει τις παραδοσιακές πολιτικές που στηρίζουν τους αγρότες και την ανάπτυξη των περιφερειών.

Σε μία από τις κρισιμότερες φάσεις των διαβουλεύσεων, και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η συνάντηση των «Φίλων της Συνοχής» με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ο πρωθυπουργός επέλεξε να αντιπαραθέσει στις πιέσεις των χωρών του ευρωπαϊκού Βορρά την ίδια την έκθεση που έχει αναδειχθεί σε σημείο αναφοράς για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας.

«Εάν συνεχίσουμε να επιμένουμε σε περαιτέρω περικοπές στον προϋπολογισμό της ΕΕ, μπορούμε να πετάξουμε την έκθεση Ντράγκι και τις υψηλές φιλοδοξίες της στον κάλαθο των αχρήστων της ευρωπαϊκής ιστορίας», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ.

If we continue to insist on further cuts to the EU budget, we can throw the Draghi report and its lofty ambitions into the dustbin of European history. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 26, 2026

Η παρέμβαση ανέδειξε την αντίφαση μιας Ευρώπης που επιδιώκει να ανταγωνιστεί τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, να ενισχύσει την αμυντική της αυτονομία και να χρηματοδοτήσει τον παραγωγικό της μετασχηματισμό, αλλά αδυνατεί να συμφωνήσει για τους οικονομικούς πόρους που απαιτούνται για την υλοποίηση αυτών των στόχων.

Οι τρεις κόκκινες γραμμές της Αθήνας

Η ελληνική πλευρά προσήλθε στην έκτακτη Σύνοδο με τρεις βασικές επιδιώξεις, οι οποίες παραμένουν στο τραπέζι ενόψει του Δεκεμβρίου: την αποτροπή περαιτέρω περικοπών στο συνολικό ύψος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, την προστασία των κονδυλίων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και της Πολιτικής Συνοχής, καθώς και την εξεύρεση νέων πηγών χρηματοδότησης, ώστε οι πρόσθετες ευρωπαϊκές ανάγκες να μην καλυφθούν αποκλειστικά από τις εθνικές συνεισφορές.

«Δεν μπορούμε να συζητάμε για μια ισχυρή Ευρώπη με έναν αδύναμο προϋπολογισμό», είχε υπογραμμίσει ήδη από το πρωί της Πέμπτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την προσέλευσή του στη Σύνοδο.

Η συμβιβαστική πρόταση του Αντόνιο Κόστα για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της περιόδου 2028-2034, ύψους περίπου 1,78 τρισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές, προβλέπει περικοπές 204 δισ. ευρώ σε σχέση με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ωστόσο, ούτε αυτή η υποχώρηση αποδείχθηκε αρκετή για τις χώρες που ζητούν μεγαλύτερο περιορισμό των δαπανών, ενώ στον αντίποδα η Ελλάδα και άλλες χώρες της ομάδας των «Φίλων της Συνοχής» επιμένουν στην προστασία των παραδοσιακών ευρωπαϊκών πολιτικών.

Για την Αθήνα, ιδιαίτερη σημασία έχει η διατήρηση των διαθέσιμων πόρων για την περιφερειακή ανάπτυξη, τις υποδομές και τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, σε μια περίοδο κατά την οποία οι πιέσεις για τη χρηματοδότηση νέων ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων εντείνονται.

Η προειδοποίηση Μητσοτάκη για το 2027

Εξίσου σημαντική με την οικονομική διάσταση της διαπραγμάτευσης είναι, για τον Έλληνα πρωθυπουργό, και η πολιτική.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε προειδοποιήσει πριν από την έναρξη των εργασιών ότι, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία τον Δεκέμβριο, οι πολιτικές εξελίξεις σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες θα καταστήσουν «πρακτικά αδύνατη» την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Η επισήμανση αυτή αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα μετά το ναυάγιο της Πέμπτης, καθώς οι εκλογικές αναμετρήσεις που ακολουθούν σε σημαντικά κράτη-μέλη, με κυριότερη τη Γαλλία, περιπλέκουν το πολιτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση.

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και ο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι μετά τις 31 Δεκεμβρίου δεν θα είναι σε θέση να επαναφέρει ή να ολοκληρώσει τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, λόγω της επικείμενης προεδρικής εκλογικής αναμέτρησης στη χώρα του.

Αντίθετα, κυβερνήσεις του ευρωπαϊκού Βορρά απορρίπτουν την πίεση για συμφωνία εντός του 2026. Χαρακτηριστική ήταν η τοποθέτηση του Ολλανδού πρωθυπουργού, Ρομπ Γέτεν, ο οποίος αμφισβήτησε την ανάγκη επίσπευσης των διαπραγματεύσεων.

Πώς κατέρρευσε η διαπραγμάτευση

Η έκτακτη Σύνοδος, η οποία είχε συγκληθεί με στόχο να προετοιμάσει το έδαφος για μια τελική συμφωνία πριν από τα Χριστούγεννα, εξελίχθηκε σε μία από τις πλέον επεισοδιακές συναντήσεις των Ευρωπαίων ηγετών των τελευταίων μηνών.

Όπως μεταδίδουν το Bloomberg, το Euronews και το POLITICO, οι διαφωνίες δεν περιορίστηκαν στο περιεχόμενο του προϋπολογισμού, αλλά επεκτάθηκαν και στον ίδιο τον τρόπο με τον οποίο ο Αντόνιο Κόστα επιχείρησε να διαχειριστεί τη διαπραγμάτευση.

Μετά την αρχική συζήτηση στην ολομέλεια, κατά την οποία οι ηγέτες επανέλαβαν τις γνωστές θέσεις τους, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επέλεξε να πραγματοποιήσει διαδοχικές συναντήσεις μικρότερων ομάδων, επιχειρώντας να εντοπίσει περιθώρια αμοιβαίων υποχωρήσεων.

Η πρωτοβουλία είχε, όμως, το αντίθετο αποτέλεσμα.

Οι κυβερνήσεις των χωρών που επιδιώκουν έναν μικρότερο κοινοτικό προϋπολογισμό θεώρησαν ότι η διαδικασία αποσκοπούσε στη διάσπαση του κοινού τους μετώπου και αποφάσισαν να μη συμμετάσχουν σε επόμενες συναντήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το POLITICO, ιδιαίτερα έντονη ήταν η αντίδραση του πρωθυπουργού της Φινλανδίας, Πέτερι Όρπο, ενώ δυσαρέσκεια για τους χειρισμούς του Κόστα εξέφρασαν η Δανία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Αυστρία, η Φινλανδία, η Σουηδία και το Βέλγιο.

Το Bloomberg αναφέρει ότι ορισμένοι αξιωματούχοι αμφισβήτησαν ευθέως τη στρατηγική του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ενώ οι ηγέτες κατέληξαν στη διαπίστωση ότι οι αποστάσεις ήταν υπερβολικά μεγάλες για να δικαιολογούν τη συνέχιση των εργασιών την Παρασκευή.

Τα δύο τραπέζια του Μητσοτάκη

Στο πλαίσιο της διαπραγματευτικής διαδικασίας που επέλεξε ο Αντόνιο Κόστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε θέση σε δύο διαφορετικά τραπέζια συνομιλιών.

Το πρώτο αφορούσε στη συνάντηση των 17 χωρών που συγκροτούν την ομάδα των «Φίλων της Συνοχής», με βασικό ζητούμενο τη διατήρηση του κοινού μετώπου απέναντι στις πιέσεις για περαιτέρω περικοπές των αγροτικών κονδυλίων και των πόρων για την περιφερειακή ανάπτυξη.

Στον προγραμματισμό της δεύτερης συνάντησης περιλαμβάνονταν, εκτός από τον Αντόνιο Κόστα και τον Έλληνα πρωθυπουργό, οι ηγέτες της Δανίας, της Κροατίας, του Λουξεμβούργου και της Ουγγαρίας.

Η παρουσία της Δανίας, μιας από τις χώρες που πρωτοστατούν στις πιέσεις για δημοσιονομική περιστολή, έδινε ιδιαίτερη διαπραγματευτική σημασία στη συγκεκριμένη σύνθεση, καθώς θα μπορούσε να αποτελέσει πεδίο διερεύνησης των περιθωρίων συμβιβασμού μεταξύ των δύο στρατοπέδων.

Η αποτυχία, ωστόσο, της διαδικασίας των μικρότερων συναντήσεων έδειξε ότι οι διαφωνίες δεν αφορούν απλώς στην κατανομή των κονδυλίων, αλλά στο συνολικό μέγεθος και στον προσανατολισμό του επόμενου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.

Η σύγκρουση Μακρόν – Μερτς και ο παράγοντας Μελόνι

Πρόσθετη δυσκολία στη διαπραγμάτευση δημιουργεί η απόσταση που χωρίζει το Παρίσι από το Βερολίνο, με τις δύο μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προσεγγίζουν από διαφορετική αφετηρία το ζήτημα του ύψους των κοινοτικών δαπανών.

Ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, χαρακτήρισε στρατηγικό λάθος τις προτεινόμενες περικοπές, διαμηνύοντας ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί συμφωνία με οποιοδήποτε τίμημα. Αντιτίθεται, επίσης, στη διατήρηση των ειδικών εκπτώσεων στις εθνικές συνεισφορές ορισμένων κρατών-μελών.

Στον αντίποδα, ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, επιμένει σε περαιτέρω μείωση του προϋπολογισμού, πέραν των περικοπών ύψους 204 δισ. ευρώ που έχει ήδη προτείνει ο Κόστα.

Ο ίδιος συνδέει, παράλληλα, τη διαπραγμάτευση με τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, υποστηρίζοντας ότι και τα 27 κράτη-μέλη οφείλουν να συμμετέχουν στην οικονομική στήριξη του Κιέβου.

Τους σχεδιασμούς για την επίτευξη συμφωνίας τον Δεκέμβριο περιπλέκει και η στάση της Ιταλίδας πρωθυπουργού, Τζόρτζια Μελόνι.

Παρότι η Ιταλία ανήκει στο στρατόπεδο των «Φίλων της Συνοχής», η Μελόνι απέφυγε να δεσμευθεί σε οποιαδήποτε καταληκτική ημερομηνία, δηλώνοντας ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες απέχουν «έτη φωτός» από μια συμφωνία.

Η Ρώμη ξεκαθαρίζει ότι δεν προτίθεται να αποδεχθεί έναν προϋπολογισμό που θα αυξάνει τις οικονομικές της υποχρεώσεις, περιορίζοντας ταυτόχρονα τους πόρους που λαμβάνει.

Συμφωνία για την ΕΚΤ, αδιέξοδο για τα χρήματα της Ευρώπης

Ενδεικτικό του βαθμού δυσκολίας της διαπραγμάτευσης είναι ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες κατάφεραν να βρουν ευκολότερα κοινό τόπο για τη διαδοχή της Κριστίν Λαγκάρντ στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας παρά για τη χρηματοδότηση των ίδιων των πολιτικών της Ένωσης.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι ηγέτες επέλεξαν τον πρώην διοικητή της κεντρικής τράπεζας της Ισπανίας, Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος, για να διαδεχθεί την Κριστίν Λαγκάρντ στην προεδρία της ΕΚΤ.

Την ίδια στιγμή, χωρίς συμφωνία ολοκληρώθηκε και η συζήτηση για τη νέα χρηματοδοτική στήριξη της Ουκρανίας, με το προτεινόμενο δάνειο ύψους 45 δισ. ευρώ να παραμένει αντικείμενο διαβουλεύσεων.

Ενδεικτικό των διαφορετικών προτεραιοτήτων ήταν και το σκηνικό έξω από το κτίριο Europa, όπου Ευρωπαίοι αγρότες διαδήλωναν, διεκδικώντας τη διατήρηση ενός αυτοτελούς και επαρκώς χρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, την προστασία των άμεσων ενισχύσεων και τη διασφάλιση του αγροτικού εισοδήματος.

Η επόμενη μάχη της Αθήνας τον Δεκέμβριο

Μετά την αποτυχία της έκτακτης Συνόδου, ο Αντόνιο Κόστα καλείται πλέον να αναζητήσει μια νέα συμβιβαστική φόρμουλα ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης και 18ης Δεκεμβρίου.

Για την ελληνική κυβέρνηση, οι επόμενες τρεις εβδομάδες αποκτούν κρίσιμη διαπραγματευτική σημασία, καθώς θα πρέπει να διατηρηθούν οι συμμαχίες με τις χώρες που αντιτίθενται στις περικοπές και να διερευνηθούν τα περιθώρια συμφωνίας με εκείνες που ζητούν μεγαλύτερη δημοσιονομική πειθαρχία.

Η Αθήνα επιμένει ότι η χρηματοδότηση των νέων ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων δεν μπορεί να γίνει εις βάρος της αγροτικής πολιτικής και της Συνοχής, ενώ ζητεί να εξεταστούν ουσιαστικά οι δυνατότητες εξασφάλισης πρόσθετων ιδίων πόρων για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το ναυάγιο των Βρυξελλών δεν σημαίνει ότι εξαντλήθηκαν τα περιθώρια συμφωνίας. Κατέδειξε, ωστόσο, πόσο δύσκολη παραμένει η εξίσωση μεταξύ των αυξημένων αναγκών της Ευρώπης και της απροθυμίας αρκετών κυβερνήσεων να αναλάβουν μεγαλύτερες οικονομικές υποχρεώσεις.

Και αυτή ακριβώς είναι η αντίφαση που επιχείρησε να αναδείξει με την παρέμβασή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επαναφέροντας στο τραπέζι το ζήτημα της χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών φιλοδοξιών που περιγράφονται στην έκθεση Ντράγκι.